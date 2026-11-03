Las redadas de Trump les pasan factura a los republicanos

LOS ÁNGELES- El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca exigiendo “deportaciones masivas ya”, después de que la indignación por la inmigración ilegal llevara a sus votantes a las urnas en 2024. Pero dos años después, en medio de redadas de alto perfil y tiroteos mortales del ICE, la política migratoria se ha revuelto una vez más, creando divisiones impredecibles en las horas previas al día de las elecciones. Las encuestas públicas sugieren que los votantes ahora tienden a confiar más en los demócratas en cuanto a la política migratoria, aunque los votantes republicanos siguen más motivados por el tema. Y mientras a algunos activistas latinos defensores del derecho al voto les preocupa que las recientes redadas migratorias en California y otros lugares desalienten la participación hispana, otros son optimistas de que suceda lo contrario en algunos de los distritos legislativos más competitivos del país.

“Los republicanos están totalmente desconectados con respecto a la opinión pública estadounidense sobre inmigración, al igual que los demócratas estaban desconectados en 2024”, dijo el senador Ruben Gallego, un demócrata que ganó en Arizona hace dos años mientras pedía una aplicación más estricta de las leyes migratorias. “Querían que se acabara el caos, pero lo que está sucediendo ahora no es lo que esperaban. No están a favor de fuerzas de inmigración severas. No están a favor del perfilamiento racial; ven las historias de sufrimiento”. En los primeros dos años de su segundo mandato, Trump ha promovido una reforma enérgica del sistema migratorio de la nación, y la frontera sur se ha cerrado en gran medida. Los intentos de cruces fronterizos ilegales se han desplomado desde un máximo de casi 250 mil en noviembre de 2023 a cerca de 11 mil en agosto pasado. Pero el gobierno también desató un enorme aparato de control que ha suscitado críticas generalizadas. Redadas a gran escala se han desarrollado en Los Ángeles, Chicago y Mineápolis. La capacidad de detención federal se ha duplicado con creces a través de una red de contratos de cárceles locales, almacenes reacondicionados y campamentos con tiendas de campañas.

Además, el gobierno prácticamente ha desmantelado las vías para el asilo, ha reducido las admisiones de refugiados a cuentagotas y ha despojado de las protecciones temporales contra la deportación a aproximadamente un millón de migrantes que ingresaron al país durante el gobierno de Joe Biden. Al mismo tiempo, el gobierno ha presionado a los migrantes hacia la autodeportación y ha presionado a los jueces de migración para acelerar los expedientes, lo que ha resultado en más personas tras las rejas y la deportación de cientos a países con los que no tienen vínculos personales. En actos de campaña, el presidente ha comparado favorablemente su historial con el de su predecesor. En un mitin reciente en Iowa, culpó a los demócratas por la avalancha de migrantes que ingresaron al país durante el gobierno de Biden y advirtió que volvería a suceder si los republicanos perdían las elecciones. “Fue una invasión; fue como una invasión militar”, dijo. “Lo harán de nuevo. Van a abrir la frontera”. Pero su enfoque firme ha creado una reacción negativa entre los votantes. Los votantes en 2024 tenían más probabilidades de considerar la migración como un tema principal que en este año de elecciones intermedias, cuando las preocupaciones económicas están impulsando la conversación aún más. Además, la migración sigue siendo un tema más motivador para los republicanos que para los demócratas. Pero la oposición a las políticas del gobierno de Trump ha cambiado significativamente el cálculo político. En la encuesta más reciente de The New York Times/Siena, la mitad de los votantes dijo que confiaba en los demócratas en el tema, mientras que el 46 por ciento dijo que confiaba en los republicanos. Ese es un giro sorprendente desde hace solo dos años, cuando Trump tenía una ventaja de 11 puntos en migración en la encuesta nacional del Times/Siena.

El tema de la migración ha ayudado a impulsar los avances que los demócratas parecen estar logrando con los votantes hispanos en todo el país. Si bien los votantes latinos estaban divididos sobre en qué partido confiar en materia de migración en 2024, ahora le dan a los demócratas una ventaja de 27 puntos. Y aproximadamente uno de cada cinco latinos dijo que la inmigración era el tema más importante para su voto, según la encuesta del Times/Siena, en comparación con solo el 6 por ciento en septiembre. El reverendo Samuel Rodriguez, quien dirige la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, que incluye a miles de iglesias, dijo que los republicanos habían desperdiciado una oportunidad única para realizar cambios políticamente populares en las políticas migratorias.

