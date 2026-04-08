Maravillados, astronautas de Artemis II vieron destellos, polvo lunar y nuevos colores al pasar por la Luna (Fotogalería)

Maravillados, astronautas de Artemis II vieron destellos, polvo lunar y nuevos colores al pasar por la Luna (Fotogalería)

+ Seguir en Seguir en Google
EFE
por EFE

El histórico regreso a la luna nos obsequió asombrosas imágenes, aquí te las mostramos

Internacional
/ 8 abril 2026
COMPARTIR

MIAMI- Los cuatro astronautas de Artemis II reportaron este martes a la NASA haber visto destellos de impacto, polvo lunar, distintos colores del satélite natural, el brillo de la Tierra y el cráter Ohm durante su paso por la órbita de la Luna el lunes.

La tripulación conversó con Kelsey Young, líder de la Dirección de Misiones Científicas (SMD, en inglés) de la NASA para objetivos de ciencia lunar, para compartir sus memorias mientras están frescas sobre su paso por la Luna, lo que servirá para las futuras misiones que buscan que los seres humanos alunicen en 2028.

https://vanguardia.com.mx/tech/tripulacion-de-artemis-ii-sale-de-la-influencia-lunar-emprende-su-viaje-de-regreso-a-la-tierra-MD19838730

El comandante Reid Wiseman y el astronauta canadiense Jeremy Hansen reportaron haber visto al menos cuatro destellos de impacto, fenómenos de luz que surgen tras el choque de meteoroides contra la superficie lunar.

En tanto, Christina Koch, especialista de misión de la NASA, reportó haber visto polvo lunar elevado, es decir, finas partículas de regolito, el material que cubre la Luna, y que se levantan de la superficie y flotan por fuerzas electrostáticas.

$!La tripulación de Artemis II capturó una porción de la Luna que aparece a lo largo del terminador, el límite entre el día y la noche lunares, donde la luz solar rasante proyecta largas y dramáticas sombras sobre la superficie.
La tripulación de Artemis II capturó una porción de la Luna que aparece a lo largo del terminador, el límite entre el día y la noche lunares, donde la luz solar rasante proyecta largas y dramáticas sombras sobre la superficie. NASA

Ella y el piloto de la misión, Victor Glover, también señalaron que después de pasar por detrás de la cara oculta de la Luna el lunes observaron el brillo de la Tierra, lo que incluso impactó las ventanas de la nave.

$!La Tierra se pone a las 18:41 (hora del este de EU), el 6 de abril de 2026, sobre el limbo curvo de la Luna en esta fotografía tomada por la tripulación de Artemis II.
La Tierra se pone a las 18:41 (hora del este de EU), el 6 de abril de 2026, sobre el limbo curvo de la Luna en esta fotografía tomada por la tripulación de Artemis II. NASA

”Cuando la Luna se volvió aparente (tras salir de la cara oculta del satélite natural), era tan brillante, tan brillante, que se veía fuera de lugar. El color gris de la Luna y el negro del espacio parecían combinar juntos”, relató Glover.

$!Capturada por la tripulación de Artemis II durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril de 2026, esta imagen muestra la Luna eclipsando completamente al Sol.
Capturada por la tripulación de Artemis II durante su sobrevuelo lunar el 6 de abril de 2026, esta imagen muestra la Luna eclipsando completamente al Sol. NASA

Mientras Koch describió que la Luna se convirtió “en una esponja de luz” que “estaba reflejando la luz y se encendió cuando la Tierra se acercó lo suficiente” al campo de visión de la nave.

$!Una vista de cerca tomada desde la nave espacial Orión durante el sobrevuelo lunar de la tripulación de Artemis II el 6 de abril de 2026, captura un eclipse solar total, con solo una parte de la Luna visible en el encuadre mientras oculta completamente el Sol.
Una vista de cerca tomada desde la nave espacial Orión durante el sobrevuelo lunar de la tripulación de Artemis II el 6 de abril de 2026, captura un eclipse solar total, con solo una parte de la Luna visible en el encuadre mientras oculta completamente el Sol. NASA

Los astronautas, quienes el lunes se convirtieron en los primeros humanos en orbitar la Luna después de más de 50 años, encontraron en su viaje que el satélite presenta colores “mate y marrón”, frente a su usual gris.

