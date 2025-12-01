Aspirante a la FGR sería simpatizante de La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García
Se encontraron publicaciones en redes sociales, en las que Hamlet García, diputado de Morena y candidato a la FGR, hizo público su vínculo a la Iglesia La Luz del Mundo y su líder
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó a 43 aspirantes para el puesto titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero, entre los que destaca el nombre de Ernestina Godoy Ramos, quien llegó a ser nombrada consejera jurídica de la actual presidencia.
No obstante, otra de las identidades que ha logrado acaparar atención es Hamlet García Almaguer, diputado y asesor del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, así como supuesto miembro de la Iglesia La Luz del Mundo.
De acuerdo a su historial de publicaciones en X (antes Twitter), García Almaguer se identificaba como simpatizante del líder religioso Naasón Joaquín García, quien fue sentenciado por abuso sexual y actos lascivos con menores de edad, y enfrenta conspiración con el crimen organizado, tráfico sexual, explotación infantil y producción y posesión de pornografía infantil.
CANDIDATO A LA FGR SERÍA MIEMBRO DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO
Hamlet García hizo una publicación en abril de 2020, en la que celebraba un fallo de la Corte de Apelaciones del Estado de California, donde se desestimó un caso “que unca debió ser interpuesto”, por el que Naasón Joaquín García fue detenido sin derecho a fianza.
El mensaje del legislador mexicano decía únicamente “Un buen día para la Justicia. #WeAreLight La Luz del Mundo”.
Otro mensaje referente a esta inclinación religiosa fue publicado en septiembre del mismo año, en el que Hamlet declaró “Sólo hay un futuro para La Luz del Mundo, el crecimiento. Y sólo hay una persona que nos va a llevar ahí, el Apóstol Naasón Joaquín”. En estas palabras adjuntó los hashtags “inocente” y “honorable”.
Pese a que la Constitución establece la libertad de creencias y el principio de laicidad en México, Hamlet recibió grandes comentarios de críticas negativas por su postura en las mencionadas publicaciones.
LISTA COMPLETA DE LOS 43 CANDIDATOS A LA FGR
A través de redes sociales se divulgaron los documentos que contienen la lista completa de los 43 nombres que ya habrían sido aceptados por la Jucopo, para ocupar el cargo máximo de la FGR. Ellos son:
1. Alan Joseph Colín Perea
2. Alfredo Barrera Flores
3. Alfredo Méndez Ortiz
4. Arturo Altamirano González
5. Aureliano José Cruz
6. Carlos Emigdio Arozqueta Solís
7. Carlos Higinio Lledias Saavedra
8. César Mario Gutiérrez Priego
9. Daniel Quirarte Fonseca
10. David Borja Padilla
11. Edgardo Josué Guzmán Espíndola
12. Enrique Díaz Contreras
13. Eric Felipe Avelino Jaramillo González
14. Ernestina Godoy Ramos
15. Félix Roel Herrera Antonio
16. Gerardo Márquez Guevara
17. Gregorio Apreza Herrera
18. Hamlet García Almaguer
19. Israel Ortega Monroy
20. Iván Rivera Mendiola
21. Jorge Nader Kuri
22. José de Jesús Ruiz Munilla
23. José Inés Betancourt Salgado
24. Juan Adrián Guerrero Luna
25. Juan Carlos Ortiz Gausin
26. Juan Manuel Crisanto Campos
27. Leopoldo Burruel Huerta
28. Luis Manuel Pérez de Acha
29. Luz María Zarza Delgado
30. Maribel Bojorges Beltrán
31. Miguel Manuel Ramírez Mandujano
32. Miguel Nava Alvarado
33. Mirna Lucía Grande Hernández
34. Olimpia Griselda Puente Pineda
35.. Omar Isidro Vicente
36. Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez
37. Ricardo Peralta Saucedo
38. Richard Urbina Vega
39. Roberto Bonifacio Mazón García
40. Rubén Barragán Tejeda
41. Sandra Luz González Mogollón
42. Tulio Aurelio Rangel
43. Víctor Hugo Galicia Sánchez
De esta lista, se elegirán a 10 personas que cumplan con los requisitos. Los nombres serán enviados a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien seleccionará una terna, que será turnada al Senado de la República para iniciar con el proceso de elección. El sucesor o sucesora que ocupará la FGR será seleccionado por mayoría de votos.