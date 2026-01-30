La travesía de un grupo de cubanos deportados, varados en Guantánamo
El relato ilustra lo ineficaz que ha sido la operación del ICE en el año transcurrido desde que el presidente Trump ordenó que la base se preparara para recibir hasta 30.000 “extranjeros criminales”
Por: Carol Rosenberg
Decenas de hombres cubanos designados para ser expulsados de Estados Unidos se encuentran varados desde antes de Navidad en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, en uno de los episodios más desconcertantes de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la inmigración ilegal.
Los hombres fueron detenidos en Estados Unidos el año pasado y, en algunos casos, pensaron que iban a ser enviados a La Habana, la capital. En lugar de ello, acabaron en la base militar estadounidense en el sudeste de Cuba.
Sin embargo, en un cruel giro del destino, su llegada no los acercó a la liberación. Cuba restringe los viajes aéreos entre la base y el resto de la isla, por lo que los agentes de inmigración estadounidenses tendrán que transportar a los hombres de vuelta a Estados Unidos antes de entregarlos a las autoridades cubanas.
Los hombres cubanos —alrededor de 50, de edades que van de los 20 a los 50 años— se encontraban en una prisión en la que anteriormente se recluía a presuntos miembros de Al Qaeda, según personas familiarizadas con la operación que no estaban autorizadas a hablar de ella públicamente.
“Algunos de los cubanos que se encuentran allí pensaban que estaban aceptando ser deportados y se sorprendieron cuando aterrizaron en Guantánamo”, dijo Lee Gelernt, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha impugnado la operación de detención por deportación.
Los funcionarios no respondieron a las preguntas sobre por qué el gobierno eligió a estos hombres en particular para recluirlos en Guantánamo de entre las decenas de miles que se encuentran en Estados Unidos a la espera de ser deportados.
La historia de los cubanos que están atrapados en el rincón de su país que controla Estados Unidos ilustra la ineficacia y el gasto de una operación que surgió de la orden del presidente Trump del 29 de enero, su noveno día en el cargo, de preparar Guantánamo para recibir hasta 30.000 “extranjeros criminales” que serían expulsados de Estados Unidos.
En respuesta, el ejército levantó apresuradamente hileras de tiendas de campaña, las derribó meses después sin que se hubieran usado nunca, y desde entonces ha desarrollado un plan para retener como máximo a 300 prisioneros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en dos edificios seguros.
Ahora, un año después, se ha retenido en la base a unos 780 hombres, no a los 30.000 que Trump imaginó, según una cronología realizada por The New York Times. El gobierno no ha aportado pruebas de que la mayoría de ellos tuvieran antecedentes penales.
El Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional han gastado una cantidad no revelada de millones de dólares en establecer el centro de deportación, fletar aviones, acondicionar las instalaciones y desplegar cientos de soldados y agentes del ICE para una operación que en algunas ocasiones no albergó a ningún migrante.
De hecho, las instalaciones del ICE en Guantánamo llevaban semanas vacías cuando los agentes trasladaron repentinamente a 22 cubanos allí el 14 de diciembre desde un centro de detención en Alexandria, Luisiana.
UN VUELO A GUANTÁNAMO, NO A LA HABANA
Funcionarios del gobierno dijeron que el plan era subir a esos hombres a un avión, llevarlos a un aeropuerto estadounidense, probablemente en Puerto Rico, y luego a La Habana, una solución a la restricción de vuelos directos.
Misteriosamente, eso nunca ocurrió.
Los funcionarios de Seguridad Nacional no han querido hablar del dilema, pero dijeron que entre las primeras 22 personas cubanas había “extranjeros ilegales” con “antecedentes penales” por homicidio, secuestro, agresión, lesiones, obstrucción a la aplicación de la ley y crueldad hacia un menor. Los funcionarios no proporcionaron detalles.
Pero los familiares de algunos de los hombres, que hablaron bajo condición de anonimato para evitar ser objeto de represalias por parte de cualquiera de los dos gobiernos, dijeron que al menos seis de ellos tenían permiso de trabajo y habían solicitado asilo.
Sus casos podrían haber tardado años en resolverse. En lugar de ello, aceptaron regresar a Cuba. Fueron trasladados a varios centros de detención regionales, entre ellos Florida, Georgia y Texas, y luego enviados a Luisiana y finalmente embarcados en un vuelo con destino a Cuba el 14 de diciembre.
Para su sorpresa, aterrizaron en Guantánamo, no en La Habana.
Otros vuelos llevaron a más ciudadanos cubanos designados para deportación el 19 de diciembre y a principios de enero. La mayoría de los hombres fueron alojados en un antiguo cuartel cercano a la pista de aterrizaje, luego de que sus evaluaciones arrojaran que no representaban una amenaza significativa para quienes los retenían.
Pero esta semana, debido a un problema de mantenimiento no revelado en las instalaciones, todos los cubanos fueron llevados al Campo 6, la prisión que antes alojaba personas sospechosas de pertenecer a Al Qaeda.
Debido a las restricciones impuestas por Cuba a los vuelos directos desde la base, si una persona quisiera llegar a La Habana desde Guantánamo tendría que volar a Miami o a otra ciudad estadounidense que tuviera un vuelo comercial a Cuba.
