León XIV arriba a Argelia; es en una visita histórica para este país musulmán

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL- El papa León XIV afirmó este lunes que el viaje a Argelia que acaba de empezar es «una bendición» porque será importante para el diálogo interreligioso y porque «hay que ser siempre puentes para construir la paz y la reconciliación». Explicó que este viaje, que le llevará también a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, “es un viaje importante” y que era el primero que quería hacer, también para visitar la tierra de San Agustín, ya que el pontífice pertenece a la orden de los agustinos.

“San Agustín ofrece un puente muy importante para el diálogo interreligioso porque es muy amado en su tierra. Hoy para mi es una bendición, también para la Iglesia y el mundo porque tenemos que ser siempre puentes para construir la paz y la reconciliación”, explicó durante el vuelo. El presidente argelino, Abdelmayid Tebún, recibió personalmente al pontífice en el aeropuerto internacional de Argel, en una visita histórica para este país musulmán, y cuna de San Agustín, que acoge por primera vez a un pontífice. León XIV comenzará su visita en la capital argelina en el Memorial de los Mártires, el icónico monumento que honra a quienes murieron en la guerra de la independencia de la colonización francesa, antes de acudir al palacio presidencial de la capital para mantener un encuentro con el presidente. Hacia el mediodía, el papa se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el centro de conferencias de la Gran Mezquita de Argel, un acto presidido por Tebún. Sobre las 15:15 hora local (14.15 GMT) visitará la Gran Mezquita de la capital, la más grande de África, como gesto para promover el diálogo interreligioso.

Fuera de las cámaras, el papa mantendrá un encuentro privado con las Agustinas Misioneras a las que pertenecían las dos hermanas españolas, Caridad y Esther, que fueron asesinadas en 1994 durante la guerra civil entre radicales islamistas y el Gobierno en el popular barrio de la capital argelina Bab El Oued. El papa terminará su agenda por la tarde en la capital con la minoritaria comunidad cristiana de Argelia en la Basílica de Nuestra Señora de África. El martes 14 de abril, la agenda papal continuará con un viaje a Annaba, la antigua ciudad de Hipona, donde murió San Agustín, inspirador de la orden a la que pertenece el primer papa agustino de la historia. CLAMA CONTRA LA VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL Y NEOCOLONIALISMO El papa León XIV clamó este lunes contra “las continuas violaciones del derecho internacional y de las tentaciones neocoloniales”, en su discurso ante las autoridades de Argelia, en la primera etapa de su periplo por África y tercer viaje internacional. En el centro de congresos Djamaa el Djazair, después de reunirse con el presidente Abdelmadjid Tebboune, el papa invitó a Argelia a que, gracias a su experiencia, se pueda “alcanzar una mayor justicia entre los pueblos”.

Porque, señaló, “no multiplicando incomprensiones y conflictos, sino respetando la dignidad de cada persona y dejándose conmover por el dolor ajeno, podrán convertirse en protagonistas de un nuevo rumbo de la historia, hoy más urgente que nunca, ante las continuas violaciones del derecho internacional y de las tentaciones neocoloniales”. Al respecto, criticó que “muchas sociedades que se creen avanzadas se precipitan cada vez más en la desigualdad y la exclusión” y “las personas y las organizaciones que dominan sobre los demás, y África lo sabe bien, destruyen el mundo que el Altísimo ha creado para que viviéramos juntos”. Invitó entonces a los gobernantes del país “a promover una sociedad civil viva, dinámica y libre, en la que especialmente se reconozca a los jóvenes la capacidad de contribuir a ampliar el horizonte de la esperanza para todos”. Indicó además, en un discurso también dirigido al resto del mundo, que “las autoridades están llamadas no a dominar, sino a servir al pueblo y a su desarrollo”.

“La acción política encuentra, por tanto, su criterio en la justicia, sin la cual no hay paz auténtica, y se expresa en la promoción de condiciones equitativas y dignas para todos”, agregó. Realizó también un llamamiento para que “en un mundo lleno de enfrentamientos e incomprensiones, ¡encontrémonos y tratemos de comprendernos, reconociendo que somos una sola familia! Hoy, la sencillez de esta certeza es la llave para abrir muchas puertas cerradas”. El papa se presentó también “como testigo de la paz y la esperanza que el mundo anhela ardientemente”. En su discurso, el papa lamentó que a veces “los símbolos y las palabras religiosas pueden convertirse, por una parte, en lenguajes blasfemos de violencia y opresión y, por otra, en signos carentes de significado en el gran mercado de consumos que no sacian”. Pidió entonces «educar en el sentido crítico y en la libertad, en la escucha y en el diálogo, en la confianza que nos hace reconocer en quien es diferente a un compañero de viaje, no a una amenaza»; “Debemos trabajar por la sanación de la memoria y la reconciliación entre antiguos adversarios”, señaló en su segundo acto público en Argelia, después de haber visitado el monumento de los Mártires. RINDE UN HOMENAJE A MONJAS ASESINADAS EN 1994 El papa León XIV realizó este lunes una visita privada al Centro de Acogida y Amistad de las Hermanas Misioneras Agustinas en el barrio de Bab El Oued, en Argel, donde se encuentra de visita, “para rendir homenaje a la memoria” de la dos religiosas españolas asesinadas en 1994 por islamistas armados durante la llamada ‘década negra’.

