La Casa Blanca celebra la captura de 4 mil migrantes ilegales en Minneapolis

Internacional
4 febrero 2026
Autoridades federales aseguraron que los migrantes detenidos habían participado en delitos o eran parte del crimen organizado

El 4 de febrero, la administración presidencial de Donald Trump informó que, tras los operativos y redadas de ICE en la ciudad de Minneapolis, se han capturado 4 mil migrantes.

Bajo las instrucciones de ‘La Operación Metro’, los agentes federales y elementos de ICE lograron detener, durante su estadía en el estado de Minnesota, a grandes grupos de migrantes, presuntamente, vinculados a distintos crímenes.

Según la Casa Blanca, los migrantes detenidos están ligados a delitos de homicidio, violación, robo y narcotráfico.

También se destacó que algunos detenidos, según la administración de seguridad de los Estados Unidos, están asociados a pandillas y agrupaciones delictivas.

Sin embargo, la estadía de las autoridades federales en ciudades como Minneapolis se ha vuelto foco de debate y críticas, por parte de la oposición al régimen republicano en los Estados Unidos. Uno de los principales puntos de conflicto fueron las ejecuciones de dos ciudadanos estadounidenses, quienes protestaban en contra de las redadas de ICE.

A pesar de las muertes de Renée Good y Alex Pretti, por agentes de ICE, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el logro de los operativos no tuvo precedentes, justificando el despliegue de los 3 mil agentes al estado de Minnesota.

Por su parte, Tom Homan, conocido como: El zar de la frontera, anunció que 700 agentes de ICE serán retirados de Minnesota. Aseguró que gracias a la cooperación local, podrá reducir la presencia de agentes federales.

Debido a este aumento sin precedentes de la colaboración (de entidades locales en Minesota) y por la necesidad de menos agentes para hacer este trabajo en un entorno más seguro, anuncio que de manera inmediata vamos a rebajar nuestra presencia en 700 agentes hoy mismo’ afirmó Homan.