“Podrían haber desarrollado una solución viable a la inmigración y traer una frontera segura, y deshacerse de criminales atroces”, dijo. “En cambio, estás deteniendo a personas que han estado haciendo sus vidas durante años, e incluso a pastores. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué acaba de pasar?” El tema podría beneficiar a los demócratas en decenas de contiendas reñidas en todo el país, particularmente en California, Colorado, Florida y Texas, donde las comunidades con gran población de migrantes han sentido el impacto de la represión. En septiembre, la representante María Elvira Salazar, una republicana por Florida, lanzó un anuncio de televisión advirtiendo a Trump que sus tácticas agresivas habían “ido demasiado lejos” y habían dejado a muchos de sus partidarios hispanos sintiéndose “traicionados”. Al igual que muchos republicanos que representan áreas con una gran población latina, Salazar se encuentra en una campaña de reelección sorprendentemente reñida en un distrito donde Trump ganó con una ventaja de dos dígitos.

Uno de esos distritos se encuentra en el corazón del Valle Central de California, donde el representante David Valadao, un republicano, se ha enfrentado repetidamente a serios rivales desde que fue elegido por primera vez en 2012. El distrito se extiende por el corazón agrícola del estado. Aproximadamente el 65 por ciento de los votantes registrados son latinos, y los demócratas han superado en número a los republicanos durante mucho tiempo. Las recientes redadas de migración en el distrito de Valadao han infundido tanto miedo a algunas comunidades de trabajadores agrícolas que los mercados locales comenzaron a entregar alimentos a familias migrantes que temen salir de casa. Los residentes locales dicen que el aumento en las paradas de tráfico y otros arrestos ha impedido que los trabajadores latinos se presenten a trabajar y ha vaciado los negocios latinos.

Valadao ha dicho durante mucho tiempo que apoyaría una vía de regularización para los residentes indocumentados que han estado en el país durante muchos años y no han cometido delitos. También ha instado al gobierno a priorizar la deportación de criminales violentos en lugar de trabajadores agrícolas. En los últimos días de la campaña, el rival demócrata de Valadao, Randy Villegas, de 31 años, profesor universitario e hijo de migrantes mexicanos, ha aprovechado el tema de la migración, atacando a Valadao por apoyar la legislación que triplicó el presupuesto para la aplicación federal de las leyes migratorias. Culpa a Valadao de facilitar una campaña de deportación que, según él, está perjudicando a los trabajadores agrícolas y a la economía. “Es vergonzoso, es despreciable y merecemos un miembro del Congreso que tenga la valentía de defender realmente a nuestras comunidades de inmigrantes”, dijo Villegas en una entrevista. En un comunicado, Valadao dijo que ha trabajado con ambos partidos para “arreglar nuestro deficiente sistema de inmigración” y que “una inmigración significativa requerirá cooperación bipartidista”.

“Comprendo las preocupaciones sobre las actividades de aplicación de la ley, pero con base en mis conversaciones con el gobierno y los productores de mi distrito, no hay evidencia de que los trabajadores agrícolas sean el objetivo”, agregó. La migración sigue siendo un tema de campaña para los candidatos republicanos al Congreso, pero los demócratas en estas elecciones también lo han usado cada vez más como una línea de ataque, incluso en la publicidad política. Los demócratas han producido alrededor de 320 anuncios centrados en la migración, más de cinco veces la cantidad de las elecciones intermedias de 2022, según AdImpact, una firma de seguimiento de medios. Los republicanos han creado cerca de 890, un ligero aumento respecto a hace cuatro años. En las reñidas contiendas del suroeste, Andrea Flores, abogada y asesora de políticas de migración en los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, dijo que había visto a un grupo de candidatos demócratas más dispuestos a “darle la vuelta a la narrativa” vinculando la política de migración con la escasez de mano de obra y la economía golpeada. En Nuevo México, el representante Gabe Vasquez, un demócrata inmerso en un reñido intento por un tercer mandato, ha defendido las visas para proveedores de cuidado infantil. En Texas, Gina Hinojosa, la demócrata que se ha ubicado a poca distancia de desbancar al gobernador Greg Abbott, se dirigió a los periodistas desde un sitio de construcción sin terminar, donde dijo que los trabajadores migrantes no se sentían seguros de presentarse. Aun así, Flores dijo que los demócratas se han centrado en gran medida en atacar a los republicanos, en lugar de articular su propia agenda política. “Hay una necesidad urgente de definir a favor de qué están en el tema porque simplemente estar en contra del ICE no es suficiente”, dijo. En el periodo previo a las elecciones, algunos defensores de los derechos al voto se han preocupado por el impacto de la aplicación de las leyes de migración en la participación electoral.