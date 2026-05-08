Lanza la OMS una alerta global sobre tres productos inyectables defectuosos potencialmente letales
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La Organización Mundial de la Salud detectó en estos productos presencia de partículas metálicas que pueden provocar la muerte si entran al torrente sanguíneo
GINEBRA- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una alerta global al detectarse la presencia de partículas metálicas potencialmente letales en tres productos inyectables fabricados en Irlanda y distribuidos en diversos países: Accupaque, Omnipaque y Visipaque.
Determinados lotes de estos productos, medios de contraste yodados usados por vía intrevenosa para facilitar la observación en escáneres, radiografías vasculares y otros procedimientos diagnósticos, presentan partículas metálicas adheridas o incrustadas en la superficie interna de los recipientes, y en al menos un caso se encontraron flotando en el producto, indicó la alerta de OMS.
Si partículas sólidas entran accidentalmente en el torrente sanguíneo y obstruyen pequeños vasos, pueden producir síntomas como dificultades respiratorias, embolias pulmonares, ictus, reacciones inflamatorias, daños orgánicos o, en casos graves, fallos multiorgánicos o muerte, indicó la agencia sanitaria de la ONU.
La OMS aclaró que los productos potencialmente afectados son sólo algunos presentados en envases de propileno (un tipo de plástico) de 100 mililitros, y no otros que la misma fabricante, GE HealthCare Ireland Limited, comercializa en recipientes de vidrio.
Estos productos se distribuyen principalmente en hospitales, especialmente instalaciones de radiología, cardiología y cirugía vascular.
La alerta pide a estos centros sanitarios y las autoridades regulatorias nacionales que rastreen la posible presencia de estos productos contaminados.
También recomienda a los pacientes que notifiquen posibles efectos secundarios o adversos después de la utilización de estos productos.
Es la segunda alerta sanitaria por productos médicos que publica la OMS en lo que va de año.