Aspirante a la FGR sería simpatizante de La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó a 43 aspirantes para el puesto titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero, entre los que destaca el nombre de Ernestina Godoy Ramos, quien llegó a ser nombrada consejera jurídica de la actual presidencia.

No obstante, otra de las identidades que ha logrado acaparar atención es Hamlet García Almaguer, diputado y asesor del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, así como supuesto miembro de la Iglesia La Luz del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Se registran 43 aspirantes a la Fiscalía General; sólo seis son mujeres

De acuerdo a su historial de publicaciones en X (antes Twitter), García Almaguer se identificaba como simpatizante del líder religioso Naasón Joaquín García, quien fue sentenciado por abuso sexual y actos lascivos con menores de edad, y enfrenta conspiración con el crimen organizado, tráfico sexual, explotación infantil y producción y posesión de pornografía infantil.

CANDIDATO A LA FGR SERÍA MIEMBRO DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO

Hamlet García hizo una publicación en abril de 2020, en la que celebraba un fallo de la Corte de Apelaciones del Estado de California, donde se desestimó un caso “que unca debió ser interpuesto”, por el que Naasón Joaquín García fue detenido sin derecho a fianza.

El mensaje del legislador mexicano decía únicamente “Un buen día para la Justicia. #WeAreLight La Luz del Mundo”.