Poco después de la revolución, Estados Unidos rechazó una petición de Fidel Castro para evacuar la base que adquirió mediante un arrendamiento en 1903. Guantánamo ha operado de manera aislada desde entonces, conectada al mundo exterior por aviones y barcos estadounidenses.
Algunos cubanos que acabaron en la base fueron devueltos a través de una puerta cercana a la valla de seguridad que separa el puesto de una zona militar cubana con un campo de minas que conduce al resto de la isla. La última vez que ocurrió eso fue hace dos años.
REPATRIAR CUBANOS ES UN PROBLEMA PARTICULAR
El gobierno cubano ha guardado silencio sobre la difícil situación de las personas deportadas en Guantánamo.
Sin embargo, como indicador de las problemáticas relaciones, el gobierno cubano ha aceptado solo un vuelo de repatriación de Estados Unidos al mes, incluso cuando el gobierno de Trump ha aprehendido o revocado el estatus legal de miles de sus ciudadanos en Estados Unidos y ha intentado deportarlos.
Las peticiones del gobierno estadounidense para que Cuba permita más de un vuelo mensual de deportados han sido rechazadas en repetidas ocasiones, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato sobre lo que se considera un tema diplomático delicado.
Yael Schacher, de Refugees International, describió recientemente a Cuba como “uno de los países más intransigentes del mundo a la hora de recibir a sus nacionales”.
La nación se encuentra sumida en una crisis económica descontrolada que ha estado marcada por los cortes de electricidad, la escasez de alimentos y la disminución del suministro de petróleo venezolano, y “el gobierno cubano no quiere aceptarlos de vuelta”, dijo Schacher. “Ahora mismo es muy difícil llegar a fin de mes en Cuba”.
Para expulsar a más cubanos, el gobierno estadounidense consiguió que México permitiera a Estados Unidos enviar allí a algunos, dijo, lo que dejó a personas cubanas de 70 años o más sin medios ni papeles para ir más lejos.
Pero la motivación que hubo para alojar a decenas de ellos en Guantánamo, en lugar de, por ejemplo, el centro de deportación de Luisiana donde estuvieron recluidos antes, sigue siendo un misterio más de 40 días después.
Los hombres cubanos han podido llamar a familiares en Estados Unidos, quienes a su vez han informado a sus parientes en Cuba de su paradero y los esperan ansiosamente.
Tom Cartwright, defensor de los derechos de los migrantes que ha monitoreado vuelos del ICE por todo el mundo, dijo que los cubanos confinados en Guantánamo probablemente estén allí como “peones políticos” utilizados por Estados Unidos para presionar a Cuba para que acepte más de un avión de repatriados al mes.
Los portavoces del ICE no han respondido a las reiteradas peticiones para hablar de la difícil situación de los detenidos cubanos en Guantánamo.
LOS COSTOS DE GUANTÁNAMO
Sea cual sea el motivo, el gobierno de Trump no ha dicho por qué Guantánamo es necesario como estación de paso.
Se ha negado a hacer públicos los costos de la operación desde que el Pentágono dijo al Congreso el año pasado que la partida militar del primer mes ascendía a 40 millones de dólares, lo que llevó al senador Gary Peters, demócrata por Míchigan, a calcular un gasto de 100.000 dólares al día por migrante.
Los expertos que han estado observando la operación dudan de que el ICE necesitara las aproximadamente 300 camas disponibles en Guantánamo para alojar migrantes.
Algunos vuelos chárter del ICE han llevado a menos de 10 hombres retenidos para ser deportados. Otros casi se han llenado de deportados en el centro del ICE de Luisiana y luego se han desviado a Guantánamo para añadir algunos más de camino a Centroamérica.
En febrero, el gobierno de Trump utilizó 13 aviones para llevar a 178 hombres venezolanos a la base —la mayor cantidad retenida allí el año pasado— y luego fletó otros dos aviones para evacuarlos a Honduras, donde Venezuela los recogió.
La base se ha utilizado principalmente para retener a hombres procedentes de América Latina, quienes luego se sumaban a aviones fletados por el ICE para devolverlos a casa. Durante el verano, el ICE retuvo también a hombres de Asia y África con condenas penales.
En diciembre, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, describió a algunos de los cubanos recluidos en Guantánamo como personas con antecedentes penales, pero se negó a ofrecer detalles.
Emitió una declaración en la que advertía que, “si vienes a nuestro país ilegalmente, puedes acabar en Guantánamo, el CECOT o el Alcatraz de los caimanes”, en referencia a la prisión de El Salvador para presuntos terroristas y al centro de detención en Florida, situado al borde de los Everglades.
Algunas esposas, madres y tías de los hombres recluidos en Guantánamo —tanto en Cuba como en Estados Unidos— han forjado en internet un grupo de apoyo mutuo en el que comparten rumores de liberación y relatos de sus seres queridos sobre las condiciones de la reclusión.
Pero, sobre todo, comparten oraciones para que la intervención divina los libere.
“Dios sabe dónde ellos están y es Dios quien los cuida”, publicó una mujer de Cuba. “Así que no pierdan la fe, que todo está en las manos del Señor y Dios es fiel todo el tiempo”.
Varias mujeres del grupo de más de 50 miembros respondieron con un amén.
