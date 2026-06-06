Las aplicaciones de redes sociales enganchan a los estudiantes en horario escolar

NUEVA YORK- Snapchat envió alertas telefónicas a los adolescentes durante el horario escolar, instándolos a compartir lo que ocurría en sus aulas. Meta pagó a “embajadores adolescentes” para que promocionaran Instagram y repartieran recuerdos entre sus amigos de la escuela. TikTok dio millones de dólares a la Asociación Nacional de Padres y Maestros (PTA, por su sigla en inglés) en parte para organizar eventos escolares sobre seguridad en línea y dar comentarios favorables a los periodistas.

Una y otra vez, las principales empresas de redes sociales del mundo se han dirigido a los estudiantes, incluso cuando han aumentado las quejas de que perjudican la salud mental y el rendimiento académico de los adolescentes, según una revisión del New York Times de documentos internos que por primera vez dejan al descubierto estas tácticas para enganchar a los jóvenes usuarios. Los documentos surgieron de las demandas presentadas por más de 1,400 distritos escolares contra Meta, Snap, TikTok y YouTube en medio de una creciente reacción en contra de las redes sociales, con movimientos de padres y libros superventas que culpan a las plataformas de fomentar la soledad, el acoso, los trastornos alimentarios y la explotación sexual. El clamor, centrado durante mucho tiempo en el daño que las redes sociales causan a la salud mental, se ha trasladado ahora a su alteración de las aulas. Muchos distritos escolares están prohibiendo los celulares, y algunos reevalúan su dependencia de dispositivos como las Chromebooks, las computadoras portátiles baratas fabricadas por la empresa matriz de YouTube, Google. El empuje de las empresas para mantener a los niños pegados a sus pantallas ha eclipsado las preocupaciones de padres, profesores e incluso de sus propios equipos de seguridad y confianza sobre la interferencia con la escuela, según los documentos y las entrevistas con decenas de padres, profesores y antiguos empleados de la empresa tecnológica. Los dirigentes de TikTok decidieron no desactivar las notificaciones durante el horario escolar, con lo que rechazaron un cambio que sus equipos de seguridad habían impulsado durante años. Un documento de estrategia de Snapchat se refería al uso del teléfono en las aulas como tiempo “bajo el pupitre”. Los directivos de Google sabían que YouTube recomendaba a los alumnos vídeos durante la jornada escolar que no tenían nada que ver con sus clases. Los distritos escolares sostienen que el diseño adictivo de las aplicaciones dificultaba el trabajo de los profesores. “Para estos niños es una tentación tan constante estar en una plataforma que promete entretenimiento ilimitado, infinito y variado, en lugar de centrarse realmente en lo que deberían estar haciendo en la escuela”, dijo Previn Warren, uno de los abogados principales de las escuelas.

Las empresas argumentan que la pandemia de covid y otros factores han perjudicado la salud mental de los adolescentes, y que los padres, las escuelas y los fabricantes de teléfonos móviles son responsables de los hábitos telefónicos de los niños. También afirman que han hecho sus plataformas más seguras con funciones de control parental y restricciones de cuentas para menores. Las cuatro empresas llegaron recientemente a un acuerdo con las escuelas del condado de Breathitt, un pequeño distrito de la zona rural de Kentucky que sirvió de prueba para el litigio a escala nacional. El distrito, que cuenta con unos 1,500 alumnos, había solicitado 3 millones de dólares por daños y perjuicios y unos 60 millones de dólares que tenía previsto destinar a un plan de educación y salud mental a largo plazo. Las empresas acordaron pagar a Breathitt 27 millones de dólares: 9 millones de dólares de Meta, 8 millones de dólares de Snap y TikTok, respectivamente, y 2 millones de dólares de Google, según documentos publicados el viernes y de los que informó inicialmente Bloomberg. Si bien es difícil predecir cómo afectará finalmente el litigio en curso a las aulas, supone un riesgo financiero sustancial para las empresas, con un costo que podría ascender a miles de millones de dólares, dijo Alexandra Lahav, profesora de litigios civiles en la Facultad de Derecho de Cornell. Señaló que las empresas también se enfrentan a un aluvión de demandas de familias y fiscales generales estatales. Breathitt fue el primero de los seis casos considerados de referencia, cuyos resultados probablemente guiarán al resto. El siguiente demandante en la línea para juicio, el Distrito Escolar Unificado de Tucson, en Arizona, que cuenta con unos 40 mil alumnos, solicita más de mil millones de dólares. “Se trata de demandas enormes, masivas”, dijo Lahav. GANAR CON LOS ADOLESCENTES En los primeros días de las redes sociales, antes de que la industria se viera sometida a un airado escrutinio público, algunos líderes empresariales se sinceraron sobre el cortejo que hacían de los adolescentes, un grupo demográfico clave que sabían que podría impulsar la próxima aplicación de éxito y producir usuarios para toda la vida. En 2012, pocos meses después del lanzamiento de Snapchat, su cofundador Evan Spiegel, que entonces tenía 21 años, escribió una entrada en su blog sobre los comentarios que había escuchado de algunos de los primeros usuarios de la aplicación.

“Nos encantó saber que la mayoría eran estudiantes de secundaria que utilizaban Snapchat como una nueva forma de pasar apuntes en clase”, escribió Spiegel, e indicó que los “picos de actividad” se producían durante el horario escolar. Meta también intentó promocionar su marca en los colegios, desesperada por evitar que los usuarios jóvenes abandonaran sus aplicaciones estrella, Facebook e Instagram, por la competencia. “Ganar en los colegios es la forma de ganar con los adolescentes”, rezaba un documento interno de 2018.

