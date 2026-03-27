‘La revuelta española’: El WSJ retrata a Pedro Sánchez como un estandarte de oposición a Trump

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Internacional
/ 27 marzo 2026
    ‘La revuelta española’: El WSJ retrata a Pedro Sánchez como un estandarte de oposición a Trump
    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso de los Diputados en Madrid donde el Ejecutivo explica su posición contra la guerra en Irán. EFE/Sergio Pérez

El periódico destaca que el líder socialista ha sabido leer que cada ve más gente en Europa ve con malos ojos al presidente estadounidense

MADRID- Pedro Sánchez se ha convertido en “el estandarte de la oposición política occidental al presidente de los Estados Unidos” en el retrato que hace este viernes The Wall Street Journal, que habla de “la revuelta española” y pone al presidente del gobierno español como el “líder europeo que dice ‘no’ a (Donald) Trump”.

El periódico neoyorquino destaca que Sánchez supo que “arremetería ruidosamente” contra la guerra en Irán incluso antes de que Trump bombardeara Teherán y, ante una Europa que “ha andado con pies de plomo” con Trump, el mandatario español ha optado por la teoría del “no por respuesta” (o “no rotundo”) ante las amenazas del republicano.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/posiciona-el-financial-times-a-pedro-sanchez-como-la-nemesis-de-donald-trump-en-europa-HE19489284

“En mi opinión, esta guerra en Irán es un gran error para el mundo y, por lo tanto, para Estados Unidos”, dice Sánchez entrevistado por The Wall Street Journal en La Moncloa (sede presidencial), y continúa: “En este mundo donde las decisiones se rigen cada vez más por el impulso, desde España ofrecemos lo contrario: ofrecemos previsibilidad”.

El periódico destaca que el líder socialista ha sabido leer que cada ve más gente en Europa ve con malos ojos a Trump, y su negativa “ha sido beneficiosa” para la popularidad de un presidente que lleva ocho años en el cargo.

“Sánchez, un socialista telegénico de 54 años, ha adoptado el sencillo eslogan de ‘no a la guerra’. A diferencia de otros en Europa, se ha negado a permitir que el ejército estadounidense utilice las bases aéreas de su país para la contienda, a pesar del enfado de Trump”, apunta el artículo.

Y de ese modo, “España, que rara vez es el centro de gravedad en los asuntos europeos, se ha convertido en el estandarte de los europeos frustrados por el miedo del continente a plantarle cara a un presidente estadounidense”.

El plante a Trump por el incremento del gasto en defensa, por ejemplo, le ha costado a Sánchez, según el periódico, reprobaciones de Berlín o París y que los líderes europeos le sacaran de chats grupales donde se discutía cómo manejar al presidente estadounidense.

De esta forma, Sánchez busca crear una red de políticos de izquierda en el mundo que se materializará en abril en Barcelona en una cumbre progresista.

Sin embargo, este «giro a la izquierda» puede alimentar, destaca el artículo, el crecimiento del ultraderechista Vox, mientras desde Europa algunos ven que el gobierno de España se mantiene en un hilo sostenido por partidos minoritarios regionales y de izquierdas y trata de sobrevivir a varios casos de corrupción que han afectado a su entorno.

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