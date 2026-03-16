Los países europeos rechazan el llamamiento de Trump para que se reabra el estrecho de Ormuz

Los países europeos han descartado el envío de buques de guerra al estrecho de Ormuz, a pesar de las amenazas de Donald Trump de que la OTAN se enfrenta a “un futuro muy malo” si sus miembros no ayudan a reabrir esta vía marítima vital.

Alemania descartó participar en cualquier actividad militar, incluidos los esfuerzos por reabrir el estrecho. «Esta no es nuestra guerra, no la hemos empezado», declaró el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

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“¿Qué espera Donald Trump de un puñado de fragatas europeas en el estrecho de Ormuz que la poderosa armada estadounidense no pueda controlar por sí sola? Esta es la pregunta que me hago”, dijo Pistorius.

El lunes, un portavoz del canciller alemán, Friedrich Merz, declaró que la OTAN era “una alianza para la defensa del territorio” y que carecía de un mandato claro.

Keir Starmer afirmó que el Reino Unido no se vería «arrastrado a la guerra en general», pero que estaba trabajando en «un plan viable». «En última instancia, tenemos que reabrir el estrecho de Ormuz para garantizar la estabilidad del mercado [petrolero]. No es una tarea sencilla», declaró el primer ministro. No descartó ninguna acción, pero señaló que tendría que contar con el acuerdo del mayor número posible de socios.

Los políticos europeos han hecho hincapié en los esfuerzos diplomáticos para reabrir el estrecho, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas fósil licuado del mundo hasta su cierre efectivo por parte de Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, declaró el lunes que «debe prevalecer la diplomacia» y que su país no participa en ninguna misión naval que pueda extenderse a la zona. Expresó dudas sobre la posibilidad de ampliar el alcance de las misiones existentes de la UE en el Mar Rojo hasta el estrecho de Ormuz, «dado que se trata de misiones antipiratería y defensivas».

La postura adoptada por los tres principales países europeos resultó llamativa, ya que habían evitado criticar a Trump por su decisión, junto con Israel, de atacar a Irán hace 16 días. Poco después de los primeros ataques, el presidente estadounidense afirmó que el objetivo de la campaña militar era un cambio de régimen, pero desde entonces la guerra se ha convertido en un conflicto regional más amplio, provocando un aumento vertiginoso de los precios de la energía.

Australia, Francia y Japón han declarado que no tienen previsto enviar buques de guerra.

Trump había pedido a otros países que entraran en la guerra enviando barcos al estrecho para proteger a los buques mercantes y desbloquear los envíos de petróleo.

Intensificando la presión, declaró al Financial Times en una entrevista: «Es lógico que quienes se benefician del estrecho contribuyan a garantizar que no ocurra nada malo allí. Si no hay respuesta o si la respuesta es negativa, creo que será muy perjudicial para el futuro de la OTAN».

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea mantuvieron conversaciones el lunes sobre las opciones para reabrir el estrecho de Ormuz, pero siguen divididos sobre si ampliar o no el mandato de su pequeña misión naval en el Mar Rojo, una idea que ya circulaba antes del llamamiento de ayuda de Trump.

Grecia, que alberga el cuartel general de la Operación Aspides, también declaró el lunes que no participaría en ninguna operación militar en el estrecho.

Israel anunció el lunes que había lanzado una “ola de ataques a gran escala contra infraestructuras” en Teherán, Shiraz y Tabriz.

También afirmó que los ataques nocturnos destruyeron un avión utilizado por el difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en el aeropuerto de Mehrabad, en Teherán. Según funcionarios israelíes, el avión era utilizado por altos cargos políticos y militares iraníes para viajes nacionales e internacionales, así como para la coordinación con estados socios.

Un portavoz del ejército israelí, Nadav Shoshani, declaró a los periodistas que se habían elaborado planes operativos detallados para las próximas tres semanas, junto con planes adicionales que se extendían a un futuro más lejano.

“Queremos asegurarnos de que este régimen sea lo más débil posible, y de que degrademos todas sus capacidades, todas las partes y todas las ramas de su aparato de seguridad”, dijo el teniente coronel.

El conflicto repercute cada vez más en todo el Golfo. Las operaciones de carga de petróleo se suspendieron en el puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, tras un incendio provocado por un ataque con drones.

Fujairah, situada en el Golfo de Omán, justo a la salida del estrecho de Ormuz, es el punto de descarga de aproximadamente un millón de barriles de crudo al día, lo que representa cerca del 1 % de la demanda mundial. Equipos de defensa civil trabajaban para contener el incendio, según informaron las autoridades, que añadieron que no se habían registrado víctimas.

Otro incidente relacionado con drones cerca del aeropuerto de Dubái provocó un incendio en un tanque de combustible e interrumpió brevemente los vuelos.

Las sirenas antiaéreas también sonaron en el centro de Israel después de que Irán lanzara un misil que fue interceptado, provocando la caída de escombros cerca de Tel Aviv. Se escucharon fuertes explosiones sobre la Ciudad Vieja de Jerusalén.

En un mensaje publicado en Telegram el lunes por la mañana, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, rechazó la idea de que Teherán estuviera buscando un alto el fuego.

«Nuestra negativa a un alto el fuego no significa que queramos la guerra», dijo. «Pero esta vez la guerra debe terminar de tal manera que nuestros enemigos jamás piensen en repetir estos ataques o esta agresión».

Israel ha ampliado sus operaciones terrestres en el sur del Líbano, trasladando tropas a lo que ha denominado “nuevas ubicaciones” en sus operaciones contra Hezbolá.

El despliegue se produce tras un ataque con cohetes contra Israel perpetrado a principios de este mes por el grupo respaldado por Irán. Se han reportado al menos 850 muertos en Líbano, entre ellos más de 100 niños.