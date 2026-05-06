Sube con sexenios de AMLO y Sheinbaum, cifra de asesinatos y despariciones de buscadores

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    Sube con sexenios de AMLO y Sheinbaum, cifra de asesinatos y despariciones de buscadores
    La persistencia de asesinatos y desapariciones, señaló, revela que la violencia contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos no es un fenómeno marginal, sino un componente estructural del deterioro del espacio cívico y democrático. REFORMA

Según la organización, esta violencia estructural revela la incapacidad del Estado para resolver la inseguridad

Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum concentran la mayor cifra de asesinatos y desapariciones de buscadores de personas en los últimos 15 años, denunció la organización internacional Artículo 19.

De acuerdo con el informe anual “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia”, el periodo de la llamada Cuarta Transformación (2019-2025) acumula 24 asesinatos y 7 desapariciones de activistas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/mexico-pais-mas-violento-con-la-prensa-articulo-19-FH20503226

La cifra contrasta con el periodo 2010-2018, cuando se documentaron 10 homicidios y una desaparición.

”Es particularmente grave que, desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta tendencia se haya intensificado, pues la mayoría de los casos se concentran en ese periodo. Cuando fue presidente, 17 personas buscadoras fueron asesinadas y una desaparecida”.

”Durante el actual gobierno de Claudia Sheinbaum se han documentado 7 asesinatos y 6 desapariciones. Así, los gobiernos de la autodenominada ‘Cuarta Transformación’ concentran el 73.81 por ciento del total de agresiones letales reportadas desde 2010”, indicó.

Además, en el informe que se presenta hoy, se advierte que 2025 se consolidó como el año más letal para este sector, con casos que marcaron el inicio y cierre del año, como el asesinato del periodista Cayetano de Jesús en enero y la desaparición del buscador José Juan Arias Corona en diciembre.

”José Juan y su esposa, Marisela Solís, buscan a su hijo, José Juan Arias Solís, de 14 años, conocido como ‘Juanito’. De acuerdo con información recabada por Artículo 19, el menor está desaparecido desde el 19 de junio de 2025, tras un operativo de elementos militares y de la Guardia Nacional”, describió.

Según la organización, esta violencia estructural revela la incapacidad del Estado para resolver la inseguridad, obligando a los familiares a asumir riesgos mortales ante la ineficacia de los mecanismos de protección oficial, los cuales carecen de medidas preventivas y acompañamiento especializado.

”Los mecanismos de protección establecidos en México no han incorporado de manera eficaz a las personas buscadoras, dejándolas sin protección en un contexto de alto riesgo, amenazas, hostigamiento y violencia, sin acceso formal a medidas preventivas, asesoría legal ni acompañamiento especializado”, denunció.

La persistencia de asesinatos y desapariciones, señaló, revela que la violencia contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos no es un fenómeno marginal, sino un componente estructural del deterioro del espacio cívico y democrático.

”Mientras el Estado mexicano continúe incumpliendo sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas graves violaciones de derechos humanos, la libertad de expresión y la búsqueda de la verdad seguirán ejerciéndose en condiciones de alto riesgo, y el derecho de la sociedad a acceder a información plural y veraz permanecerá muy comprometido”, advirtió.

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