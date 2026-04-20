Estados Unidos lanza otro ataque contra narcoembarcación en el Caribe; asesinan a 3 tripulantes
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Comando Sur de Estados Unidos realiza ataque en el Caribe contra embarcación vinculada al narcotráfico; reportan tres muertos
El Comando Sur de Estados Unidos informó que el domingo 19 de abril ejecutó un ataque cinético contra una embarcación que navegaba en el mar Caribe, presuntamente vinculada con operaciones de narcotráfico, lo que dejó un saldo de tres personas fallecidas.
De acuerdo con el mensaje difundido en redes sociales, “el 19 de abril, bajo la dirección del comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”.
Según la información oficial, la operación fue coordinada por fuerzas militares estadounidenses bajo el mando del general Francis L. Donovan, en colaboración con la Fuerza de Tarea Conjunta “Southern Spear”. En el mismo comunicado se indicó que “la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico”.
AUTORIDADES MILITARES REPORTAN TRES PERSONAS FALLECIDAS Y SIN BAJAS EN SUS FILAS
El organismo militar precisó que durante el operativo murieron tres personas que tripulaban la embarcación. En ese sentido, el Comando Sur de Estados Unidos detalló que “tres narcoterroristas varones murieron durante la operación” y añadió que “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.
Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de operaciones dirigidas a interrumpir rutas de tráfico de drogas en aguas internacionales, en el marco de sus estrategias de seguridad.
ANTECEDENTES RECIENTES EN EL PACÍFICO ORIENTAL
El Comando Sur de Estados Unidos también informó sobre un operativo similar ocurrido el 14 de abril en el Pacífico oriental. En esa ocasión, indicó que “la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque mortal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, con un saldo de cuatro personas fallecidas y sin bajas en el personal militar estadounidense.
BALANCE DE OPERACIONES EN LA REGIÓN
De acuerdo con reportes oficiales y análisis difundidos por medios internacionales, estas acciones forman parte de una estrategia para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Las cifras disponibles señalan que las fuerzas armadas estadounidenses han realizado múltiples operativos marítimos en los que se han destruido embarcaciones y se han registrado personas fallecidas.
Las autoridades mantienen operativos en distintas rutas marítimas internacionales, con acciones coordinadas entre instancias militares y agencias de seguridad, enfocadas en combatir el tráfico de estupefacientes.