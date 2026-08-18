Investigan últimas horas de Hayden Panettiere; su expareja estaba con ella

El caso por la muerte de Hayden Panettiere no ha sido cerrado y, pese a que las últimas indagatorias apuntan a una presunta sobredosis, este martes trascendió que quien fuera pareja intermitente de la estrella de televisión durante varios años se encontraba con ella.

Brian Hickerson, agente inmobiliario y aspirante a actor, estaba con ella cuando fue hallada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, el domingo 16 de agosto, de acuerdo con una fuente policial citada por la revista People, aunque no está claro qué hacía con ella.

La actriz, conocida por sus papeles en ‘Héroes’ y ‘Nashville’, tenía 36 años. Según el Departamento de Policía de Greenville, los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 13:50 horas y una conocida de Panettiere fue quien solicitó ayuda.