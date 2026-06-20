Marco Rubio aprobó en un memorándum la detención de un migrante que criticó a un aliado de Trump

WASHINGTON- En el documento, el secretario de Estado indicaba que las críticas de Beto Coral hacia un candidato presidencial de su natal Colombia, socavaban la política exterior de EE. UU. El gobierno de Donald Trump detuvo esta semana en Phoenix a un migrante colombiano después de que este se pronunció en contra de un candidato a la presidencia de Colombia que ha sido respaldado por el mandatario estadounidense.

Franklin Humberto Coral Garrido, un activista progresista de redes sociales conocido como Beto Coral, es partidario del presidente Gustavo Petro, un político de izquierda que se ha enfrentado al presidente Trump. Ha criticado públicamente a Abelardo de la Espriella, un candidato de derecha respaldado por Trump. Coral fue arrestado por las autoridades migratorias el martes, el mismo día en que el secretario de Estado Marco Rubio emitió un memorándum en el que se determinaba que era susceptible de ser deportado de Estados Unidos. En el memorándum, Rubio señalaba que Coral llegó a Estados Unidos en 2015 con visa de turista y tiene pendiente una solicitud de asilo. Pero “Coral Garrido ha empleado su estancia en Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo del gobierno de Petro” y ha hecho campaña en contra de un candidato a la presidencia, escribió Rubio, según una copia del documento a la que ha tenido acceso The New York Times. “Permitir que Coral Garrido se quede en Estados Unidos”, continuaba Rubio, “socava los intereses de la política exterior de EE. UU. en los procesos democráticos de Colombia y da a entender que los extranjeros pueden usar plataformas estadounidenses para llevar a cabo campañas de desinformación con motivaciones políticas y acciones judiciales dirigidas contra actores democráticos extranjeros sin que ello tenga consecuencias”. El memorándum llega luego de un año en el que Rubio ha usado su poder como secretario de Estado para ir a por migrantes en particular. En memorandos anteriores, ha recomendado al Departamento de Seguridad Nacional la deportación de personas concretas, argumentando que su permanencia en Estados Unidos socava la política exterior. La mayoría de sus memorandos se han enfocado en personas que habían protestado de alguna forma contra Israel, como Mahmoud Khalil, el estudiante de la Universidad de Columbia detenido por las autoridades migratorias el año pasado. El memorándum más reciente parece ser la primera ocasión en que Rubio ha empleado su autoridad para recomendar que se deporte a un activista por su quehacer en relación con unas elecciones extranjeras.

Kerry Doyle, una de las principales abogadas de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por su sigla en inglés) del gobierno de Joe Biden, considera que la detención de Coral forma parte de la campaña para coartar la libertad de expresión de los inmigrantes. “Me parece muy irónico, pero también muy preocupante, que el secretario de Estado esté utilizando tácticas de mano dura al estilo de Castro para reprimir la libertad de expresión y la actividad política protegida, aprovechando la enorme autoridad del DHS contra supuestos oponentes que, casualmente, no son ciudadanos”, dijo Doyle, quien ahora es socia de Green & Spiegel, un bufete especializado en derecho de inmigración. Rubio, que es cubanoestadounidense, ha sido un crítico acérrimo del régimen represivo de Cuba que llegó al poder hace casi 70 años bajo el liderazgo de Fidel Castro.

El Departamento de Estado no ha respondido a las peticiones de comentarios. Coral, de 40 años, es originario de Medellín, Colombia. Recientemente, se ha pronunciado en contra de De la Espriella, un ex abogado penalista que se enfrentará a un candidato del partido de Petro, Iván Cepeda, en la segunda vuelta electoral del domingo. De la Espriella, un outsider político, ha polarizado a los colombianos con su ascenso. Algunos han acogido con entusiasmo su mensaje de mano dura en materia de seguridad, mientras que otros advierten de que podría poner en peligro las libertades civiles. Coral había viajado a Miami unos días antes de su detención, a donde él y otras personas llevaron pancartas para disuadir a los miembros de la diáspora colombiana de votar por De la Espriella.