$!Esta imagen fue capturada del 6 de abril de 2026, apenas tres minutos antes de que la nave espacial Orión y su tripulación se ocultaran tras la Luna y perdieran contacto con la Tierra durante 40 minutos antes de emerger al otro lado.
Esta imagen fue capturada del 6 de abril de 2026, apenas tres minutos antes de que la nave espacial Orión y su tripulación se ocultaran tras la Luna y perdieran contacto con la Tierra durante 40 minutos antes de emerger al otro lado. NASA

Aunque otros astronautas viajaron antes al lado oculto de la Luna, los tripulantes de Artemis II llegaron más lejos que ningún otro humano y observaron más por la posición del Sol, lo que les permitió ver con más detalle formaciones como Ohm, un cráter en la parte escondida.

$!La nave espacial Orión se ve en primer plano, iluminada por el Sol. Al fondo, se aprecia una Luna gibosa creciente.
La nave espacial Orión se ve en primer plano, iluminada por el Sol. Al fondo, se aprecia una Luna gibosa creciente. NASA

”Hice algunas correlaciones y mencioné que era como ver el Gran Cañón (de Estados Unidos), donde puedes ver diferentes capas”, narró Glover.

$!La Luna, vista aquí retroiluminada por el Sol durante un eclipse solar el 6 de abril de 2026, fue fotografiada por una de las cámaras de los paneles solares de la nave espacial Orión.
La Luna, vista aquí retroiluminada por el Sol durante un eclipse solar el 6 de abril de 2026, fue fotografiada por una de las cámaras de los paneles solares de la nave espacial Orión. NASA

Los astronautas están ahora de camino a la Tierra, donde esperan amerizar el viernes frente a California, tras haber salido este martes de la influencia lunar y haber sobrevolado el lunes la Luna.

$!En la imagen se observa el terreno plagado de cráteres del borde oriental de la cuenca del Polo Sur-Aitken, con el terminador sombreado, el límite entre el día y la noche lunares, en la parte superior de la imagen.
En la imagen se observa el terreno plagado de cráteres del borde oriental de la cuenca del Polo Sur-Aitken, con el terminador sombreado, el límite entre el día y la noche lunares, en la parte superior de la imagen. NASA

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y que espera sentar las bases para una futura base en la Luna de Estados Unidos.

