$!Los ganadores y perdedores económicos del Mundial

Por Christine Chung, Emma Baker and Arfa Momin La Copa Mundial de este año tiene dos claros ganadores: España y la FIFA. El jubiloso equipo español se turnó para alzar el escultural trofeo de oro de 18 quilates tras derrotar a Argentina el pasado domingo. España defenderá su título en casa como país anfitrión de la Copa Mundial de 2030.

Y la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, parece haber acumulado ingresos récord de miles de millones de dólares por el torneo de este año, el más grande y largo en los 96 años de historia del Mundial. Pero desde la perspectiva de los viajes, ¿quién más se benefició del torneo? Las tres naciones anfitrionas —Estados Unidos, Canadá y México— esperaban capitalizar lo que la FIFA había presentado como un momento turístico sin precedentes comparable a 104 Super Bowls en un solo mes, con un impacto económico global de 80 mil millones de dólares. En los últimos días del torneo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reiteró este gran sentimiento en un comunicado en el que calificó el torneo como el “evento más increíble en la historia de la humanidad”. ¿Se materializó esa bonanza turística y económica? Retrocedimos la cinta y analizamos datos de hoteles y alquileres a corto plazo, llegadas de visitantes internacionales, reservas de vuelos y datos de gastos, para crear una lista de ganadores y perdedores, así como un empate. VICTORIA EMPRESAS DE VIAJES DE LUJO Los viajeros con un patrimonio neto ultra alto querían asistir. Las empresas de chárter privado dijeron que estaban atendiendo muchas solicitudes relacionadas con el Mundial y notaron un aumento en las llegadas desde el extranjero relacionadas con los partidos. Rob Wiesenthal, fundador y director ejecutivo de Blade, una empresa de aviación más conocida por su servicio de helicópteros, dijo que el torneo resultó en el “mayor volumen sostenido que hemos experimentado debido a un evento deportivo”.

El aumento en la actividad de aviones privados en torno a la Copa Mundial fue pronunciado, con un 17 por ciento más de vuelos a las ciudades anfitrionas durante todas las etapas del torneo en comparación con el año pasado, según el rastreador de aviación ejecutiva WINGX. Los conserjes de viajes de lujo, incluido Embark Beyond, dijeron que sus clientes a menudo reservaban en el último minuto, a pesar de los precios significativamente más altos de sus boletos y estadías de hotel. Roman Chiporukha, un fundador de Roman & Erica, dijo que algunos clientes radicados en Estados Unidos gastaron cientos de miles de dólares en viajes para el torneo. Las entradas para los partidos a menudo ni siquiera eran el mayor gasto, dijo, y agregó que los vuelos chárter en jet privado podían costar hasta 80 mil dólares solo de ida. NORUEGA Y CABO VERDE Los momentos icónicos de la Copa Mundial —multitudes de aficionados noruegos remando al unísono— y los equipos destacados como la pequeña nación africana de Cabo Verde pueden haberse traducido en un interés turístico genuino. Durante el torneo, las búsquedas de Cabo Verde por parte de viajeros estadounidenses en la agencia de viajes en línea Booking.com aumentaron un 310 por ciento en comparación con la misma época del año pasado. Para Noruega, las búsquedas por parte de estadounidenses aumentaron casi un 700 por ciento en comparación con el año pasado. Audun Pettersen, el director de turismo de Innovation Norway, una organización de propiedad gubernamental que promueve el comercio, dijo que la atención de la Copa Mundial había estimulado un aumento en el interés de mercados conocidos como Alemania y Reino Unido, además de Estados Unidos. KANSAS CITY Kansas City, Misuri, la cual albergó seis partidos, se benefició del mayor aumento en el gasto de los consumidores entre todas las ciudades anfitrionas estadounidenses, del 11 de junio al 5 de julio, un periodo que incluyó la fase de grupos y los dieciseisavos de final, según datos de tarjetas de débito y crédito de Bank of America. El número de comensales en los restaurantes locales aumentó un 20 por ciento durante el torneo en comparación con la misma época del año pasado, según datos de OpenTable. El aeropuerto principal de la ciudad, que ofrece rutas internacionales limitadas, registró más pasajeros. El 12 de julio, el día después de que la ciudad albergara el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza, el aeropuerto estableció un récord por su mayor número de viajeros de salida, según el departamento de aviación de la ciudad. Kansas City también superó a otras ciudades anfitrionas en la tarifa promedio de alquileres a corto plazo en los días y las noches de partido, según AirDNA, una firma de investigación de mercado que se especializa en alquileres a corto plazo. En los días de partido, la ciudad también tuvo el mayor pico de todas las regiones anfitrionas estadounidenses en la tarifa diaria promedio para una habitación de hotel en comparación con el año pasado, según CoStar, una empresa de análisis inmobiliario.

