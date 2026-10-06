Rubio inicia su gira por tres países de la OTAN como en Islandia, que desconfía de las intenciones de Trump en el Ártico

Rubio calificó a Islandia de “buena amiga” y no dio ninguna pista sobre tensiones con la isla, que es miembro de la OTAN pero no tiene ejército.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha iniciado una gira por tres países aliados de la OTAN con una parada en Islandia, donde persiste la inquietud sobre las intenciones del gobierno de Trump en el Ártico, incluso después de que se alcanzara un acuerdo para suavizar los planes del presidente sobre la vecina Groenlandia.

Antes de que se firmara el acuerdo con Groenlandia el mes pasado, Islandia aparecía ocasionalmente en los comentarios de Trump y en sus quejas en las redes sociales sobre que los aliados de la OTAN no hacían lo suficiente para apoyar a Estados Unidos.

Rubio, que también visitará Grecia y Portugal antes de refrescar a Washington, ha tenido que intervenir con frecuencia para apaciguar y tranquilizar a los socios y aliados de Estados Unidos tras los comentarios poco diplomáticos de Trump, entre ellos sus reiteradas referencias a Canadá como el estado número 51 y sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN.

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar Washington, Rubio no dio ninguna indicación de que su misión fuera aclarar o clarificar la estrategia del gobierno en lo que respecta al Ártico, la OTAN o Europa en general.

Sin embargo, calificó a los tres países que visitará como “aliados fuertes” que son importantes para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos.

Rubio afirmó en las redes sociales que su visita a Islandia tenía como objetivo “promover nuestras prioridades compartidas: un Ártico seguro, lazos comerciales y energéticos más sólidos y una cooperación más estrecha en materia de defensa”.

Sin embargo, el mes pasado, Trump alarmó a los islandeses cuando publicó un mapa que mostraba los colores de la bandera estadounidense extendiéndose por toda Norteamérica, hasta Groenlandia e Islandia.

En respuesta, la secretaria de Asuntos Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir , con quien Rubio se reunirá el martes, convocó al embajador estadounidense Billy Long a una reunión y dijo que le dejó claro que la publicación era inaceptable.

Islandia, que está a tan solo 290 kilómetros de Groenlandia, ya estaba en tensión después de que Trump mencionara erróneamente al país cuatro veces al hablar de Groenlandia.

Long, un pintoresco excongresista de Missouri, comisionado del IRS y subastador profesional, también ha causado sensación en Islandia.

Antes de asumir su cargo en agosto, miles de islandeses firmaron una petición instando al primer ministro a rechazarlo después de que a principios de año hiciera un comentario sarcástico sobre la posibilidad de que Islandia se convirtiera en el estado número 52 de EE. UU. y lo nombrará gobernador. Desde entonces, se ha disculpado por el comentario.

Long no es el primer embajador de Trump en Islandia que ha expresado su preocupación al gobierno anfitrión. Durante el primer mandato de Trump, el embajador Jeffrey Ross Gunter dejó atónitos a los habitantes de Reikiavik, una ciudad relativamente libre de delincuencia, por su solicitud de contratar guardaespaldas armados, lo que provocó quejas.

En su próxima parada en Atenas, Rubio podría enfrentarse a otra polémica relacionada con un embajador.

El representante Gregory Meeks, demócrata de Nueva York y miembro de mayor rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo la semana pasada que investigaría las acusaciones de mala conducta e irregularidades cometidas por la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle.

En una carta dirigida a Rubio, Meeks afirmó que quería respuestas tras las acusaciones publicadas por The Wall Street Journal el mes pasado y que pediría el despido de Guilfoyle si la conducta descrita en el reportaje resultaba ser cierta.

Según informó el Journal, Guilfoyle les dijo a los invitados en una recepción que Estados Unidos podría debilitar al gobierno griego si así lo deseara, promovió los intereses comerciales de una empresa griega de construcción y energía en particular, y permitió que su lobista asistiera a reuniones diplomáticas privadas.

Algunos partidos de la oposición griega han pedido una investigación sobre las acusaciones, pero no está claro si la llevarán a cabo.

Guilfoyle, ex presentadora de Fox News y exfiscal de California que estuvo prometida con el hijo de Trump, Donald Jr., ha negado haber cometido irregularidad alguna y Rubio la ha defendido anteriormente.

Tras la publicación del artículo en el Journal, Rubio afirmó que Guilfoyle “ha sido una defensora excepcional de la agenda del presidente en Grecia y en toda Europa”.

Rubio añadió que tanto él como Trump valoran enormemente el “trabajo fundamental y el liderazgo” de la embajadora, especialmente en temas energéticos.

La administración Trump considera a Grecia clave para impulsar la promoción y exportación de gas natural licuado producido en Estados Unidos al sureste y centro de Europa.