¿No te gustó la prepa que te asignaron? Estas son las opciones ECOEMS con lugares disponibles

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    ¿No te gustó la prepa que te asignaron? Estas son las opciones ECOEMS con lugares disponibles
    Si la preparatoria asignada no era la que esperabas, todavía existen opciones para solicitar un espacio en planteles de educación media superior que cuentan con lugares disponibles. FOTO: ESPECIAL

Los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar 2026 ya fueron publicados.

Los resultados del proceso Mi Derecho, Mi Lugar 2026 fueron publicados este martes 18 de agosto y algunos aspirantes podrían no haber obtenido un lugar en las opciones del IPN o la UNAM que habían solicitado.

https://vanguardia.com.mx/informacion/mi-derecho-mi-lugar-2026-como-consultar-los-resultados-del-examen-de-ingreso-a-bachilleratos-en-cdmx-y-edomex-AJ22906600

Ante esta situación, es importante aclarar que no existe un trámite de cambio de preparatoria como tal. Sin embargo, el proceso contempla una alternativa para quienes desean ingresar a otra opción educativa que todavía tenga cupo.

La Gaceta Electrónica de Resultados ECOEMS 2026 incluye un apartado específico con las escuelas que cuentan con lugares disponibles. Este listado puede consultarse a partir de la página 1158 del documento oficial.

¿Qué escuelas tienen lugares disponibles?

Las opciones con espacios disponibles corresponden a instituciones que ofrecen acceso directo, es decir, que no requieren examen para ingresar. Entre ellas se encuentran:

- Colegio de Bachilleres (COLBACH).

- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP).

- Dirección General del Bachillerato (DGB).

- Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM).

- Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

- Instituto de Educación Media Superior (IEMS).

- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI).

La disponibilidad depende de cada plantel y especialidad, por lo que los lugares pueden agotarse. La propia Gaceta recomienda considerar varias opciones y ordenarlas de acuerdo con la preferencia del aspirante.

$!Los resultados del proceso Mi Derecho, Mi Lugar 2026 fueron publicados este martes 18 de agosto.
Los resultados del proceso Mi Derecho, Mi Lugar 2026 fueron publicados este martes 18 de agosto. FOTO: MILENIO

¿Cómo solicitar otra preparatoria?

Los aspirantes interesados deberán realizar el procedimiento del 19 al 26 de agosto de 2026 mediante la plataforma oficial de Mi Derecho, Mi Lugar.

El proceso consiste en:

1. Ingresar a miderechomilugar.gob.mx con la Llave MX.

2. Validar o capturar los datos personales solicitados.

3. Consultar las opciones educativas que todavía tengan lugares.

4. Revisar los requisitos de la escuela elegida.

5. Realizar la solicitud de admisión.

6. Descargar el comprobante y seguir las indicaciones para completar el proceso.

La admisión dependerá de que todavía existan lugares disponibles y de que el aspirante cumpla con los requisitos establecidos por la institución.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tec-saltillo-recibira-a-mas-de-700-nuevos-burros-pardos-en-enero-de-2027-JA22889022

¿Qué pasa si quedan lugares después del 26 de agosto?

Las instituciones que todavía tengan espacios disponibles después del 26 de agosto podrán ofrecerlos mediante sus propios procedimientos.

Por ello, quienes busquen una alternativa a la preparatoria asignada deberán mantenerse atentos a las convocatorias de cada institución.

En el caso de UNAM e IPN, la asignación se realiza conforme a las reglas del proceso y la disponibilidad de lugares. La Gaceta establece procedimientos específicos para estas instituciones, por lo que no debe confundirse la solicitud de un espacio disponible en ECOEMS con un cambio interno de plantel.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


estudiantes
Escuelas
resultados

Localizaciones


México

Organizaciones


IPN
UNAM

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Al ser detenidos, Itzel Zulema, de 23 años, y José Antonio, de 26, tenían en su poder dosis de droga, una báscula y teléfonos celulares.

Detienen a pareja investigada por feminicidio de niña de 2 años en Nuevo León
Riesgos amenazan directamente la estabilidad de la cartera del sector agropecuario y alimentario.

Amenaza ‘El Niño’ con agravar la crisis hídrica y climática en México
El Hospital General de Múzquiz notificó a las autoridades tras detectar el embarazo de la menor.

Fiscalía y Pronnif investigan embarazo de niña de 12 años en Múzquiz, Coahuila
Se recomendó avanzar en la consolidación fiscal, como lo han ponderado dos calificadoras al señalar que México va muy lento.

Reitera IMEF preocupación por deuda de 60% del PIB
Una mujer embarazada sostiene una pequeña visa en una clínica fronteriza, reflexionando sobre las nuevas políticas.

¿Te pueden quitar la visa si tu hijo nace en Estados Unidos? Trump responde
Realizarán Encuentro Abierto de Fotógrafas de Coahuila: abren convocatoria

Realizarán Encuentro Abierto de Fotógrafas de Coahuila: abren convocatoria
Corona. Madonna vuelve a colocarse entre las grandes protagonistas de los MTV Video Music Awards con 11 nominaciones.

¡El regreso de la ‘Reina del Pop’! Madonna hace historia y lidera las nominaciones de los MTV Video Music Awards 2026
El argentino recibió tres partidos de suspensión por su expulsión ante Vancouver en la Leagues Cup y ya acumula 10 encuentros de castigo pendientes en torneos internacionales.

Nahuel Guzmán, suspendido tres partidos en Leagues, ¿quién es este arquero que divide al futbol mexicano entre el amor y el odio?