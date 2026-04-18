Llega Papa León XIV a Angola: busca llevar un mensaje de alegría

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Internacional
/ 18 abril 2026
    Llega Papa León XIV a Angola: busca llevar un mensaje de alegría
    El papa León XIV llega al aeropuerto de Yaundé Ville para oficiar una misa, en Camerún, el 18 de abril de 2026, en el sexto día de su viaje pastoral por África. AP
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Papa León XIV

El Sumo Pontífice tiene la tercera escala de su viaje por África, en uno de los países más castigados de este continente

LUANDA, ANG.- El papa León XIV llegó el sábado a Angola, con la esperanza de llevar un mensaje de alegría y aliento a su sufrido pueblo, al iniciar el tercer tramo de su viaje por cuatro países africanos.

El avión de León XIV aterrizó en el aeropuerto internacional de Luanda tras el vuelo desde Yaundé, Camerún, donde celebró una misa matutina ante unas 200 mil personas.

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Durante el trayecto, hizo más comentarios sobre su continuo estira y afloja con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la guerra con Irán, que estalló el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel seguidos por la represalia de Teherán. El papa dijo que “no me interesa en absoluto” debatir con el Trump, pero que seguirá predicando el mensaje evangélico de paz.

En Camerún, León XIV trató de animar especialmente a los jóvenes a mantener la esperanza a pesar de la desilusión, y ha exigido a las élites que dejen de explotar la tierra y a su pueblo para lucrar. Es un mensaje que se esperaba que repitiera en Angola, otra antigua colonia europea rica en minerales donde una gran cantidad de la población vive en la pobreza.

En su homilía del sábado, pronunciada en francés, el papa afirmó que el respeto a la dignidad humana es una piedra angular de toda sociedad.

“Por esta razón, toda comunidad tiene la obligación de crear y sostener estructuras de solidaridad y ayuda mutua en las que, ante las crisis —sean sociales, políticas, médicas o económicas—, todos puedan dar y recibir asistencia según su propia capacidad y necesidades”, manifestó.

UNA TRAUMATIZADA ANGOLA RECIBE A LEÓN XIV

En Angola, León XIV se reunirá con el presidente João Lourenço, y se dirigirá a las autoridades gubernamentales angoleñas en su primer discurso.

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Angola, un país del sur de África de alrededor de 38 millones de habitantes, se independizó de Portugal en 1975. Pero aún arrastra las cicatrices de una devastadora guerra civil que comenzó justo después de la independencia y se prolongó, con altibajos, durante 27 años antes de terminar definitivamente en 2002. Se cree que más de medio millón de personas murieron.

La guerra civil fue, durante años, un conflicto indirecto de la Guerra Fría, con Estados Unidos y la Sudáfrica del apartheid respaldando a un bando y la Unión Soviética y Cuba al otro.

“Me gustaría escuchar un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación”, dijo Sergio José, residente en Luanda. “También me gustaría escuchar buenos mensajes políticos y me gustaría que el papa hablara sobre las próximas elecciones en Angola”.

$!El papa León XIV tendrá su tercera parada por este periplo por el continente africano.
El papa León XIV tendrá su tercera parada por este periplo por el continente africano. AP

Hoy en día, el país es el cuarto mayor productor de petróleo de África y está entre los 20 principales productores del mundo, según la Agencia Internacional de la Energía. Además, es el tercer mayor productor de diamantes del mundo y cuenta con importantes yacimientos de oro y minerales críticos muy demandados.

Pero a pesar de sus variados recursos naturales, el Banco Mundial estimó en 2023 que más del 30% de la población vivía con menos de 2.15 dólares al día.

En Camerún, el papa arremetió contra las “cadenas de la corrupción” que estaban obstaculizando el desarrollo, así como contra el “puñado de tiranos” que devastan la Tierra con la guerra y la explotación. Se espera que en Angola plantee cuestiones similares.

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El difunto expresidente José Eduardo dos Santos, que gobernó el país durante 38 años —de 1979 a 2017—, fue acusado de desviar miles de millones de dólares de dinero público a su familia, en su mayoría procedentes de los ingresos petroleros del país, cuando millones de ciudadanos lidiaban con la pobreza.

Tras la llegada de Lourenço al poder, su gobierno estimó que su predecesor había robado o malversado al menos 24 mil millones de dólares. El ejecutivo de Lourenço se comprometió a endurecer la lucha contra la corrupción y ha trabajado para recuperar fondos presuntamente sustraídos durante la era de dos Santos.

Pero los críticos señalan que Angola aún tiene graves problemas de corrupción y han cuestionado si las acciones de Lourenço iban dirigidas más contra sus rivales políticos para consolidar su poder.

$!El papa León XIV es recibido por el presidente angoleño João Lourenço, derecha, a su llegada al Palacio Presidencial, en Luanda.
El papa León XIV es recibido por el presidente angoleño João Lourenço, derecha, a su llegada al Palacio Presidencial, en Luanda. AP

UN LEGADO DE ESCLAVITUD

Angola, en la costa suroeste de África, fue considerado el epicentro del comercio transatlántico de esclavos cuando era colonia portuguesa. Más de cinco millones de los aproximadamente 12.5 millones de africanos esclavizados fueron enviados al otro lado del océano en barcos que partían de Angola, más que desde cualquier otro país, aunque no todos eran angoleños.

Se espera que el punto culminante de la visita de León a Angola sea su visita el domingo a Muxima, al sur de Luanda. Es un popular santuario católico en un país donde alrededor del 58% de la población es católica.

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La iglesia de Nuestra Señora de Muxima fue construida por colonizadores portugueses a finales del siglo XVI como parte de un complejo fortificado y se convirtió en un centro del comercio de esclavos. Sigue siendo un recordatorio del vínculo inextricable que existía hace cientos de años entre el catolicismo romano y la explotación del continente africano.

León XIV, el primer papa en la historia nacido en Estados Unidos, tiene antepasados negros y blancos entre los que hay tanto personas esclavizadas como esclavistas, según investigaciones genealógicas. Va a Muxima a rezar el rosario, en reconocimiento a que el lugar se convirtió en un popular destino de peregrinación después de que creyentes reportaran una aparición de la Virgen María alrededor de 1833.

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