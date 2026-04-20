Estados Unidos lanza otro ataque contra narcoembarcación en el Caribe; asesinan a 3 tripulantes

El Comando Sur de Estados Unidos informó que el domingo 19 de abril ejecutó un ataque cinético contra una embarcación que navegaba en el mar Caribe, presuntamente vinculada con operaciones de narcotráfico, lo que dejó un saldo de tres personas fallecidas.

De acuerdo con el mensaje difundido en redes sociales, “el 19 de abril, bajo la dirección del comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.

Según la información oficial, la operación fue coordinada por fuerzas militares estadounidenses bajo el mando del general Francis L. Donovan, en colaboración con la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”. En el mismo comunicado se indicó que “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”.