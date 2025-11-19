Larry Summers renuncia a la junta de OpenAI tras la divulgación de correos con Epstein, Harvard lo investiga
La Universidad estadounidense anunció que inició una investigación al que fuera su expresidente
NUEVA YORK- El exsecretario del Tesoro de EU y expresidente de la Universidad de Harvard, Larry Summers, renunció a la junta directiva de la Fundación OpenAI, tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que muestran años de correspondencia entre él y el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
“Larry ha decidido renunciar a la junta directiva de OpenAI y respetamos su decisión”, declaró la junta en un comunicado enviado este miércoles a varios medios locales.
Por su parte, Summers indicó en otro comunicado que, en consonancia con su anuncio de retirarse de sus «compromisos públicos», también decidió «renunciar a la junta directiva de OpenAI».
“Agradezco la oportunidad de haber servido, me entusiasma el potencial de la compañía y espero seguir su progreso”, añadió Summers en el comunicado enviado a la prensa.
En los últimos días, un comité de la Cámara de Representantes publicó años de intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Summers. Entre ellos, había uno en el que Summers parecía estar buscando consejo sobre una relación con una mujer.
La Universidad de Harvard investiga la relación entre su expresidente y el pederasta. La cadena CNN informó este miércoles de que, según reveló un portavoz de Harvard al periódico estudiantil The Crimson, la investigación también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la Universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.
Summers, que presidió Harvard de 2001 a 2006 y fue secretario del Tesoro en el Gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001), anunció este lunes que se retiraba temporalmente de sus compromisos públicos tras la divulgación de estos nuevos documentos que le acercan a Epstein.
HARVARD INVESTIGA
“Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado”, afirmó en un comunicado.
Summers, que mantendrá sus actividades académicas como profesor en Harvard, dijo que su decisión busca “reconstruir la confianza y reparar relaciones” tras conocerse años de correspondencia con Epstein.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó la semana pasada una nueva serie de correos que muestran la cercanía entre ambos, incluida la intervención de Epstein en asuntos personales de Summers.
Precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este miércoles el proyecto que obliga a la entrega de los archivos del caso Epstein, luego de que el Senado acordara enviar de forma inmediata la ley al Despacho Oval.
La aprobación de la ley llega una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja publicaran una serie de 20,000 correos electrónicos en los que Epstein, que se suicidó en la cárcel en 2019, hace mención directa a Trump, asegurando que el mandatario tenía conocimiento de sus crímenes y que además pasó “horas” con una de las víctimas.
Trump, quien mantuvo una amistad con Epstein pero niega haber tenido vínculos criminales con él, se oponía inicialmente a la divulgación de los documentos del caso, pero cambió de idea el pasado fin de semana y animó a los congresistas de su partido a votar a favor de la ley que obliga a publicarlos.