  • $!Una fotografía tomada al inicio del sobrevuelo lunar de Artemis II, con una apertura menor, muestra una versión de la Luna con un aspecto más sombrío que otras imágenes del sobrevuelo con condiciones de iluminación más típicas.
    Una fotografía tomada al inicio del sobrevuelo lunar de Artemis II, con una apertura menor, muestra una versión de la Luna con un aspecto más sombrío que otras imágenes del sobrevuelo con condiciones de iluminación más típicas. NASA
  • $!La Luna se asomó por encima del alféizar de la ventana de la nave espacial Orión durante el sobrevuelo lunar de Artemis II el 6 de abril de 2026.
    La Luna se asomó por encima del alféizar de la ventana de la nave espacial Orión durante el sobrevuelo lunar de Artemis II el 6 de abril de 2026. NASA
  • $!La tripulación de Artemis II capturó una imagen de cerca de la cara visible de la Luna mientras la nave espacial Orion de la NASA se aproximaba para el sobrevuelo lunar.
    La tripulación de Artemis II capturó una imagen de cerca de la cara visible de la Luna mientras la nave espacial Orion de la NASA se aproximaba para el sobrevuelo lunar. NASA
  • $!En esta vista de la Luna, la tripulación de Artemis II capturó una detallada instantánea de los anillos de la cuenca Orientale, uno de los cráteres de impacto más jóvenes y mejor conservados de la Luna.
    En esta vista de la Luna, la tripulación de Artemis II capturó una detallada instantánea de los anillos de la cuenca Orientale, uno de los cráteres de impacto más jóvenes y mejor conservados de la Luna. NASA
  • $!La mitad inferior de la Luna parece suspendida en el tiempo en esta fotografía tomada por la tripulación de Artemis II durante el sobrevuelo lunar.
    La mitad inferior de la Luna parece suspendida en el tiempo en esta fotografía tomada por la tripulación de Artemis II durante el sobrevuelo lunar. NASA
  • $!Un poco más de la mitad de la Luna ocupa la mitad izquierda de la imagen. La cara visible, caracterizada por manchas oscuras de lava antigua, se aprecia en el tercio superior del disco lunar.
    Un poco más de la mitad de la Luna ocupa la mitad izquierda de la imagen. La cara visible, caracterizada por manchas oscuras de lava antigua, se aprecia en el tercio superior del disco lunar. NASA
  • $!En esta vista de la Luna, tomada justo antes de que comenzara su período de observación, se aprecia la cuenca Orientale en el centro, con una mancha negra de lava antigua que atravesó la corteza lunar en una erupción hace miles de millones de años.
    En esta vista de la Luna, tomada justo antes de que comenzara su período de observación, se aprecia la cuenca Orientale en el centro, con una mancha negra de lava antigua que atravesó la corteza lunar en una erupción hace miles de millones de años. NASA
  • $!Esta imagen, que recuerda a la huella de una mano de la tripulación de Artemis II, resalta los contrastes entre zonas claras y oscuras en la superficie lunar.
    Esta imagen, que recuerda a la huella de una mano de la tripulación de Artemis II, resalta los contrastes entre zonas claras y oscuras en la superficie lunar. NASA
  • $!Esta vista de la porción suroeste de la Cuenca Oriental resalta su prominente anillo anular: un amplio arco de terreno montañoso formado por la inmensa energía de un antiguo impacto.
    Esta vista de la porción suroeste de la Cuenca Oriental resalta su prominente anillo anular: un amplio arco de terreno montañoso formado por la inmensa energía de un antiguo impacto. NASA
  • $!En esta imagen se aprecian múltiples accidentes geográficos lunares, muchos de los cuales fueron destacados durante la llamada de observación de la tripulación de Artemis II.
    En esta imagen se aprecian múltiples accidentes geográficos lunares, muchos de los cuales fueron destacados durante la llamada de observación de la tripulación de Artemis II. NASA
  • $!En esta vista se aprecian diversos rasgos lunares, incluido el cráter Aristarco, de colores brillantes y cuya alta reflectividad resalta sobre el terreno circundante.
    En esta vista se aprecian diversos rasgos lunares, incluido el cráter Aristarco, de colores brillantes y cuya alta reflectividad resalta sobre el terreno circundante. NASA
  • $!FOTODELDÍA ESPACIO (---), 07/04/2026.- Fotografía facilitada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) con la Tierra a punto de pasar por detrás de la Luna en esta imagen capturada por la tripulación de Artemis II durante su sobrevuelo lunar, aproximadamente seis minutos antes de la puesta de sol, el 6 de abril de 2026. Las líneas de pequeñas hendiduras en la superficie irregular de la Luna son cadenas de cráteres secundarios. Estas estructuras se forman por el material eyectado durante un violento impacto primario. EFE/EPA/NASA ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
    FOTODELDÍA ESPACIO (---), 07/04/2026.- Fotografía facilitada por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) con la Tierra a punto de pasar por detrás de la Luna en esta imagen capturada por la tripulación de Artemis II durante su sobrevuelo lunar, aproximadamente seis minutos antes de la puesta de sol, el 6 de abril de 2026. Las líneas de pequeñas hendiduras en la superficie irregular de la Luna son cadenas de cráteres secundarios. Estas estructuras se forman por el material eyectado durante un violento impacto primario. EFE/EPA/NASA ***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** NASA / HANDOUT / EFE
