La policía rescata más de 400 gatos para consumo humano en Vietnam tras una redada

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    La policía rescata más de 400 gatos para consumo humano en Vietnam tras una redada
    En esta imagen, distribuida por Vietnam Cat Welfare, se muestra a gatos rescatados recibiendo tratamiento en Ho Chi Minh, Vietnam. AP.

La operación, con un total de más de 500 gatos incautados, fue uno de los mayores casos de bienestar felino en Vietnam en los últimos años

HANÓI.-La policía en Vietnam rescató más de 400 gatos en un importante operativo contra una red criminal dedicada al comercio de carne de gato en Ciudad Ho Chi Minh, y al menos 40 de ellos ya fueron entregados a sus dueños.

Sin embargo, tras la operación policial de la semana pasada que duró varios días, algunos felinos murieron debido a las duras condiciones en las que fueron encontrados, apuntaron los grupos de bienestar animal. No dieron más detalles ni proporcionaron una cifra exacta de los gatos que no sobrevivieron.

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Desde la operación, veterinarios y voluntarios han acudido en masa para cuidar a los gatos en un centro de rescate temporal instalado en una instalación gestionada por la división de la policía criminal de Ciudad Ho Chi Minh.

“Las personas que perdieron a sus gatos pueden acudir a la comisaría para identificar a sus mascotas y ayudar a la policía con la investigación”, dijo el funcionario policial Nguyen The Bao al periódico estatal Tuoi Tre.

Esta operación es “un recordatorio aleccionador de la enorme magnitud del comercio de carne de gato en Viet Nam”, apuntó en un comunicado Karanvir Kukreja, que lidera una campaña contra el consumo de carne de perro y gato para la organización internacional sin ánimo de lucro Humane World for Animals.

Los medios locales también informaron que la investigación de la policía de Ciudad Ho Chi Minh sobre una serie de robos de mascotas resultó en la detención de nueve personas.

Durante la operación, la policía allanó un patio y descubrió 45 jaulas que contenían alrededor de 400 gatos vivos y cuatro contenedores de espuma llenos de hielo en los que había aproximadamente 80 felinos muertos. También se recuperaron unos 20 gatos vivos en otro lugar, según la policía, que dijo que un kilogramo de carne de gato se vendía por alrededor de 70.000 dongs vietnamitas (unos 2,70 dólares).

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