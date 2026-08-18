¿No te gustó la prepa que te asignaron? Estas son las opciones ECOEMS con lugares disponibles

Los resultados del proceso Mi Derecho, Mi Lugar 2026 fueron publicados este martes 18 de agosto y algunos aspirantes podrían no haber obtenido un lugar en las opciones del IPN o la UNAM que habían solicitado.

Ante esta situación, es importante aclarar que no existe un trámite de cambio de preparatoria como tal. Sin embargo, el proceso contempla una alternativa para quienes desean ingresar a otra opción educativa que todavía tenga cupo.

La Gaceta Electrónica de Resultados ECOEMS 2026 incluye un apartado específico con las escuelas que cuentan con lugares disponibles. Este listado puede consultarse a partir de la página 1158 del documento oficial.

¿Qué escuelas tienen lugares disponibles?

Las opciones con espacios disponibles corresponden a instituciones que ofrecen acceso directo, es decir, que no requieren examen para ingresar. Entre ellas se encuentran:

- Colegio de Bachilleres (COLBACH).

- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

- Dirección General del Bachillerato (DGB).

- Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM).

- Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

- Instituto de Educación Media Superior (IEMS).

- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI).

La disponibilidad depende de cada plantel y especialidad, por lo que los lugares pueden agotarse. La propia Gaceta recomienda considerar varias opciones y ordenarlas de acuerdo con la preferencia del aspirante.