“Tras un momento de oración con las hermanas y un saludo de la superiora de la comunidad, el papa se dirigió a ellas, recordando la historia de las dos mártires, y de las demás monjas, explicando que son como una presencia preciosa en esta tierra”, explicó el portavoz vaticano, Matteo Bruni, Explicó el papa, que pertenece a la orden de San Agustín, “que así debe ser la vida agustina en el mundo: dar testimonio, el martirio”, añadió. “Su presencia aquí significa mucho”, dijo el pontífice estadounidense y peruano recordando una visita anterior, y destacó el don que san Agustín representa en esta parte del mundo: el “promover el respeto por la dignidad de cada persona” y “declarar que es posible vivir en paz, valorando las diferencias”. Por último, dio las gracias a las hermanas y las animó a continuar, recordando que la fiesta de los 19 mártires de Argelia se celebra el 8 de mayo, día de su elección. Entre ellas estaba la agustina Lourdes Miguélez que se encontraba justo detrás en el momento en el que fueron asesinadas las religiosas Esther Paniagua Alonso y Caridad Álvarez Martín. En declaraciones a EFE, Lourdes, que llegó a Argelia en 1972, recordó cómo aquel Día del Domund decidieron dividirse para ir a misa: «No vayamos las cuatro juntas, vayamos de dos en dos, que no maten a cuatro», cuenta que fueron las últimas palabras que escucharon Caridad y Esther antes de morir. Ocurrió a escasos 100 metros del Centro de Acogida y de Amistad de las hermanas agustinas, que reabrieron en 2005 cuando decidieron volver al barrio como gesto de “reconciliación” y los vecinos les comentaban preocupados cómo se atrevían a regresar donde mataron a las hermanas. MAR MEDITERRÁNEO Y DESIERTO DEL SÁHARA, EL CAMINO DE LOS MIGRANTES PARA LLEGAR A EUROPA El papa León XIV se refirió este lunes al mar Mediterráneo y el desierto del Sáhara, zonas que muchos migrantes cruzan en su intento de llegar a Europa, y aseveró: “¡Ay de nosotros si los convertimos en cementerios donde muere también la esperanza!”, en su discurso en el Palacio Presidencial de Argelia ante las autoridades. “El Mediterráneo, por un lado, y el Sáhara, por el otro, comportan, de hecho, confluencia de caminos geográficos y espirituales de gran importancia. Si profundizamos en su historia, sin simplificaciones ni ideologías, encontraremos allí ocultos inmensos tesoros de humanidad”, indicó el pontífice ante el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. Porque el mar y el desierto, añadió, son desde hace milenios «lugares de enriquecimiento mutuo entre pueblos y culturas». “¡Ay de nosotros si los convertimos en cementerios donde muere también la esperanza!. ¡Liberemos del mal estos inmensos depósitos de historia y de futuro!”, exhortó el pontífice. El papa, que en su viaje a España en junio viajará a las Islas Canarias y el 4 de julio a la isla de Lampedusa, en Italia, para poner en el foco la crisis migratoria, instó a eliminar «las causas de la desesperación» de las personas que deben emigrar pero también contra los traficantes. “Luchemos contra quienes se lucran con la desgracia ajena. Son ganancias ilícitas, en efecto, las de quienes especulan con la vida humana, cuya dignidad es inviolable. Unamos, pues, nuestras fuerzas, nuestras energías espirituales, toda inteligencia y recurso que hagan de la tierra y del mar lugares de vida, de encuentro, de maravilla”, agregó. En su discurso, el papa también lamentó que a veces «los símbolos y las palabras religiosas pueden convertirse, por una parte, en lenguajes blasfemos de violencia y opresión y, por otra, en signos carentes de significado, en el gran mercado de consumos que no sacian». Pidió entonces “educar en el sentido crítico y en la libertad, en la escucha y en el diálogo, en la confianza que nos hace reconocer en quien es diferente a un compañero de viaje, no a una amenaza”; “Debemos trabajar por la sanación de la memoria y la reconciliación entre antiguos adversarios”, señaló ante las autoridades y el cuerpo diplomático.

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