¿No te gustó la prepa que te asignaron? Estas son las opciones ECOEMS con lugares disponibles
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Los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar 2026 ya fueron publicados.
Los resultados del proceso Mi Derecho, Mi Lugar 2026 fueron publicados este martes 18 de agosto y algunos aspirantes podrían no haber obtenido un lugar en las opciones del IPN o la UNAM que habían solicitado.
Ante esta situación, es importante aclarar que no existe un trámite de cambio de preparatoria como tal. Sin embargo, el proceso contempla una alternativa para quienes desean ingresar a otra opción educativa que todavía tenga cupo.
La Gaceta Electrónica de Resultados ECOEMS 2026 incluye un apartado específico con las escuelas que cuentan con lugares disponibles. Este listado puede consultarse a partir de la página 1158 del documento oficial.
¿Qué escuelas tienen lugares disponibles?
Las opciones con espacios disponibles corresponden a instituciones que ofrecen acceso directo, es decir, que no requieren examen para ingresar. Entre ellas se encuentran:
- Colegio de Bachilleres (COLBACH).
- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).
- Dirección General del Bachillerato (DGB).
- Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM).
- Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).
- Instituto de Educación Media Superior (IEMS).
- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI).
La disponibilidad depende de cada plantel y especialidad, por lo que los lugares pueden agotarse. La propia Gaceta recomienda considerar varias opciones y ordenarlas de acuerdo con la preferencia del aspirante.
¿Cómo solicitar otra preparatoria?
Los aspirantes interesados deberán realizar el procedimiento del 19 al 26 de agosto de 2026 mediante la plataforma oficial de Mi Derecho, Mi Lugar.
El proceso consiste en:
1. Ingresar a miderechomilugar.gob.mx con la Llave MX.
2. Validar o capturar los datos personales solicitados.
3. Consultar las opciones educativas que todavía tengan lugares.
4. Revisar los requisitos de la escuela elegida.
5. Realizar la solicitud de admisión.
6. Descargar el comprobante y seguir las indicaciones para completar el proceso.
La admisión dependerá de que todavía existan lugares disponibles y de que el aspirante cumpla con los requisitos establecidos por la institución.
¿Qué pasa si quedan lugares después del 26 de agosto?
Las instituciones que todavía tengan espacios disponibles después del 26 de agosto podrán ofrecerlos mediante sus propios procedimientos.
Por ello, quienes busquen una alternativa a la preparatoria asignada deberán mantenerse atentos a las convocatorias de cada institución.
En el caso de UNAM e IPN, la asignación se realiza conforme a las reglas del proceso y la disponibilidad de lugares. La Gaceta establece procedimientos específicos para estas instituciones, por lo que no debe confundirse la solicitud de un espacio disponible en ECOEMS con un cambio interno de plantel.