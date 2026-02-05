Militantes islámicos matan a 162 personas en múltiples ataques a aldeas nigerianas

/ 5 febrero 2026
    Militantes islámicos matan a 162 personas en múltiples ataques a aldeas nigerianas
    Nigeria se encuentra sumida en una compleja crisis de seguridad, con una insurgencia de militantes islámicos en el noreste. AP

Los ataques fueron perpetrados por Lakurawa, un grupo armado afiliado al Estado Islámico

Extremistas armados mataron al menos a 162 personas durante ataques a dos aldeas en el oeste de Nigeria, dijo un legislador el miércoles, en uno de los ataques más letales de los últimos meses.

Los ataques tuvieron como objetivo las aldeas de Woro y Nuku, en el estado de Kwara, el martes por la noche, dijo Mohammed Omar Bio, miembro del parlamento que representa la zona.

Dijo que los ataques fueron perpetrados por Lakurawa, un grupo armado afiliado al Estado Islámico. Nadie se ha atribuido la responsabilidad de los ataques.

Ayodeji Emmanuel Babaomo, secretario de la Cruz Roja en el estado de Kwara, dijo que la organización no ha podido llegar a las comunidades donde “decenas de personas murieron” porque se encuentran en una zona remota, a unas ocho horas de la capital del estado y cerca de la frontera de Nigeria con Benín.

Las imágenes de la televisión local muestran cuerpos ensangrentados en el suelo, algunos con las manos atadas, y casas en llamas.

El gobernador del estado, AbdulRahman AbduLrazaq, describió el ataque como una “expresión cobarde de frustración por parte de las células terroristas” en respuesta a las operaciones militares en curso contra extremistas armados en el estado.

Nigeria se encuentra sumida en una compleja crisis de seguridad, con una insurgencia de militantes islámicos en el noreste junto con un aumento de secuestros para pedir rescate por parte de hombres armados en las regiones del noroeste y del centro-norte en los últimos meses.

Por otra parte, el martes, hombres armados desconocidos mataron al menos a 13 personas en la aldea de Doma, en el estado noroccidental de Katsina, dijo el portavoz de la policía, Abubakar Sadiq Aliyu. Nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque

Los extremistas de Boko Haram en el noreste de Nigeria mataron al menos a 36 personas la semana pasada durante ataques separados en un sitio de construcción y en una base militar.

Los grupos armados en Nigeria incluyen al menos dos afiliados al EI, una rama del grupo extremista Boko Haram conocida como la Provincia de África Occidental del Estado Islámico en el noreste, y la menos conocida Provincia del Sahel del Estado Islámico (ISSP), conocida localmente como Lakurawa, y prominente en el noroeste.

El ejército nigeriano ha dicho en el pasado que los lakurawa tienen raíces en el vecino Níger y que se volvieron más activos en las comunidades fronterizas de Nigeria tras el golpe militar de 2023

James Barnett, investigador del Hudson Institute, con sede en Washington, dijo que el ataque en el estado de Kwara probablemente fue perpetrado por Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad, o JAS, una facción de Boko Haram que ha sido responsable de otras masacres recientes en la zona.

El martes, el jefe del Comando de África de EU anunció que Estados Unidos había enviado un pequeño equipo de oficiales militares a Nigeria, la última medida en su respuesta a la crisis de seguridad. En diciembre, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques aéreos contra militantes afiliados al EI en Nigeria.

El país más poblado de África ha estado en la mira diplomática de Estados Unidos tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar al país, alegando que no está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos cristianos.