  • $!La Tierra observada desde la cara oculta de la Luna.
    La Tierra observada desde la cara oculta de la Luna. EFE/NASA
  • $!Imagen tomada por integrantes de la tripulación de la misión Artemis II el 6 de abril de 2026, mostrando a la Luna eclipsando por completo al Sol.
    Imagen tomada por integrantes de la tripulación de la misión Artemis II el 6 de abril de 2026, mostrando a la Luna eclipsando por completo al Sol. EFE/NASA
  • $!Las líneas de pequeñas hendiduras en la superficie irregular de la Luna son cadenas de cráteres secundarios. Estas estructuras se forman por el material expulsado durante un violento impacto primario.
    Las líneas de pequeñas hendiduras en la superficie irregular de la Luna son cadenas de cráteres secundarios. Estas estructuras se forman por el material expulsado durante un violento impacto primario. EFE/NASA
  • $!Fotografía tomada por integrantes de la tripulación de la misión Artemis II el 6 de abril de 2026, que muestra el amanecer en la Tierra.
    Fotografía tomada por integrantes de la tripulación de la misión Artemis II el 6 de abril de 2026, que muestra el amanecer en la Tierra. EFE/NASA
  • $!La Luna desde una cámara ubicada fuera de la nave espacial Orión mientras los astronautas de Artemis II saludan a los astronautas del Apolo 13, al tiempo que la tripulación y la nave superan la mayor distancia jamás recorrida por humanos desde la Tierra.
    La Luna desde una cámara ubicada fuera de la nave espacial Orión mientras los astronautas de Artemis II saludan a los astronautas del Apolo 13, al tiempo que la tripulación y la nave superan la mayor distancia jamás recorrida por humanos desde la Tierra. AP/NASA
  • $!La Luna desde una cámara ubicada fuera de la nave espacial Orion después de que los astronautas de Artemis II superaran la mayor distancia jamás recorrida por humanos desde la Tierra, el lunes 6 de abril de 2026.
    La Luna desde una cámara ubicada fuera de la nave espacial Orion después de que los astronautas de Artemis II superaran la mayor distancia jamás recorrida por humanos desde la Tierra, el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!El comandante de la misión Artemis II y astronauta de la NASA, Reid Wiseman, observa la Luna a través de una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion, antes del sobrevuelo lunar de la tripulación el 6 de abril de 2026.
    El comandante de la misión Artemis II y astronauta de la NASA, Reid Wiseman, observa la Luna a través de una de las ventanas de la cabina principal de la nave espacial Orion, antes del sobrevuelo lunar de la tripulación el 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!El piloto de Artemis II y astronauta de la NASA, Victor Glover, mira a través de una de las ventanas de la nave espacial Orion hacia la Tierra antes del sobrevuelo lunar de la tripulación, el lunes 6 de abril de 2026.
    El piloto de Artemis II y astronauta de la NASA, Victor Glover, mira a través de una de las ventanas de la nave espacial Orion hacia la Tierra antes del sobrevuelo lunar de la tripulación, el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!La nave espacial Orion, la Tierra y la Luna desde una cámara mientras la tripulación y la nave espacial Artemis II se adentran en el espacio, el lunes 6 de abril de 2026.
    La nave espacial Orion, la Tierra y la Luna desde una cámara mientras la tripulación y la nave espacial Artemis II se adentran en el espacio, el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!La Luna desde una cámara ubicada afuera de la nave espacial Orion el lunes 6 de abril de 2026, luego de que los astronautas de la Artemis II superaran la mayor distancia jamás recorrida por humanos desde la Tierra.
    La Luna desde una cámara ubicada afuera de la nave espacial Orion el lunes 6 de abril de 2026, luego de que los astronautas de la Artemis II superaran la mayor distancia jamás recorrida por humanos desde la Tierra. AP/NASA
  • $!En esta imagen proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II capturó esta vista mientras la Tierra se oculta tras la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026.
    En esta imagen proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II capturó esta vista mientras la Tierra se oculta tras la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!Imagen de una porción de la Luna que aparece a lo largo del terminador, el límite entre el día y la noche lunares, durante un sobrevuelo lunar el lunes 6 de abril de 2026.
    Imagen de una porción de la Luna que aparece a lo largo del terminador, el límite entre el día y la noche lunares, durante un sobrevuelo lunar el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!La tripulación de Artemis II capturó esta vista de la Tierra junto a la Luna antes de la puesta de sol durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026.
    La tripulación de Artemis II capturó esta vista de la Tierra junto a la Luna antes de la puesta de sol durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!En esta imagen proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II capturó esta vista mientras la Tierra se oculta tras la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026.
