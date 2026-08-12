Los talibanes arrasan con décadas de progreso, ya que 2.4 millones de niñas afganas siguen sin poder ir a la escuela, según una agencia de la ONU

Afganistán es ahora el único país del mundo que prohíbe formalmente que las niñas y las mujeres reciban educación más allá del nivel primario, según la UNESCO, que hizo un nuevo llamamiento el martes para la restauración “inmediata e incondicional” de su derecho a la educación.

Cinco años después de que los talibanes recuperaran el control de Afganistán , 2,4 millones de niñas siguen sin poder asistir a la escuela secundaria, lo que ha borrado décadas de progreso y ha dejado a una generación de mujeres jóvenes sin acceso a las aulas.

La agencia de las Naciones Unidas advirtió que las consecuencias de las políticas de los talibanes ahora van mucho más allá de las aulas, ya que las mujeres tienen prohibido acceder a la mayoría de los trabajos remunerados y a las profesiones de cara al público, y se enfrentan a restricciones en su capacidad para viajar sin un tutor masculino.

“Las mujeres han sido borradas de la vida pública, y a medida que una nueva generación de niñas crece sin educación, su futuro se torna cada vez más sombrío”, afirmó la UNESCO en un comunicado.

Los talibanes volvieron al poder el 15 de agosto de 2021, cuando las fuerzas estadounidenses y de la OTAN se retiraron de Afganistán tras dos décadas de guerra.

Los talibanes pronto prohibieron el acceso de las niñas a las escuelas secundarias y, posteriormente, extendieron las restricciones a las universidades, el empleo y otros ámbitos de la vida pública.

A pesar de años de presión por parte de las Naciones Unidas, grupos humanitarios, defensores de los derechos humanos y varios países islámicos, los talibanes se han negado a levantar las restricciones educativas y han sostenido que el asunto es una cuestión interna, según Associated Press.

El impacto ha supuesto un drástico retroceso en los avances educativos logrados por las niñas afganas durante las dos décadas anteriores.

Si bien en 2001 las niñas tenían un acceso muy limitado a la educación, en 2021 casi un millón estaban matriculadas en la educación secundaria, según la UNESCO.

Cinco años después, se calcula que 2,4 millones de niñas están excluidas de la educación secundaria.

“Cinco años no representan una interrupción temporal en la educación de un niño”, declaró Hoda Jaberian, coordinadora del programa de la UNESCO para la educación en situaciones de emergencia, durante una videoconferencia de prensa el martes, según informó AP. “Es prácticamente un ciclo escolar completo de secundaria”.

La UNESCO advirtió que negar la educación a las niñas y restringir la capacidad de las mujeres para trabajar podría agravar los ya graves problemas económicos de Afganistán.

Según la UNESCO, casi la mitad de la población de Afganistán vive por debajo del umbral de la pobreza, y la organización afirma que impedir que las mujeres estudien y trabajen limita aún más su capacidad para mantener a sus familias y contribuir a la economía del país.

La agencia también advirtió que excluir a las niñas de la escuela puede dañar su bienestar mental y físico y aumentar el riesgo de matrimonio precoz.

Los efectos también podrían alcanzar a los niños afganos.

La UNESCO afirmó que la prohibición impuesta por los talibanes a las maestras para que impartan clases a niños está agravando la escasez de docentes y socavando la calidad de la educación en todo Afganistán.

Ante el cierre de la educación secundaria y superior formal a las mujeres y las niñas, la UNESCO afirma que ha recurrido a la educación comunitaria, los programas de alfabetización y desarrollo de habilidades, así como al apoyo psicosocial, para que puedan seguir aprendiendo.

Según la agencia, cerca de 70.000 personas han participado en los programas de la UNESCO, de las cuales el 73% son mujeres.

Según la agencia AP, algunas clases de alfabetización y desarrollo de habilidades se imparten en espacios comunitarios y en los hogares de facilitadores, con el conocimiento de las autoridades. Participan más de 1000 facilitadores de alfabetización, la mayoría de los cuales han sido capacitados por la UNESCO y sus socios.

La UNESCO afirmó que un estudio reciente halló pruebas de que sus programas de alfabetización y capacitación han contribuido a aumentar los ingresos de los hogares y a mejorar sus medios de subsistencia.

Sin embargo, la agencia reconoció que tales esfuerzos no pueden reemplazar la educación formal.

“Las niñas y las mujeres de Afganistán tienen derecho a aprender, a trabajar, a moverse libremente y a forjar su propio futuro”, declaró la UNESCO, añadiendo que “el mundo no debe mirar hacia otro lado hasta que se les restituyan sus derechos humanos”.

La UNESCO afirmó que seguirá trabajando con las comunidades locales y sus socios para mantener oportunidades alternativas para las mujeres y niñas afganas, al tiempo que presiona para que se levante la prohibición de la educación.

«La UNESCO sigue exigiendo el restablecimiento inmediato e incondicional del derecho de las niñas y las mujeres a la educación secundaria y superior», declaró Jaberian el martes. «No es negociable. Es un derecho humano fundamental y reiteramos que no hay sustituto para este».