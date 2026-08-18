Investigan últimas horas de Hayden Panettiere; su expareja estaba con ella

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    Investigan últimas horas de Hayden Panettiere; su expareja estaba con ella
    Tragedia. Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. FOTO: AP

Aunque no hay señalamientos directos oficiales, las investigaciones se ampliaron para conocer el papel del aspirante a actor en los últimos momentos con vida de la actriz

El caso por la muerte de Hayden Panettiere no ha sido cerrado y, pese a que las últimas indagatorias apuntan a una presunta sobredosis, este martes trascendió que quien fuera pareja intermitente de la estrella de televisión durante varios años se encontraba con ella.

Brian Hickerson, agente inmobiliario y aspirante a actor, estaba con ella cuando fue hallada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, el domingo 16 de agosto, de acuerdo con una fuente policial citada por la revista People, aunque no está claro qué hacía con ella.

La actriz, conocida por sus papeles en ‘Héroes’ y ‘Nashville’, tenía 36 años. Según el Departamento de Policía de Greenville, los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de las 13:50 horas y una conocida de Panettiere fue quien solicitó ayuda.

MUERTE SORPRESIVA

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville informó que los paramédicos realizaron maniobras avanzadas de reanimación, pero no lograron salvarla. Panettiere fue declarada muerta a las 14:32 horas.

Hasta el momento, la causa oficial de muerte no ha sido determinada. Una grabación de audio obtenida por People registra que los funcionarios hablaron de una posible sobredosis y un paro cardiaco, mientras que la oficina forense confirmó que la autopsia se realizó hace dos días.

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La Policía de Greenville señaló que la investigación preliminar no había encontrado indicios de delito ni circunstancias sospechosas. Tampoco se ha informado si Hickerson rindió una declaración adicional. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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