A partir de ese año, la empresa reclutó a embajadores adolescentes para que “actuaran como nuestro enchufe en los colegios locales de cinco mercados clave”. Los estudiantes recibían ropa de marca para compartir y ganaban tarjetas de regalo de 45 dólares por completar retos mensuales, como publicar videochats de Instagram con amigos. Leia Immanuel, una antigua embajadora adolescente que ahora es artista en Nueva York, dijo que sus seguidores de Instagram la apoyaron cuando sufrió acoso escolar. Pero ahora se siente conflictuada por el papel que desempeñó al animar a otros jóvenes a utilizar la plataforma. “En los últimos años me lo he estado replanteando”, dijo. Aún se siente adicta a publicar en línea y cree que no es saludable. “No lo entendía a los 14 años”. Meta dijo que sus esfuerzos de divulgación en las escuelas, incluido el programa de embajadores, se habían centrado en gran medida en promover la amabilidad y solicitar opiniones sobre nuevos productos. “Trabajamos con orgullo con los padres, las escuelas, las organizaciones de seguridad y los propios adolescentes para informar sobre las características de seguridad”, dijo Liza Crenshaw, vocera de Meta. Añadió que algunos de los documentos presentados en la demanda representaban las ideas de individuos, no de la empresa. Los empleados de Google citaron las aulas como fuentes de clientes a largo plazo. Una diapositiva de 2020 decía que “invertir en las escuelas ayuda a incorporar a los niños al ecosistema de Google”. Con sus computadoras portátiles Chromebook y su software adaptado a las escuelas, Google ha llegado a dominar el mercado de la tecnología educativa en los últimos 15 años. Ese negocio experimentó un auge durante la pandemia, ya que muchos distritos proporcionaron a los estudiantes sus propios dispositivos para el aprendizaje a distancia. En la actualidad, la mayoría de las escuelas estadounidenses utilizan productos de Google para enseñar. Los miembros del departamento de educación de la empresa solían entusiasmarse con los productos que creían que podían mejorar el aprendizaje, como las computadoras portátiles asequibles y los videos educativos de YouTube, según los documentos judiciales y las entrevistas. Sin embargo, trabajaban junto a los jefes de producto, quienes estaban enfocados en un beneficio diferente: aumentar el número de espectadores de YouTube. En un memorando de 2015, los empleados de YouTube señalaban que los sábados atraían 80 millones de horas más de visualización que los jueves, y que “¡aumentar el uso en las escuelas de lunes a viernes podría reducir esta diferencia!”. Ya entonces estaba claro que YouTube resultaba problemático para las escuelas, según documentos de los que informó inicialmente The Wall Street Journal. El equipo educativo de la empresa se quejó repetidamente de que el algoritmo a menudo llevaba a los niños a una espiral de contenidos no relacionados. Una presentación de diapositivas ilustraba cómo podía ocurrir esto. Si alguien iniciaba una sesión en YouTube con una consulta sobre ecuaciones lineales, la plataforma le ofrecería primero un video de aprendizaje, mostraba la presentación. Pero después, el algoritmo recomendaría un video de comedia de Will Ferrell. Un portavoz de Google dijo que los documentos eran obsoletos. En 2022, la empresa lanzó una herramienta que permite a los profesores eliminar los anuncios y las recomendaciones en los videos que asignan a los alumnos para ver, dijo el vocero, José Castañeda. También dijo que YouTube podía bloquearse y que la navegación en el sitio estaba desactivada por defecto en los Chromebooks escolares desde hacía una década.

Pero los profesores y los padres dijeron que incluso cuando YouTube y otros sitios estaban bloqueados, los estudiantes utilizaban proxies de internet y otras soluciones. Y las escuelas a menudo permitían la navegación por YouTube para que los niños pudieran investigar, lo que, según Google, ponía de manifiesto su valor educativo, pero lo cual dificultaba la vigilancia de su uso. Joanna Houston, la madre de un alumno de sexto grado en Richmond Hill, Georgia, dijo que su hijo había visto más de 1500 videos no educativos de YouTube en su Chromebook durante el horario escolar entre agosto y enero. Le preocupaba que la escuela de su hijo hubiera adoptado las Chromebooks y YouTube, pero culpaba a Google de dirigir su publicidad a las escuelas y de facilitar tanto el consumo irreflexivo de su contenido. “Es todo este ecosistema lo que, en última instancia, beneficia a esta empresa, y no creo que beneficie mucho a los estudiantes”, dijo. LA ‘CAUSA NÚMERO UNO DEL CONFLICTO’ Las empresas escucharon quejas no solo de padres y profesores, sino de sus propios equipos internos de confianza y seguridad. En una conferencia sobre la seguridad de los alumnos en 2023, los representantes de Snap se reunieron con responsables educativos de todo Estados Unidos. Según correos electrónicos internos, los administradores de las escuelas allí presentes hicieron saltar las alarmas sobre sus experiencias con Snapchat, lo cual incluía casos de niños de tan solo 9 años que enviaban fotos de desnudos. Un superintendente de Alabama dijo a los ejecutivos que había advertido sobre la aplicación en un boletín dirigido a los padres, que compartió con ellos. “Snapchat es la causa número uno de conflicto en niños en edad escolar”, decía, y citaba el acoso escolar y las imágenes inapropiadas. “Si USTED quiere proteger a su hijo, haga que lo borre”. Ese mismo año, un empleado de Snap se opuso a una nueva función que enviaba a los estudiantes de secundaria notificaciones telefónicas durante el día. Las alertas instaban a los adolescentes a compartir lo que llevaban en la mochila o lo que hacían en su clase. El empleado dijo que los niños deberían poder optar por no recibir las notificaciones para “evitar riesgos legales en torno a los patrones oscuros”, un término que hace referencia a las características de diseño manipuladoras. La sugerencia no fue aceptada.