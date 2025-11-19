La NASA ni activa plan de defensa ni tampoco reconoce que el cometa 3I/Atlas tiene origen alienígena

EFEVerifica desmintió que la NASA haya puesto en marcha un protocolo de defensa debido a la presunta amenaza que representa el cometa 3I/Atlas, después de que así lo aseveran mensajes difundidos en redes sociales que lo único que provocan es que se tergiverse la campaña con la que se busca estudiar y observar el objeto astronómico. Estos mensaje, precisa EFEVerifica se viralizaron tanto en Instagram como en Facebook, mismos en los que se afirmaba que la NASA había activado lo que se conoce, según estas redes sociales, como el “protocolo de defensa planetaria” ante la inminente llegada del cometa 3I/Atlas. TE PUEDE INTERESAR: ¿Nave o cometa?... 3I/ATLAS reapareció tras su paso por el Sol; cambio en trayectoria enciende alarmas Con el intento de darle veracidad a lo que se divulgó en las redes sociales, “algunas de las publicaciones vienen acompañadas de una captura de un documento que anuncia una campaña de la International Asteroid Warning Network (IAWN)“, detalla EFEVerifica. De a cuerdo con estos mensajes, el documento es una prueba de que la NASA había puesto en marcha este plan de defensa planetaria derivado del apremiante peligro que representa la llegada del objeto interestelar 3I/Atlas a nuestro planeta: “La NASA Rompe el Silencio: Activan la Defensa Planetaria por el 3i Atlas”, se lee en una de las publicaciones.

En otra de publicaciones, que va acompañada de la captura de pantalla del documento, se cuestionan: “Si 3i/Atlas es un simple comenta como nos quieren hacer creer, por qué diablos activan el sistema de defensa planetaria?”. SE DESMIENTE LA PRESUNTA ACTIVACIÓN DEL PLAN DE DEFENSA PLANETARIA EFEVerifica precisa que la NASA no ha hecho algún anuncio entorno al despliegue del supuesto plan defensivo por la llegada del cometa 3l/Atlas, ni tampoco lo incluyó en su lista de “amenazas extraterrestres”, con lo que se desmiente el documento que comparten “los mensajes engañosos es una campaña científica para obtener datos astrométricos del cometa” Después de que EFEVerifica realizara una búsqueda en el Center for Near Earth Object Studies (CNEOS), que es el organismo de la NASA que se encarga de realizar los cálculos de las órbitas de los asteroides y cometas y sus probabilidades de impacto con la Tierra, muestra que el cometa 3I/Atlas no está incluido hasta ahora entre las amenazas al planeta provenientes del espacio exterior.

Así mismo, tampoco aparece el cometa 3I/Atlas entre las posibles amenazas para todos aquellos que vivimos en la Tierra enlistadas en la página de la International Asteroid Warning Network (IAWN). Por lo contrario, IAWN indica que el cometa no constituye una amenaza para nuestro planeta, como consecuencia no hay ninguna alerta activada por este organismo, explica EFEVerifica. CAMPAÑA CIENTÍFICA En uno de los argumentos quede los qu hacen uso los mensajes desinformadores, apunta EFEVerica es un documento de la Minor Planet Center (MPC), que es un centro tanto de distribución con¡mo de intercambio de información entre científicos que es financiado por la NASA y en el que se recopila la información refente a planetas menores, cometas y satélites naturales irregulares de los planetas principales. “En el mismo se anuncia la puesta en marcha de una campaña científica centrada en el cometa 3I/ATLAS que busca «poner a prueba la capacidad de la comunidad de observadores para extraer datos astrométricos precisos», tal como puede verse en su página en internet”, explica EFEVerefica, que prosigue detallando que “en ningún punto de este documento se menciona la activación de una alerta por la amenaza que representa el cometa para nuestro planeta, que, por otra parte, ha sido descartada por el IAWN en su página en internet”. ES FALSO QUE SEA UNA NAVE ALIENÍGENA Así también, EFEVerifica señala que es mentira que la NASA haya aceptado que el cometa 3I/Atlas sea una nave extraterrestre, tal cual lo aseguran mensajes publicados las redes sociales, mismo que se se basan en una teoría de la conspirativa sobre que este objeto interestelar tiene origen alienígena. En una de estas publicaciones se lee: “la NASA lo confirma: el 3I/ATLAS podría tener tripulantes no humanos”; los mensajes, señala EFEVerifica, vienen acompañados de un vídeo en el que se observa una “nave no terrestre y en su interior unos seres azules al mando”. Además en estos mensajes se afirma que “según los datos más recientes, dentro de esta masa brillante podría ocultarse tecnología no humana”.

EFEVerifia que actualmente en existe ninguna evidencia que demuestre que la NASA haya reconocido que este objeto interestelar sea una nave tripulada por alienígenas, si no todo lo contrario, en su sitio web como en sus redes sociales, la agencia espacial estadounidense continúa refiriéndose a 3I/Atlas con un cometa. EFE Verifica, tampoco encontró alguna información en los medios de comunicación referente a lo que aseguran los mensajes difundidos en las redes sociales. Con información de la Agencia de Noticias EFE.