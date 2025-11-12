La policía de la India detiene a sospechosos de una explosión de automóvil en la que murieron 8 personas en Nueva Delhi

Las agencias de seguridad indias han detenido a varios sospechosos en la disputada región de Cachemira como parte de su investigación sobre la mortal explosión de automóvil de esta semana en Nueva Delhi, dijeron funcionarios el miércoles

La explosión ocurrió cerca del histórico monumento del Fuerte Rojo de Nueva Delhi, matando a ocho personas e hiriendo a varias más. Las autoridades anunciaron el martes que lo están investigando como un posible acto de terrorismo, un paso que otorga a las autoridades investigadoras poderes más amplios para arrestar o detener a personas.

El Fuerte Rojo, una importante atracción turística, es un monumento del siglo XVII y el lugar donde los primeros ministros indios pronuncian discursos del Día de la Independencia el 15 de agosto de cada año.

Si se confirma como un ataque deliberado, sería la explosión más mortífera en la capital de la India desde 2011.

Al menos cinco personas fueron detenidas para ser interrogadas en una serie de redadas durante la noche en el distrito de Pulwama, al sur de Cachemira, dijeron funcionarios policiales el miércoles.

La explosión del lunes se produjo horas después de que la policía de la Cachemira controlada por la India dijera que había desmantelado una presunta célula militante que operaba desde la región en disputa hasta las afueras de Nueva Delhi. Al menos siete personas, entre ellas dos médicos, fueron arrestadas, y la policía incautó armas y una gran cantidad de material para fabricar bombas en Faridabad, una ciudad del estado de Haryana, cerca de Nueva Delhi.

Los medios de comunicación indios informan que la explosión podría estar relacionada con la misma célula. La policía no ha hecho comentarios, alegando que la investigación está en curso

Cuatro agentes de policía de Cachemira familiarizados con el caso dijeron que la investigación que los llevó a la célula comenzó con una investigación rutinaria sobre carteles anti-India que aparecieron en un barrio de la ciudad cachemir de Srinagar el 19 de octubre.

Los carteles amenazaban con ataques contra las tropas indias estacionadas en Cachemira.

Los agentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del caso, dijeron que las grabaciones de las cámaras de seguridad ayudaron a identificar a los sospechosos, lo que inicialmente condujo al arresto de al menos tres personas.

Durante las tres semanas siguientes, los interrogatorios llevaron a la detención de dos médicos cachemires que trabajaban en dos ciudades indias, así como de otros dos sospechosos de Cachemira, dijeron los agentes.

Medios de comunicación indios han informado que la policía está investigando si otro presunto miembro de la misma célula, también un médico cachemir que impartía clases en una facultad de medicina en Faridabad, conducía el coche que explotó. La policía no ha confirmado estos informes, pero los medios de comunicación indios dijeron que el médico podría haber activado deliberadamente la explosión para evitar ser arrestado o que transportaba explosivos que detonaron accidentalmente.

El portavoz de la policía de Delhi, Sanjay Tyagi, dijo que los investigadores estaban investigando “todos los ángulos posibles, incluyendo un ataque terrorista, una explosión accidental o cualquier tipo de fallo en el coche”.

Shagufta Jan, la cuñada del médico en el distrito de Pulwama de Cachemira, dijo que la familia no había tenido noticias suyas desde el viernes pasado, cuando ella le dijo que la policía lo estaba buscando.

“Nos llamó el viernes y le dije que volviera a casa. Dijo que vendría después de tres días”, dijo ella.

“Esa fue la última vez que hablamos con él”, dijo Jan, y agregó que la policía llegó a su casa el lunes por la noche y se llevó a la madre del médico y a sus dos hermanos para interrogarlos.

La explosión podría aumentar las tensiones entre India y Pakistán

El posible vínculo terrorista en la explosión ha aumentado los temores de nuevas tensiones entre los rivales con armamento nuclear, India y Pakistán. India suele acusar a Pakistán de respaldar ataques en su territorio, diciendo que son llevados a cabo por grupos con base al otro lado de la frontera.

En abril, presuntos militantes mataron a 26 personas, en su mayoría turistas hindúes, en la Cachemira controlada por India. Nueva Delhi culpó a Pakistán por la masacre, lo que Islamabad negó. A esto le siguieron ataques militares de represalia por parte de India y Pakistán, lo que llevó a los rivales con armamento nuclear al borde de su tercera guerra por la región

India y Pakistán administran cada uno una parte de Cachemira, pero ambos reclaman el territorio en su totalidad.

Los militantes en la parte de Cachemira controlada por India han estado luchando contra el gobierno de Nueva Delhi desde 1989. India insiste en que la militancia en Cachemira es terrorismo patrocinado por Pakistán. Pakistán niega la acusación y muchos cachemires la consideran una lucha legítima por la libertad.

Nueva Delhi fue testigo de varios atentados importantes con bomba en las décadas de 1990 y 2000.

En 1996, un coche bomba arrasó el concurrido mercado de Lajpat Nagar, matando a 13 personas. En 2008, explosiones coordinadas sacudieron concurridas zonas comerciales, dejando unos 20 muertos.

Esos ataques fueron atribuidos a grupos militantes cachemires y a una organización estudiantil islamista india.