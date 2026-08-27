“Lago Ontario, entonces, ahora y siempre”: Carney, ministro de Canadá, responde a Trump

El primer ministro de Canadá , Mark Carney, respondió a la decisión de Donald Trump por cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago América” para el Gobierno estadounidense.

A través de su cuenta de X, el primer ministro de Canadá se pronunció en contra del Gobierno estadounidense y su presidente, Donald Trump, por haber cambiado el nombre del lago Ontario a “Lago América”.

Carney defendió el nombre histórico del lago y recordó que “Ontario” proviene de la comunidad indígena Wendat de Canadá, donde la palabra Ontari’io significa “el lago es hermoso” o “el lago es grande”.