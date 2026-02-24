La decisión de Trump sobre los ataques aéreos contra Irán se guiará por el consejo de Kushner y Witkoff

La decisión de Donald Trump sobre si ordenar ataques aéreos contra Irán dependerá en parte del juicio de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, sobre si Teherán está demorando un acuerdo para renunciar a su capacidad nuclear, según personas familiarizadas con el asunto.

El presidente no ha tomado una decisión definitiva sobre ningún ataque.

La administración se prepara para que Irán envíe su última propuesta esta semana, antes de lo que los funcionarios han descrito como una ronda de negociaciones de última hora, liderada por Witkoff y Kushner, programada para el jueves en Ginebra.

Trump ha informado a sus asesores que está considerando ataques limitados para presionar a Irán y, de no ser así, un ataque mucho mayor para forzar un cambio de régimen.

Irán ha prometido tomar represalias con la mayor firmeza posible contra cualquier ataque estadounidense, y su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó la semana pasada que tenía la capacidad de hundir un buque de guerra estadounidense.