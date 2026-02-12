Las muertes en la represión de las protestas en Irán alcanzan al menos 7 mil, dicen activistas

El número de muertos a causa de la represión de las protestas a nivel nacional en Irán el mes pasado ha llegado a al menos 7.002 personas muertas y todavía se teme que haya muchos más muertos, dijeron activistas.

El lento aumento del número de muertos en las manifestaciones se suma a las tensiones generales que enfrenta Irán tanto dentro del país como en el exterior mientras intenta negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

Una segunda ronda de conversaciones sigue en el aire mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presionó directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, para que intensifique sus demandas a Teherán en las negociaciones .

“No se llegó a nada definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo. De ser posible, le informaré al Primer Ministro que esa será mi preferencia”, escribió Trump posteriormente en su sitio web TruthSocial.

La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y se vio perjudicado. ... Eso no les funcionó bien. Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables.

Mientras tanto, en el país, Irán aún afronta una ira latente por la represión generalizada de toda disidencia en la República Islámica.

Esa rabia puede intensificarse en los próximos días a medida que las familias de los muertos comienzan a conmemorar el tradicional duelo de 40 días por sus seres queridos.

EL NÚMERO DE MUERTOS ENTRE ACTIVISTAS AUMENTA LENTAMENTE

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que ofreció las últimas cifras, ha sido precisa al contar las muertes durante rondas anteriores de disturbios en Irán y se basa en una red de activistas en Irán para verificar las muertes.

El lento aumento del número de muertos se ha producido a medida que la agencia puede contrastar lentamente la información, ya que la comunicación sigue siendo difícil con quienes se encuentran dentro de la República Islámica.

El gobierno iraní ofreció su única cifra de muertos el 21 de enero: 3.117. La teocracia iraní ha subestimado o no ha informado sobre las muertes causadas por disturbios anteriores.

Associated Press no ha podido evaluar de forma independiente el número de muertos , dado que las autoridades han interrumpido el acceso a Internet y las llamadas internacionales en Irán.

El aumento del número de muertos se produce mientras Irán intenta negociar con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

CONTINÚA LA DIPLOMACIA SOBRE IRÁN

El alto funcionario de seguridad iraní, Ali Larijani, se reunió el miércoles en Qatar con el ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Qatar alberga una importante instalación militar estadounidense que Irán atacó en junio, después de que Estados Unidos bombardeara sitios nucleares iraníes durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio.

Larijani también se reunió el martes con funcionarios del grupo militante palestino Hamas y, en Omán, con rebeldes hutíes de Yemen respaldados por Teherán.

Larijani dijo a la cadena de noticias satelital Al Jazeera de Qatar que Irán no recibió ninguna propuesta específica de Estados Unidos en Omán, pero reconoció que hubo un “intercambio de mensajes”.

Qatar ha sido un negociador clave en el pasado con Irán, con el que comparte un enorme yacimiento de gas natural en alta mar en el Golfo Pérsico.

La agencia estatal de noticias Qatar News informó que el emir gobernante, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, habló con Trump sobre “la situación actual en la región y los esfuerzos internacionales destinados a la desescalada y al fortalecimiento de la seguridad y la paz regionales”, sin dar más detalles.

Estados Unidos ha enviado el portaaviones USS Abraham Lincoln, barcos y aviones de guerra a Oriente Medio para presionar a Irán a que firme un acuerdo y disponga de la potencia de fuego necesaria para atacar a la República Islámica si Trump decide hacerlo.

Las fuerzas estadounidenses ya derribaron un avión no tripulado que, según dijeron, se acercó demasiado al Lincoln y acudió en ayuda de un barco con bandera estadounidense que las fuerzas iraníes intentaron detener en el Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico.

Trump declaró al sitio web de noticias Axios que estaba considerando enviar un segundo portaaviones a la región. “Tenemos una armada que se dirige allí y otra podría estar en camino”, afirmó.

PREOCUPACIÓN POR EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ

Mientras tanto, el Comité Noruego del Nobel dijo que estaba “profundamente consternado por los informes creíbles que detallan el arresto brutal, el abuso físico y el maltrato continuo que amenazaba la vida” de Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023.

El comité que otorga el premio afirmó tener información de que Mohammadi había sido golpeada durante su arresto en diciembre y que continuaba sufriendo malos tratos. Exigió su liberación inmediata e incondicional.

“Se le sigue negando un seguimiento médico adecuado y continuo, mientras es sometida a intensos interrogatorios e intimidación”, declaró el comité. “Se ha desmayado varias veces, sufre de hipertensión arterial peligrosa y se le ha impedido acceder al seguimiento necesario por sospechas de tumores mamarios”.

Irán acaba de condenar a Mohammadi, de 53 años, a siete años más de prisión. Sus partidarios habían advertido durante meses antes de su arresto que corría el riesgo de volver a la cárcel tras recibir un permiso de trabajo en diciembre de 2024 por problemas de salud.