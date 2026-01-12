Malasia bloquea la inteligencia artificial Grok de Elon Musk por imágenes falsas

Internacional
/ 12 enero 2026
    Malasia bloquea la inteligencia artificial Grok de Elon Musk por imágenes falsas
    Malasia dijo que restringiría el acceso a Grok hasta que se implementaran salvaguardias efectivas, un día después de que Indonesia tomara una medida similar. AP

El país sigue a Indonesia en la restricción del acceso tras la indignación mundial por la herramienta de inteligencia artificial de X

Malasia se ha convertido en el segundo país en bloquear temporalmente el acceso a Grok de Elon Musk después de una protesta mundial por la herramienta de inteligencia artificial y su capacidad para producir imágenes falsas y sexualizadas.

Malasia dijo que restringiría el acceso a Grok hasta que se implementaran salvaguardias efectivas, un día después de que Indonesia tomara una medida similar.

TE PUEDE INTERESAR: Carney viaja a China mientras la agenda ‘América Primero’ de Trump obliga a Canadá a repensar su comercio

Varios gobiernos y reguladores han tomado medidas sobre la herramienta de imágenes de Grok, que está integrada en el sitio de redes sociales X y ha provocado indignación porque permite a los usuarios manipular imágenes de mujeres y niños para quitarles la ropa y ponerlos en posiciones sexuales.

La empresa liderada por Musk que desarrolló Grok, xAI, dijo la semana pasada que la capacidad de generar y editar imágenes estaría “limitada a los suscriptores pagos” en X. Dichos usuarios han proporcionado detalles personales a la empresa y pueden ser identificados si la función se utiliza indebidamente.

Sin embargo, la medida no ha logrado calmar la indignación contra Grok. La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) declaró el domingo que restringiría el acceso a Grok debido a la capacidad de la herramienta de inteligencia artificial para “generar imágenes obscenas, sexualmente explícitas, indecentes, extremadamente ofensivas y manipuladas sin consentimiento, incluyendo contenido que involucra a mujeres y menores”.

Grok también funciona a través de un sitio web y una aplicación independientes. No quedó claro si las prohibiciones de Malasia e Indonesia se aplicaban a Grok en X, al sitio web y la aplicación de Grok, o a ambos. The Guardian recibió informes de Indonesia de que los usuarios aún podían usar Grok a través de la aplicación y de X, aunque un usuario informó que la aplicación era muy lenta.

MCMC afirmó haber emitido avisos a X y xAI este mes para exigir la implementación de medidas técnicas y de moderación eficaces. Sin embargo, las respuestas recibidas se basaron principalmente en mecanismos de denuncia iniciados por los usuarios y no abordaron los riesgos inherentes que planteaba Grok, según MCMC, añadiendo que lo consideraba insuficiente para prevenir daños o garantizar el cumplimiento legal.

El sábado, Indonesia también bloqueó temporalmente el chatbot, y el ministro de comunicaciones y medios digitales del país, Meutya Hafid, dijo que el gobierno consideraba “la práctica de deepfakes sexuales no consensuados como una grave violación de los derechos humanos, la dignidad y la seguridad de los ciudadanos en el espacio digital”.

El Reino Unido también ha planteado la posibilidad de una prohibición si no se toman medidas, mientras que el sábado, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, condenó el uso de IA generativa para explotar o sexualizar a personas sin su consentimiento como “aborrecible”.

En toda Europa, los reguladores y los políticos también han emitido advertencias en las últimas semanas.

El ministro de Cultura y Medios de Comunicación de Alemania, Wolfram Weimer, pidió a la Comisión Europea que tome medidas legales, advirtiendo de la “industrialización del acoso sexual”.

La autoridad de protección de datos de Italia dijo que el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes explícitas de personas sin consentimiento podría constituir graves violaciones de la privacidad y, en algunos casos, delitos penales.

En Francia, ministros del gobierno declararon este mes que habían remitido a la fiscalía el contenido sexualmente explícito generado por Grok que circulaba en X y alertado al regulador francés de medios, Arcom.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Electrónica de la India envió una notificación formal a X el 2 de enero en relación con imágenes explícitas supuestamente creadas a través de Grok, exigiendo la retirada del contenido y un informe sobre las medidas adoptadas en un plazo de 72 horas.

Temas


Redes sociales
Tecnología

Organizaciones


X

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Trump: Uso excesivo de la fuerza

Trump: Uso excesivo de la fuerza
true

Sheinbaum, la rana en la olla en la relación con Trump
La Mandataria recordó que la relación con el presidente Trump ha sido constante durante casi un año, con momentos de tensión, pero también de diálogo.

‘Nunca negociaremos la soberanía’: Sheinbaum habla del T-MEC tras llamada con Trump
Amistad. El exboxeador negó que la conductora esté bajo tutela y pidió respeto ante las versiones difundidas en medios y redes sociales

¿Lo hicieron enojar? Reaparece Julio César Chávez con Yolanda Andrade y pide que la dejen fuera de los chismes

La ABM informó que a partir del próximo 1 de julio de 2026 todas aquellas personas que realicen depósitos o retiros en efectivo de más de 140 mil pesos en sucursales bancarias del país, deberán cumplir con requisitos.

A partir de 2026, bancos pedirán INE para retirar o depositar dinero en efectivo

Volkswagen de México y Profeco mantienen activos llamados a revisión por posibles defectos en bolsas de aire Takata y Joyson que podrían causar lesiones en caso de accidente

Profeco alerta por fallas en airbags de más de 38 mil autos Volkswagen y Seat en México

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro

Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Globos de Oro
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento de la delegación mexicana que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en una ceremonia realizada en Palacio Nacional.

Sheinbaum abandera a la Delegación que viajará a los Juegos Olímpicos de Invierno