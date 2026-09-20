Mandatario de Alemania promete seguir adelante con reformas tras histórica derrota electoral

Proyecciones tempranas de la emisora pública ARD el domingo por la noche indicaron que la Unión Demócrata Cristiana (UDC) de centroderecha de Merz obtuvo apenas el 5,2% en Mecklenburg-Vorpommern, el resultado más bajo desde la Segunda Guerra Mundial para el partido en cualquier estado. El partido contrario a la inmigración y favorable a Rusia Alternativa para Alemania, o AfD, logró avances significativos el domingo. Las proyecciones se basaron en encuestas a boca de urna y un conteo parcial para la televisión de ARD.

El canciller alemán Friedrich Merz sufrió el domingo un duro revés en dos elecciones estatales, incluida una derrota histórica para su partido, pero prometió seguir adelante con reformas potencialmente dolorosas para la mayor economía de Europa.

Merz reconoció el resultado de su partido como un “desastre”, pero adoptó un tono desafiante, rechazando cualquier retirada de la agenda de reformas de su gobierno. Argumentó que los problemas económicos y políticos de Alemania hacían que las reformas difíciles y potencialmente impopulares fueran más urgentes, no menos, y prometió seguir adelante.

“Lo que hay que hacer ahora requiere columna vertebral, firmeza y paciencia”, dijo Merz en un comunicado poco después que se anunciaran las encuestas a boca de urna en la televisión pública. “Demostraré estas cualidades como presidente de la UDC y, sobre todo, como canciller de nuestro país”.

En Berlín, las proyecciones mostraron que la UDC quedará en segundo lugar con el 19,8%, detrás del partido La Izquierda con el 25,1%, según ARD.

La autoridad de Merz ya había quedado dañada por la contundente derrota de la UDC frente a AfD en las elecciones del 6 de septiembre en el pequeño estado oriental de Sajonia-Anhalt. Ese resultado conmocionó a muchos alemanes que habían creído que su país había desarrollado una inmunidad al nacionalismo y a las afirmaciones de superioridad racial tras afrontar los horrores de su pasado nazi mediante la educación y leyes para prohibir la persecución.