LA INDUSTRIA CERVECERA En una época de descenso del consumo de alcohol, este fue un mes excepcional para la cerveza: las ventas en las ciudades anfitrionas durante el torneo aumentaron casi un 14 por ciento en comparación con el año pasado, según el Beer Institute, un grupo comercial. A los aficionados escoceses se les atribuyó (o culpó) el haber dejado sin cerveza a los bares de Boston. Las tabernas dijeron que programaron entregas de cerveza de emergencia para saciar la sed del Tartan Army. Los números lo confirman. El Gillette Stadium, cerca de Boston, que vendió más de 39 mil cajas de cerveza, superó en ventas de cerveza a todos los demás estadios que albergaron partidos de la Copa Mundial en el país, dijo Andrew Heritage, economista jefe del Beer Institute. Massachusetts tuvo el mayor crecimiento en las ventas de cerveza de todos los mercados anfitriones durante el torneo, en comparación con el año pasado, agregó. EMPATE HOTELES Los hoteles en las 16 ciudades anfitrionas priorizaron el precio sobre el aforo, dijo Jan Freitag, director nacional de análisis de hospitalidad de CoStar, lo que llevó a resultados mixtos. “Fue bueno, no excelente”, dijo Freitag. “Lo que ciertamente no fue verdad es que esto fuera un evento de cinco semanas para cada hotel, para cada mercado. Estos fueron eventos de la noche anterior al partido y la noche del partido”. En muchas ciudades, las tarifas anunciadas disminuyeron drásticamente a medida que se acercaban los partidos, según datos de Lighthouse, una empresa de inteligencia de hospitalidad, sobre el precio promedio de los hoteles en diferentes ventanas de reserva en cada ciudad anfitriona durante la Copa Mundial. Esto indica que las tarifas tenían precios demasiado altos para una demanda que no terminó de materializarse, descubrió Lighthouse. Las dos ciudades anfitrionas de Canadá destacaron en este sentido. En Toronto y Vancouver, los precios cayeron en las semanas previas a cada día de partido. Durante todo el torneo, de todas las ciudades anfitrionas, Guadalajara, México, tuvo el mayor crecimiento en el precio promedio de las habitaciones en comparación con el año pasado, según datos de CoStar. Nueva York tuvo una avalancha de visitantes de último minuto para la final del 19 de julio, lo que acercó a los hoteles a sus previstos 300 millones de dólares en ingresos hoteleros adicionales, según la Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York. Las tarifas para los hoteles de cinco estrellas de la ciudad se dispararon en torno a la final; el precio promedio anunciado saltó aproximadamente un 59 por ciento en un periodo de tres semanas, a unos mil 700 dólares por una habitación reservada un día antes de la final, mostraron los datos de Lighthouse.

DERROTA LA MAYORÍA DE LOS AFICIONADOS COMUNES Antes de que comenzara el torneo, Infantino prometió: “El mundo nos estará viendo”. Para la mayoría, esto terminó siendo por televisión. Los aficionados se vieron frustrados por los precios de las entradas, que se dispararon a miles de dólares, por problemas con los sitios web de reventa y por costos de viaje, como las tarifas aéreas que se han disparado debido al aumento en los costos del combustible para aviones. Los aficionados que esperaban viajar a Estados Unidos desde ciertos países se enfrentaron a otro obstáculo: restricciones y denegaciones de visas. De las 48 naciones clasificadas para la Copa Mundial, 11 tenían tasas de rechazo de visitantes superiores al 40 por ciento entre octubre de 2024 y septiembre pasado, según un análisis de los datos del Departamento de Estado de EE. UU. realizado por iVisa, un sitio web de facilitación de visas. Casi el 74 por ciento de los solicitantes de Senegal, cuyo equipo llegó a los dieciseisavos de final, fueron rechazados. En contraste, a un poco más del 7 por ciento de los argentinos se les negó la entrada. En Canadá, a menos de la mitad de las aproximadamente 37 mil 200 personas que hicieron la solicitud se les aprobó la visa para ingresar, según datos del departamento de inmigración canadiense. GRAN PARTE DE LA INDUSTRIA DE VIAJES DE NORTEAMÉRICA Los tres países anfitriones parecieron recibir menos turistas internacionales de los que habían anticipado. Alrededor de 2.8 millones de visitantes extranjeros viajaron a Estados Unidos en junio, una caída del 1.8 por ciento con respecto al año pasado, que ya de por sí fue un año desalentador para el turismo internacional, según datos del gobierno. Las llegadas de turistas por el torneo —tanto nacionales como internacionales— para México se situaron un 40 por ciento por debajo de las previsiones de la industria, según un estudio de Deloitte. Antes del torneo, los funcionarios mexicanos habían estimado un impacto económico de hasta 3 mil millones de dólares, pero los cálculos más recientes de la secretaría de Turismo de 2.4 mil millones de dólares se quedan cortos.