    En esta imagen proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II capturó esta vista mientras la Tierra se oculta tras la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!La tripulación de Artemis II capturó esta imagen del Sol comenzando a asomarse por detrás de la Luna mientras un eclipse termina su fase total durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026
    La tripulación de Artemis II capturó esta imagen del Sol comenzando a asomarse por detrás de la Luna mientras un eclipse termina su fase total durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026 AP/NASA
  • $!En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II logró captar, desde la órbita lunar, cómo la Luna eclipsa al Sol, el lunes 6 de abril de lunar 2026.
    En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II logró captar, desde la órbita lunar, cómo la Luna eclipsa al Sol, el lunes 6 de abril de lunar 2026. AP/NASA
  • $!En la imagen, proporcionada por la NASA, el comandante Reid Wiseman mira por la ventana de la nave espacial Orion al inicio de su primer periodo de observación lunar durante un sobrevuelo al satélite, el lunes 6 de abril de 2026.
    En la imagen, proporcionada por la NASA, el comandante Reid Wiseman mira por la ventana de la nave espacial Orion al inicio de su primer periodo de observación lunar durante un sobrevuelo al satélite, el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captura esta vista de la Tierra detrás de la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026.
    En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captura esta vista de la Tierra detrás de la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!La tripulación de Artemis II captó esta imagen del terreno, lleno de cráteres, de la orilla este de la cuenca Aitken-Polo Sur de la Luna con la sombra que delimita el día y la noche en el satélite durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026.
    La tripulación de Artemis II captó esta imagen del terreno, lleno de cráteres, de la orilla este de la cuenca Aitken-Polo Sur de la Luna con la sombra que delimita el día y la noche en el satélite durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista de la Tierra detrás de la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026.
    En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista de la Tierra detrás de la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista del cráter Vavilov de la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026.
    En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista del cráter Vavilov de la Luna durante un sobrevuelo lunar, el lunes 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista de una puesta de Tierra el lunes 6 de abril de 2026, mientras volaban alrededor de la Luna.
    En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta vista de una puesta de Tierra el lunes 6 de abril de 2026, mientras volaban alrededor de la Luna. AP/NASA
  • $!En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta imagen del Sol que comienza a salir detrás de la Luna tras un eclipse total durante un sobrevuelo lunar, el lunes6 de abril de 2026.
    En la imagen, proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II captó esta imagen del Sol que comienza a salir detrás de la Luna tras un eclipse total durante un sobrevuelo lunar, el lunes6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!En esta imagen proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II capturó esta imagen de la Luna el 6 de abril de 2026.
    En esta imagen proporcionada por la NASA, la tripulación de Artemis II capturó esta imagen de la Luna el 6 de abril de 2026. AP/NASA
  • $!La Luna en fase de creciente junto a la nave espacial Orion. Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra.
    La Luna en fase de creciente junto a la nave espacial Orion. Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra. EFE/NASA
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Luna
viaje espacial
Fotogalerías
Organizaciones
NASA
EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
La advertencia de Sheinbaum

La advertencia de Sheinbaum
true

Desapariciones: entre el relato gubernamental y el de las víctimas
Familiares conmemorarán cuatro años del caso mientras continúan solicitando que la muerte de la joven sea investigada como feminicidio

A casi cuatro años del caso, sigue impune desaparición y muerte de Debanhi Escobar
Policías de Humberto Moreira y Jorge Torres secuestraron para los Zetas en Coahuila: ONU

Policías de Humberto Moreira y Jorge Torres secuestraron para los Zetas en Coahuila: ONU
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados
Descubre cómo unir tu crédito Infonavit con pareja o amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos en México.

Crédito Infonavit... ¿Cómo juntar tu crédito con tu pareja o un amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos?
Fiesta. Uno de los momentos más recordados de la edición 2026 fueron los triunfos de ‘Kpop Demon Hunters’ por Mejor Canción Original y Mejor Película Animada.

Anuncia La Academia de Hollywood las fechas para las ediciones 99 y 100 de los Premios Oscar
América vivió momentos de tensión tras su duelo de Concachampions, luego de que el avión que trasladaba al plantel tuviera que aterrizar de emergencia en Miami por una falla mecánica.

Emergencia en Miami: El plantel del América se queda en Florida tras falla en vuelo de Concachampions