Tribunal confirma discriminación contra sacerdote con VIH; Legionarios de Cristo deberán recibir nueva sentencia

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil determinó que la congregación incurrió en actos discriminatorios y causó daño moral al religioso, aunque ordenó modificar algunos aspectos de la resolución que previamente había condenado a los demandados.

El caso de José Guadalupe, un sacerdote que denunció haber sido discriminado por los Legionarios de Cristo después de recibir un diagnóstico de VIH, volvió a dar un giro judicial.

Con esta decisión, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberá emitir una nueva sentencia en la que mantenga el reconocimiento de la discriminación y del daño moral, pero ajuste la sanción económica y absuelva a uno de los antiguos directivos de la organización religiosa.

La resolución representa un avance para el sacerdote en su búsqueda de justicia, aunque no pone fin al litigio ni establece, por sí sola, el monto definitivo que deberá recibir como reparación.

UNA PRUEBA MÉDICA QUE DESENCADENÓ EL CONFLICTO

Los hechos se remontan a 2015, cuando José Guadalupe presentó complicaciones de salud que requirieron su hospitalización. Durante su atención médica, se le realizaron diversos estudios, entre ellos una prueba para detectar el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

De acuerdo con la versión del sacerdote expuesta en el litigio, el examen se practicó sin su consentimiento y los resultados fueron comunicados a sus superiores antes de que él mismo conociera su diagnóstico.

A partir de ese momento, sostiene, su situación dentro de la congregación cambió. El religioso denunció que comenzó a enfrentar restricciones en sus actividades sacerdotales, amonestaciones por supuestos actos de desobediencia y medidas que afectaron tanto su estabilidad económica como su continuidad en la vida religiosa.

El caso no se limitó, por tanto, a una controversia sobre el manejo de información médica. La demanda también cuestionó las decisiones que presuntamente se tomaron después de conocerse el diagnóstico y sus consecuencias sobre los derechos, la dignidad y el proyecto de vida del sacerdote.

LA PÉRDIDA DE APOYOS Y LAS OPCIONES QUE DENUNCIÓ EL RELIGIOSO

Entre las medidas que José Guadalupe señaló durante el proceso se encuentran la cancelación de la ayuda económica mensual que recibía, la pérdida de su seguro de gastos médicos mayores y el retiro de una beca para cursar estudios de posgrado en la Universidad Anáhuac.

Asimismo, el expediente refiere que se envió una comunicación a la Arquidiócesis de México para solicitar la suspensión de sus licencias sacerdotales.

El sacerdote también relató que sus superiores le plantearon dos alternativas: trasladarse a un centro de readaptación ubicado en Guadalajara o renunciar al sacerdocio a cambio de una compensación económica y de la posibilidad de concluir sus estudios.

Según su testimonio, en ese centro eran recluidos sacerdotes con distintas problemáticas personales y conductuales. José Guadalupe rechazó ambas opciones y decidió llevar el conflicto ante los tribunales.

Estos señalamientos forman parte de los antecedentes de su demanda y deben distinguirse de los puntos concretos que cada resolución judicial haya considerado acreditados.

NUEVE AÑOS DE LITIGIO Y UN CAMBIO EN EL CRITERIO JUDICIAL

La controversia se prolongó durante años. En 2017, el sacerdote promovió una demanda civil contra los Legionarios de Cristo, la Arquidiócesis Primada de México y la médica que presuntamente le practicó la prueba sin autorización.

En una primera instancia, la jueza que conoció del asunto desestimó la demanda y absolvió a los demandados. Sin embargo, José Guadalupe apeló la decisión.

El 27 de noviembre de 2024, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revocó aquella resolución y determinó que correspondía pagar una compensación económica al sacerdote.

Los Legionarios de Cristo y otras partes involucradas promovieron posteriormente recursos para impugnar esa decisión. El asunto llegó así al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil, cuya resolución obliga ahora a dictar una nueva sentencia con modificaciones específicas.

El punto central es que la revisión judicial no elimina el reconocimiento de la discriminación: la nueva resolución deberá conservar la determinación de que la congregación incurrió en una conducta discriminatoria y provocó daño moral al religioso.

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA RESOLUCIÓN?

La decisión tiene tres consecuencias principales:

Se mantiene el reconocimiento de la discriminación. La nueva sentencia deberá conservar la determinación de que el sacerdote sufrió un acto discriminatorio relacionado con su diagnóstico de VIH.

Se modifica la condena económica. El tribunal local tendrá que ajustar la sanción o indemnización conforme a los criterios establecidos en la resolución federal.

Un exdirectivo queda absuelto. La nueva sentencia deberá reflejar la absolución de uno de los antiguos responsables de la congregación, sin que ello elimine la determinación de discriminación atribuida a la organización.

Por ello, el resultado es parcialmente favorable para ambas partes en aspectos distintos: el sacerdote conserva el reconocimiento judicial del daño sufrido, mientras que los demandados obtienen modificaciones en las consecuencias económicas y en la responsabilidad individual de uno de los exdirectivos.

VIH, CONFIDENCIALIDAD Y DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

Más allá de las consecuencias para los involucrados, el caso plantea interrogantes sobre el tratamiento de la información médica, el consentimiento informado y la respuesta de las instituciones ante un diagnóstico de VIH.

La información relativa a la salud forma parte de la esfera privada de las personas. Su obtención, comunicación y utilización deben sujetarse a las garantías legales aplicables, incluido el respeto a la confidencialidad y a la autonomía del paciente.

Asimismo, vivir con VIH no justifica, por sí mismo, la exclusión social, el trato degradante ni la privación arbitraria de derechos. Un diagnóstico médico no debe convertirse en motivo para estigmatizar a una persona o imponerle consecuencias ajenas a criterios legítimos y debidamente justificados.

En este contexto, el reconocimiento judicial del daño moral resulta relevante porque coloca en el centro del litigio las consecuencias que las conductas denunciadas tuvieron sobre la dignidad y la vida del afectado.

No obstante, para establecer con precisión el alcance jurídico de la resolución, es necesario distinguir entre los hechos alegados por el sacerdote, los que los tribunales tuvieron por acreditados y las responsabilidades específicas que se atribuyeron a cada demandado.

UN CASO QUE TODAVÍA NO CONCLUYE

Pese al nuevo pronunciamiento, el proceso aún requiere que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emita la sentencia correspondiente. Hasta entonces, no debe darse por definitivo un monto de indemnización ni suponerse que todas las partes demandadas mantienen la misma responsabilidad.

La disputa de José Guadalupe ilustra las dificultades que puede enfrentar una persona cuando busca reparación por presuntos actos de discriminación dentro de una institución religiosa.

También muestra que el reconocimiento de una vulneración de derechos y la determinación de sus consecuencias económicas son cuestiones judiciales relacionadas, pero distintas.

Después de casi nueve años de controversia, el sacerdote conserva un reconocimiento judicial fundamental: la nueva sentencia deberá mantener que fue víctima de discriminación y daño moral.

El desenlace económico del caso, sin embargo, dependerá de la resolución que se dicte en cumplimiento de los criterios establecidos por el tribunal federal.