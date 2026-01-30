La travesía de un grupo de cubanos deportados, varados en Guantánamo

Por: Carol Rosenberg Decenas de hombres cubanos designados para ser expulsados de Estados Unidos se encuentran varados desde antes de Navidad en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, en uno de los episodios más desconcertantes de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la inmigración ilegal. Los hombres fueron detenidos en Estados Unidos el año pasado y, en algunos casos, pensaron que iban a ser enviados a La Habana, la capital. En lugar de ello, acabaron en la base militar estadounidense en el sudeste de Cuba. Sin embargo, en un cruel giro del destino, su llegada no los acercó a la liberación. Cuba restringe los viajes aéreos entre la base y el resto de la isla, por lo que los agentes de inmigración estadounidenses tendrán que transportar a los hombres de vuelta a Estados Unidos antes de entregarlos a las autoridades cubanas. TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo Los hombres cubanos —alrededor de 50, de edades que van de los 20 a los 50 años— se encontraban en una prisión en la que anteriormente se recluía a presuntos miembros de Al Qaeda, según personas familiarizadas con la operación que no estaban autorizadas a hablar de ella públicamente.

“Algunos de los cubanos que se encuentran allí pensaban que estaban aceptando ser deportados y se sorprendieron cuando aterrizaron en Guantánamo”, dijo Lee Gelernt, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha impugnado la operación de detención por deportación. Los funcionarios no respondieron a las preguntas sobre por qué el gobierno eligió a estos hombres en particular para recluirlos en Guantánamo de entre las decenas de miles que se encuentran en Estados Unidos a la espera de ser deportados. La historia de los cubanos que están atrapados en el rincón de su país que controla Estados Unidos ilustra la ineficacia y el gasto de una operación que surgió de la orden del presidente Trump del 29 de enero, su noveno día en el cargo, de preparar Guantánamo para recibir hasta 30.000 “extranjeros criminales” que serían expulsados de Estados Unidos. En respuesta, el ejército levantó apresuradamente hileras de tiendas de campaña, las derribó meses después sin que se hubieran usado nunca, y desde entonces ha desarrollado un plan para retener como máximo a 300 prisioneros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en dos edificios seguros. Ahora, un año después, se ha retenido en la base a unos 780 hombres, no a los 30.000 que Trump imaginó, según una cronología realizada por The New York Times. El gobierno no ha aportado pruebas de que la mayoría de ellos tuvieran antecedentes penales.

El Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional han gastado una cantidad no revelada de millones de dólares en establecer el centro de deportación, fletar aviones, acondicionar las instalaciones y desplegar cientos de soldados y agentes del ICE para una operación que en algunas ocasiones no albergó a ningún migrante. De hecho, las instalaciones del ICE en Guantánamo llevaban semanas vacías cuando los agentes trasladaron repentinamente a 22 cubanos allí el 14 de diciembre desde un centro de detención en Alexandria, Luisiana. UN VUELO A GUANTÁNAMO, NO A LA HABANA Funcionarios del gobierno dijeron que el plan era subir a esos hombres a un avión, llevarlos a un aeropuerto estadounidense, probablemente en Puerto Rico, y luego a La Habana, una solución a la restricción de vuelos directos. Misteriosamente, eso nunca ocurrió. Los funcionarios de Seguridad Nacional no han querido hablar del dilema, pero dijeron que entre las primeras 22 personas cubanas había “extranjeros ilegales” con “antecedentes penales” por homicidio, secuestro, agresión, lesiones, obstrucción a la aplicación de la ley y crueldad hacia un menor. Los funcionarios no proporcionaron detalles. Pero los familiares de algunos de los hombres, que hablaron bajo condición de anonimato para evitar ser objeto de represalias por parte de cualquiera de los dos gobiernos, dijeron que al menos seis de ellos tenían permiso de trabajo y habían solicitado asilo. Sus casos podrían haber tardado años en resolverse. En lugar de ello, aceptaron regresar a Cuba. Fueron trasladados a varios centros de detención regionales, entre ellos Florida, Georgia y Texas, y luego enviados a Luisiana y finalmente embarcados en un vuelo con destino a Cuba el 14 de diciembre.

Para su sorpresa, aterrizaron en Guantánamo, no en La Habana. Otros vuelos llevaron a más ciudadanos cubanos designados para deportación el 19 de diciembre y a principios de enero. La mayoría de los hombres fueron alojados en un antiguo cuartel cercano a la pista de aterrizaje, luego de que sus evaluaciones arrojaran que no representaban una amenaza significativa para quienes los retenían. Pero esta semana, debido a un problema de mantenimiento no revelado en las instalaciones, todos los cubanos fueron llevados al Campo 6, la prisión que antes alojaba personas sospechosas de pertenecer a Al Qaeda. Debido a las restricciones impuestas por Cuba a los vuelos directos desde la base, si una persona quisiera llegar a La Habana desde Guantánamo tendría que volar a Miami o a otra ciudad estadounidense que tuviera un vuelo comercial a Cuba. Poco después de la revolución, Estados Unidos rechazó una petición de Fidel Castro para evacuar la base que adquirió mediante un arrendamiento en 1903. Guantánamo ha operado de manera aislada desde entonces, conectada al mundo exterior por aviones y barcos estadounidenses. Algunos cubanos que acabaron en la base fueron devueltos a través de una puerta cercana a la valla de seguridad que separa el puesto de una zona militar cubana con un campo de minas que conduce al resto de la isla. La última vez que ocurrió eso fue hace dos años. REPATRIAR CUBANOS ES UN PROBLEMA PARTICULAR El gobierno cubano ha guardado silencio sobre la difícil situación de las personas deportadas en Guantánamo. Sin embargo, como indicador de las problemáticas relaciones, el gobierno cubano ha aceptado solo un vuelo de repatriación de Estados Unidos al mes, incluso cuando el gobierno de Trump ha aprehendido o revocado el estatus legal de miles de sus ciudadanos en Estados Unidos y ha intentado deportarlos. Las peticiones del gobierno estadounidense para que Cuba permita más de un vuelo mensual de deportados han sido rechazadas en repetidas ocasiones, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato sobre lo que se considera un tema diplomático delicado. Yael Schacher, de Refugees International, describió recientemente a Cuba como “uno de los países más intransigentes del mundo a la hora de recibir a sus nacionales”.