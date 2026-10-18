Trump respalda a Netanyahu hacia las elecciones de Israel y lanza una fuerte advertencia sobre Irán

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    Trump respalda a Netanyahu hacia las elecciones de Israel y lanza una fuerte advertencia sobre Irán
    Benjamin Netanyahu y Donald Trump X

El mandatario de E.U apoya a Bibi de cara a los comicios del 27 de octubre y advierte que, si eligen a otro líder, Washington deberá enfrentar solo a Irán.

Donald Trump respaldó a Benjamin Netanyahu de cara a las elecciones generales de Israel programadas para el próximo 27 de Octubre. El mandatario estadounidense advirtió que, si los votantes eligen a un líder diferente, Estados Unidos tendrá que enfrentar en solitario la amenaza militar de Irán.

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Trump elogió el liderazgo militar de Netanyahu al calificarlo como un “gran primer ministro guerrero” en una publicación difundida en Truth Social. En su mensaje, sostuvo que las capacidades militares y financieras del régimen iraní se encuentran severamente debilitadas en este momento.

MOMENTOS CLAVE DE LA CONTIENDA

El apoyo ocurre en un momento clave de la contienda, donde las encuestas locales muestran al partido Likud de Netanyahu por detrás del partido Yashar. Esta fuerza política de oposición está liderada por Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí.

La postura de Washington exige un socio firme para concluir las operaciones en la región, según la carta publicada por Trump. El presidente estadounidense señaló que la retórica del régimen en Teherán no se puede ignorar y enfatizó que la misión frente a la amenaza iraní debe completarse pronto.

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Benjamin Netanyahu agradeció públicamente el respaldo recibido a través de un mensaje en sus redes sociales.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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