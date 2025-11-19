Larry Summers renuncia a la junta de OpenAI tras la divulgación de correos con Epstein, Harvard lo investiga

NUEVA YORK- El exsecretario del Tesoro de EU y expresidente de la Universidad de Harvard, Larry Summers, renunció a la junta directiva de la Fundación OpenAI, tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que muestran años de correspondencia entre él y el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“Larry ha decidido renunciar a la junta directiva de OpenAI y respetamos su decisión”, declaró la junta en un comunicado enviado este miércoles a varios medios locales.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura congresista demócrata que apertura completa de los archivos de Epstein ‘conmocionará la conciencia de EU’

Por su parte, Summers indicó en otro comunicado que, en consonancia con su anuncio de retirarse de sus «compromisos públicos», también decidió «renunciar a la junta directiva de OpenAI».

“Agradezco la oportunidad de haber servido, me entusiasma el potencial de la compañía y espero seguir su progreso”, añadió Summers en el comunicado enviado a la prensa.

En los últimos días, un comité de la Cámara de Representantes publicó años de intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Summers. Entre ellos, había uno en el que Summers parecía estar buscando consejo sobre una relación con una mujer.

La Universidad de Harvard investiga la relación entre su expresidente y el pederasta. La cadena CNN informó este miércoles de que, según reveló un portavoz de Harvard al periódico estudiantil The Crimson, la investigación también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la Universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.

Summers, que presidió Harvard de 2001 a 2006 y fue secretario del Tesoro en el Gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001), anunció este lunes que se retiraba temporalmente de sus compromisos públicos tras la divulgación de estos nuevos documentos que le acercan a Epstein.

HARVARD INVESTIGA

La Universidad de Harvard investiga la relación entre su expresidente y también exsecretario del Tesoro estadounidense Larry Summers y el pederasta Jeffrey Epstein, después de que hayan salido a la luz numerosos correos electrónicos que muestran años de correspondencia entre ambos.

La cadena CNN informa este miércoles de que, según reveló un portavoz de Harvard al periódico estudiantil The Crimson, la investigación también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.