Presiona desacuerdo EU-Canadá certidumbre del T-MEC: Moody’s Raitings

CDMX.-Con sólo un 5 por ciento de las exportaciones canadienses perjudicadas por los aranceles anunciados por Estados Unidos, el efecto aplicará sobre sectores específicos, pero el mayor reto se perfila sobre la certidumbre regional, de acuerdo con Moody’s Raitings.

“Si bien los aranceles específicos del 50 por ciento impuestos por Estados Unidos a productos canadienses implican negociaciones comerciales más difíciles durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), su alcance limitado restringe los efectos directos y los costos a corto plazo”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: México: sube producción de empresas constructoras 6.9% a tasa anual en junio

“Los gravámenes efectivos de Estados Unidos se aplican a aproximadamente el 5 por ciento de las exportaciones totales de Canadá hacia Estados Unidos (alrededor del 2 por ciento del comercio total)”, añadió la calificadora.

Sin embargo, el mayor efecto de la dispuesta binacional, en la que Canadá ya respondió también con aranceles de hasta 50 por ciento, se reflejará en las próximas negociaciones del T-MEC.

“Si bien las revisiones anuales, las deliberaciones prolongadas y las persistentes fricciones comerciales aumentan la incertidumbre en torno a las negociaciones, nuestro escenario base sigue siendo que Canadá y México conservarán el acceso preferencial al mercado estadounidense, respaldados por una profunda integración de las cadenas de suministro y las exenciones arancelarias anteriores, incluidas las contempladas en los aranceles aplicados a 60 socios comerciales”, previó la calificadora.

Así, bajo el escenario de que, 80 por ciento del intercambio comercial de la región entra bajo el cobijo del T-MEC, serían sectores particulares los que serían más vulnerables ante el desacuerdo regional.

Por ejemplo, debido a la alta integración de la industria automotriz, el arancel estadounidense del 25 por ciento sobre automóviles y autopartes seguirá generando costos significativos, por lo que las ventas de vehículos ligeros en ese país disminuirán un 1.5 por ciento en 2026, acotó Moody’s.

En tanto, la industria del acero, con aranceles de hasta 50 por ciento, representan el mayor obstáculo, ya que Canadá y México han representado en conjunto entre el 24 y 40 por ciento de las importaciones estadounidenses de acero desde 2022.

“Ambos países se benefician de la reducción temporal de los aranceles de la Sección 232 vigente desde el 1 de junio de 2026, y dirigida específicamente a equipamiento agrícola, sistemas de HVAC y maquinaria industrial móvil, vinculada al cumplimiento del T-MEC y a requisitos de contenido estadounidense.

“Sin embargo, el arancel básico del 50 por ciento sobre el acero y el aluminio en bruto sigue siendo un obstáculo importante, y el alivio más generalizado está condicionado a compromisos de expansión de la capacidad en Estados Unidos y al cumplimiento del T-MEC”, determinó el informe.