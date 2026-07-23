Los incendios en Florida arrasan más de 10 mil hectáreas en medio de una severa sequía

MIAMI.- Más de 10 mil hectáreas de terreno han resultado arrasadas en los últimos días en Florida por casi medio centenar de incendios, en medio de la sequía que enfrenta este estado del sureste de Estados Unidos.

Un total de cuarenta incendios -trece de ellos aún activos- han quemado 10 mil 332 hectáreas (25 mil 531 acres) hasta este jueves, especialmente en la parte noreste del estado, según los últimos datos del Servicio Forestal de Florida.

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La mayor parte de los destrozos proceden de un mismo fuego que azota actualmente al condado de Palm Beach, y se encuentra contenido al 75%, de acuerdo con las autoridades.

Los incendios son más frecuentes en Florida entre marzo y junio, debido a la densa vegetación que concentra el estado, sobre todo en su parte sur, donde se halla el gigantesco ecosistema natural de los Everglades.

Un origen habitual de este tipo de fuegos en Florida es la caída de rayos en sus vastos campos. Este estado es uno de los que registran el mayor número de estos impactos por año en Estados Unidos.

Florida arrastra además condiciones de sequía desde hace meses, con un déficit severo de precipitaciones que en zonas como el condado de Palm Beach se sitúa hasta un 60% por debajo de la media histórica.