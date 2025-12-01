Macron recibe a Zelensky en París tras las “productivas” conversaciones de paz con Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunió el lunes con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el palacio presidencial del Elíseo en París, como parte de una oleada de actividad diplomática destinada a negociar los términos para un posible alto el fuego en la guerra de casi cuatro años en Ucrania.

La visita de Zelensky a París se produjo tras una reunión entre funcionarios ucranianos y estadounidenses en Florida el domingo, que el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó de productiva.

Ambas partes han trabajado para revisar un plan propuesto por Estados Unidos, desarrollado en negociaciones entre Washington y Moscú, pero criticado por estar demasiado centrado en las demandas rusas.

TE PUEDE INTERESAR: La razón por la que Rusia y China, aliados de Venezuela, se alejan a medida que Trump aumenta la presión sobre Maduro

Esas críticas fueron quizás más vehementes por parte de los aliados europeos de Ucrania, quienes, si bien aplaudieron los esfuerzos de paz de Estados Unidos, se opusieron a principios clave del plan. Antes de su reunión con Zelensky el lunes, la oficina de Macron anunció que ambos líderes discutirían las condiciones para una “paz justa y duradera”.

Desde entonces, el presidente Trump ha restado importancia al marco de paz de 28 puntos , que habría impuesto límites al tamaño del ejército de Ucrania, impedido que el país se uniera a la OTAN y requerido que Ucrania cediera territorio, como un “concepto” que debe “afinarse”.

La semana pasada, Macron —un aliado clave de Ucrania que ha respaldado firmemente a Kiev y ha buscado contrarrestar los elementos del plan de paz estadounidense que se perciben como favorables a Rusia— instó a sus aliados occidentales a ofrecer garantías sólidas a Ucrania en caso de que se alcanzara un alto el fuego o un acuerdo de paz. Ha respaldado el despliegue de una “fuerza de reaseguro” en tierra, mar y aire para contribuir a garantizar la seguridad del país.

Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó el lunes que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reuniría con el enviado presidencial estadounidense, Steve Witkoff, el martes por la tarde. El papel de Witkoff en los esfuerzos de paz fue objeto de escrutinio la semana pasada tras un informe que indicaba que había asesorado al asesor de asuntos exteriores de Putin sobre cómo el líder ruso debía presentar a Trump el plan de paz para Ucrania. Tanto Moscú como Washington restaron importancia a las revelaciones.

Rusia condena los ataques ucranianos a la infraestructura energética

Peskov condenó el lunes los ataques ucranianos contra la infraestructura petrolera rusa durante el fin de semana, incluido un ataque a una terminal petrolera propiedad del Consorcio del Oleoducto del Caspio, CPC, y otro que tuvo como objetivo dos petroleros en aguas turcas.

Una importante terminal petrolera cercana al puerto de Novorossiysk suspendió sus operaciones el sábado tras un ataque con embarcaciones no tripuladas que dañó uno de sus tres puntos de amarre, según un comunicado de CPC, empresa propietaria de la terminal. Esto ocurrió un día después de que drones navales ucranianos atacaran dos petroleros en el Mar Negro que, según se informó, formaban parte de la “flota encubierta” de Rusia que evade las sanciones.

Ucrania confirmó el sábado que llevó a cabo los ataques. Peskov calificó ambos incidentes de “escandalosos”.

“Este tipo de ataques con drones ucranianos contra instalaciones de infraestructura crítica son una práctica constante”, declaró Peskov, refiriéndose al ataque a la terminal del PCCh. “Es indignante, porque estamos hablando de una instalación internacional”.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso informó que las fuerzas rusas destruyeron 32 drones ucranianos durante la noche. Los drones fueron derribados en 11 regiones rusas, así como en el Mar de Azov, según el ministerio.

Un bloque de apartamentos resultó dañado durante un ataque ucraniano contra la ciudad de Kaspiysk, en la región rusa de Daguestán, según informó el gobernador local, Sergei Melikov. Ubicada a orillas del mar Caspio, cerca de la frontera rusa con Azerbaiyán, la ciudad se encuentra a más de 1.000 kilómetros de la línea del frente.

Huelga diurna en una ciudad ucraniana

Un ataque con misiles rusos alrededor del mediodía del lunes mató a cuatro personas e hirió a otras 40, 11 de ellas en estado crítico, en la ciudad oriental de Dnipro, según el jefe de la administración regional Vladyslav Haivanenko.

El ataque golpeó el centro de la ciudad, dañando cuatro edificios residenciales, un centro educativo y el almacén de una organización humanitaria, dijo el alcalde de Dnipro, Borys Filatov, añadiendo que las operaciones de búsqueda y rescate estaban en curso.

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia había disparado 89 drones de ataque y señuelo durante la noche del domingo antes del ataque a Dnipro, de los cuales 63 drones fueron derribados o bloqueados.

En total, en noviembre, Rusia disparó 100 misiles de diversos tipos y 9.588 drones de reconocimiento y ataque hacia Ucrania, según el informe mensual de la Fuerza Aérea publicado el lunes.