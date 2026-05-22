La UE prevé precios del petróleo y gas por encima de niveles previos a la guerra hasta 2027

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    La UE prevé precios del petróleo y gas por encima de niveles previos a la guerra hasta 2027
    La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, izquierda, y el presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, hablan ante los medios durante la reunión de ministros de finanzas del organismo en Nicosia, capital de Chipre. AP.

Asimismo se estima que el costo de otros bienes también seguirán una trayectoria al alza

NICOSIA.-Funcionarios de la Unión Europea manifestaron el viernes que los europeos pueden prever que los precios del petróleo y el gas se mantengan por encima de los niveles previos a la guerra con Irán al menos hasta finales de 2027.

El comisario de Economía de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, señaló que el aumento en los precios de la energía es el principal responsable de impulsar la inflación hasta un 3.1% previsto para este año y un 2.4% para 2027. Eso es significativamente más alto que el pronóstico anterior para este año, de 1.9%.

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“Prevemos que esta inflación energética se vaya filtrando gradualmente también a distintos sectores de la economía”, declaró Dombrovskis tras una reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro, integrada por 21 miembros, que conforman el Eurogrupo.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó que, aun si el conflicto en Oriente Medio terminara ahora, los “efectos retardados” harían que los precios de los bienes permanecieran elevados.

“Y probablemente sea un hecho que los niveles de precios serán más altos al final de esta crisis, cuando veamos su final”, expresó Lagarde.

Indicó que el BCE adoptaría “todas las medidas necesarias” para mantener la estabilidad de precios en el 2%, prestando mucha atención a los efectos posteriores del impacto económico inicial provocado por el aumento de los precios de la energía. También aludió a cuánto petróleo mantiene la Unión Europea en reserva para cubrir una posible demanda.

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, señaló que, para la Unión Europea, el fin de la crisis significaría un retorno a la libre navegación sin la imposición de peajes a través del estrecho de Ormuz, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas del mundo.

Pierrakakis sostuvo que el crecimiento económico dentro de la zona euro alcanzaría el 0.9% este año y el 1.2% en 2027, por debajo del pronóstico anterior, “pero claramente lejos de un escenario de recesión”.

Aunque las proyecciones de una mayor inflación han generado pronósticos de que el BCE elevaría sus tasas de referencia para combatirla, Lagarde no ofreció ninguna señal de cómo actuaría el banco.

“Seguiremos un enfoque basado en datos y de reunión por reunión para determinar la orientación de política monetaria más adecuada, con el fin de cumplir nuestro objetivo del 2% a mediano plazo”, afirmó Lagarde.

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