La tasa de paro en Canadá aumenta en abril al 6.9%, su nivel más elevado en seis meses

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    La tasa de paro en Canadá aumenta en abril al 6.9%, su nivel más elevado en seis meses
    La pérdida de empleos contrasta con las expectativas de los analistas, que habían anticipado una ligera creación en abril ESPECIAL.

El aumento del desempleo se produjo porque 51 mil personas más buscaron empleo en abril

TORONTO.- La tasa de paro de Canadá subió dos décimas en abril, hasta el 6.9%, por el aumento del número de personas que buscaron trabajo, mientras que el empleo se mantuvo prácticamente sin cambios por segundo mes consecutivo, informó este viernes el organismo público Estadísticas Canadá (EC).

EC dijo que el empleo descendió en abril en 18 mi puestos, un 0.1%, tras la fuerte caída de 84 mil empleos registrada en febrero y el estancamiento de marzo.

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En los cuatro primeros meses de 2026, Canadá acumula una pérdida neta de 112 mil empleos, equivalente a un descenso del 0.5%. La tasa de desempleo de abril fue la más elevada en los últimos seis meses.

Por sectores, las mayores pérdidas se produjeron en información, cultura y ocio, con 25 mil empleos menos; construcción, con una caída de 16 mil; y otros servicios, con 13 mil menos. En cambio, el empleo aumentó en servicios de apoyo a empresas y edificios, sanidad y asistencia social, y alojamiento y restauración.

El pasado 29 de abril, el Banco de Canadá decidió dejar si cambios los tipos de interés en el 2.25% por la “elevada volatilidad” causada por la guerra en Irán que ha provocado un repunte de la inflación en el país.

El banco central canadiense reconoció que el mercado laboral está mostrando “debilidad”, con “pérdidas de puestos de trabajo en los sectores afectados por los aranceles de EU.”.

“La tasa de desempleo se mantiene en la horquilla del 6.5% al 7%, lo que refleja tanto la debilidad de la contratación como la reducción del número de personas que buscan empleo”, añadió la autoridad monetaria canadiense.

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