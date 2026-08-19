¿Salvar a sus leales o a él y a sus hijos? El mensaje de EU a AMLO a través de Andy: Riva Palacio

CDMX.- La cancelación de la visa estadounidense a Andrés López Beltrán es un mensaje para la Cuarta Transformación y el expresidente Andrés Manuel López Beltrán, porque Andy “no vale nada en términos individuales”, así lo asegura el periodista Raymundo Riva Palacio. De acuerdo con el análisis en su columna Estrictamente Personal, se trata de otra medida de presión por parte de Washington para la cúpula del partido gobernante, ante su hartazgo por el encubrimiento institucional hacia políticos de Morena vinculados con el crimen organizado, a quienes se niega procesar.

“Tiene (López Beltrán), en función de sus logros conocidos, la densidad de una pluma de ganso. Y sin embargo, hay mucho escándalo por su revelación de que se quedó sin visa, porque el destinatario del mensaje era el expresidente Andrés Manuel López Obrador”, afirma en su artículo. El editorialista incluso advierte que el tema de la revocación de la visa ha generado contradicciones en Palacio Nacional. Por ejemplo, expone cómo la presidenta Sheinbaum intentó minimizar el hecho calificándolo como un asunto “entre un individuo y un gobierno”, pero al mismo tiempo dijo que era un tema de soberanía nacional para justificar la intervención oficial, bajo el argumento de que Andy “es una persona políticamente expuesta”.

AMLO, EL PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA ACTUAR CONTRA LOS CORRUPTOS El expresidente López Obrador ha sido el principal encubridor, asegura Riva Palacio en su artículo, de las figuras de Morena ligadas con la corrupción, a quienes se niega entregar a la justicia estadounidense e incluso procesar aquí en México. “El problema a resolver sería López Obrador, que ha sido intransigente a que se toque a cualquier figura de Morena”, refiere el periodista, quien también asegura que el expresidente ha amenazado con marchar en defensa de la soberanía “si ve flaquear a la Presidenta”, forzando así el encubrimiento de figuras como Rubén Rocha Moya o el senador Adán Augusto López.

Sin embargo, el cumplimiento de la demanda del expresidente habría elevado las presiones de Washington al gobierno de Claudia Sheinbaum, en cuyo gabinete de seguridad se ha llegado a evaluar la posibilidad de extraditar al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, junto a otras dos figuras de Morena como un sacrificio, a cambio de que Estados Unidos les permita juzgar en México a otros políticos. Rocha Moya fue acusado desde abril por la justicia estadounidense de vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos. Sin embargo, el gobierno se ha negado a detenerlo con fines de extradición, tal como lo solicitaron. “Uno de los secretarios de Estado presentes propuso que una vía que podría contribuir a ese propósito sería aplicar el Tratado de Extradición bilateral con Rocha Moya –que ha exigido Washington– y enviarlo a Estados Unidos junto con otras dos figuras de Morena de alto perfil. A cambio, explicó, será la prerrogativa para México de investigar y eventualmente juzgar a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado, sin que sean extraditados”, detalla el periodista.

No obstante, la Presidenta rechazó la propuesta bajo el argumento de que los estadounidenses “son insaciables; si damos uno, querrán más”. Si bien Riva Palacio reconoce que esto es cierto bajo la administración de Donald Trump, también advierte que si la 4T no ofrece sacrificios, Washington continuará “desgastando a la 4T, a la clase política de Morena y, sobre todo, al gobierno de la presidenta Sheinbaum”. En el fondo, añade, en la 4T teme que si extraditan a “Rocha Moya o a otra figura de Morena con acceso a información”, terminarán inculpando al propio expresidente. Sobre esta premisa, el periodista Riva Palacio aclara que en Washington ya tienen “abundante información judicializada en al menos tres carpetas de investigación sobre López Obrador”, la cual ha sido recabada a través de testimonios de criminales y políticos. QUIERE EN WASHINGTON ‘SANGRE MORENA’ Les guste o no, advierte el autor de Estrictamente Personal, la propuesta planteada “tiene todo el sentido” porque “la sangre que quieren ver en Washington es morena”. Frente a ese panorama y el asedio a López Beltrán, Riva Palacio expone que el dilema lo deberá resolver López Obrador: “Debe calcular qué es lo mejor para él, si la entrega de viejos camaradas leales o salvar a sus hijos y a él mismo”. Y añade: “Un cambio en el pensamiento de López Obrador también reducirá la presión sobre la Presidenta y facilitará un control de daños futuro”.