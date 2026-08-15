‘Mano de aguacate’: aumentan en Alemania las lesiones al cortar esta fruta

El Hospital Universitario de Schleswig-Holstein (UKSH), que cuenta con sedes en Kiel y Lubeca, informó que entre 2020 y mediados de 2026 atendió 80 casos de este tipo en sus servicios de urgencias. Aunque se trata de una muestra limitada, los registros muestran un incremento de las lesiones durante los últimos años.

Un hospital universitario del norte de Alemania reportó un aumento en los casos de lesiones en las manos relacionadas con la preparación y manipulación de aguacates, conocidas como “mano de aguacate” o avocado hand .

LOS CASOS DE ‘MANO DE AGUACATE’ AUMENTARON EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

De acuerdo con los datos difundidos por el hospital, en 2020 se registraron ocho casos relacionados con lesiones provocadas al cortar o manipular aguacates.

Para 2022, la cifra aumentó a 18 casos, mientras que durante 2025 se contabilizaron 21 pacientes atendidos por este tipo de heridas.

El registro también muestra una mayor incidencia entre mujeres. Del total de casos analizados, 81.9 por ciento correspondió a mujeres que sufrieron lesiones mientras cortaban un aguacate.

Por grupo de edad, las personas de entre 20 y 29 años concentraron la mayor cantidad de casos, con 44 pacientes.

Las heridas pueden afectar diferentes estructuras de la mano y, dependiendo de su gravedad, requerir procedimientos quirúrgicos e incluso tratamientos de microcirugía.

¿CÓMO OCURRE LA ‘MANO DE AGUACATE’?

El UKSH explicó que este tipo de lesión se produce por una combinación entre la anatomía de la mano y las características de la fruta.

El aguacate tiene una pulpa suave y una superficie que puede dificultar su sujeción, particularmente cuando se intenta cortarlo mientras se sostiene directamente con una mano. Si el cuchillo atraviesa la fruta y continúa su trayectoria, puede alcanzar los dedos o la palma.

Una de las situaciones de mayor riesgo ocurre cuando una persona sostiene el aguacate con una mano mientras utiliza un cuchillo con la otra para cortarlo por la mitad o retirar el hueso.

En caso de que el cuchillo se deslice o atraviese la fruta, puede producir heridas profundas y afectar estructuras que se encuentran cerca de la superficie de la mano.

Por ello, el hospital recomienda colocar el aguacate sobre una tabla de cortar estable en lugar de sostenerlo directamente con la mano al momento de partirlo.

Para retirar el hueso, también aconseja utilizar una cuchara en lugar de emplear un cuchillo para hacer palanca.

UNA CORTADA PUEDE AFECTAR TENDONES Y NERVIOS

Las consecuencias de una herida con un cuchillo pueden ir más allá de una lesión superficial. La Universidad de Utah Health explicó en un artículo publicado en 2022 que las heridas provocadas al intentar retirar el hueso del aguacate pueden afectar tendones, nervios, vasos sanguíneos e incluso músculos de la mano.

Los tendones conectan los músculos del antebrazo con los dedos y permiten realizar movimientos como flexionarlos. Por su parte, los nervios permiten transmitir señales relacionadas con el movimiento y la sensibilidad.

Una lesión profunda puede provocar dificultades para flexionar los dedos, pérdida parcial o total de sensibilidad, problemas para cerrar el puño o disminución de la fuerza muscular.

En determinados casos, una persona puede presentar dificultades para utilizar la mano con normalidad.

La gravedad de las consecuencias depende de las estructuras afectadas y de la profundidad de la herida.

ALGUNAS LESIONES REQUIEREN CIRUGÍA Y REHABILITACIÓN

Cuando un corte afecta tendones o nervios, puede ser necesaria una intervención quirúrgica para reparar las estructuras dañadas.

La Universidad de Utah Health señala que algunas lesiones también requieren terapia especializada de mano después de la cirugía. El proceso de rehabilitación puede prolongarse durante semanas o meses, dependiendo de la gravedad de la lesión y de la evolución del paciente.

Las lesiones en los nervios pueden ser particularmente relevantes debido a su función en la sensibilidad de los dedos. Una afectación de estas estructuras puede generar entumecimiento o pérdida de sensibilidad.

De igual manera, los daños en los tendones pueden limitar el movimiento de los dedos y dificultar actividades cotidianas.