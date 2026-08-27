“Lago Ontario, entonces, ahora y siempre”: Carney, ministro de Canadá, responde a Trump
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Mark Carney, ministro de Canadá, responde a Donald Trump tras la decisión de cambiar el nombre del lago Ontario.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió a la decisión de Donald Trump por cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago América” para el Gobierno estadounidense.
A través de su cuenta de X, el primer ministro de Canadá se pronunció en contra del Gobierno estadounidense y su presidente, Donald Trump, por haber cambiado el nombre del lago Ontario a “Lago América”.
Carney defendió el nombre histórico del lago y recordó que “Ontario” proviene de la comunidad indígena Wendat de Canadá, donde la palabra Ontari’io significa “el lago es hermoso” o “el lago es grande”.
El ministro canadiense destacó también que el nombre tiene mas de 400 años de historia, por lo que es anterior a la Confederación de Canadá así como a la Declaración de independencia de los Estados Unidos de Américas.
”Sabemos que América está cambiando. Sus relaciones comerciales, sus políticas exteriores, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos. Los canadienses también saben que nombrar la realidad significa llamarla lago Ontario —entonces, ahora y siempre.”, añadió.