Marco Rubio niega que E.U gestionara la salida de Flávio Bolsonaro

El Gobierno de Estados Unidos no tuvo nada que ver con el viaje del senador brasileño Flávio Bolsonaro hacia su territorio. El secretario de Estado, Marco Rubio, negó las versiones que decían que funcionarios estadounidenses le habían ayudado a salir de Brasil .

El funcionario habló del tema durante una reunión con medios internacionales en Atlanta. Cuando le preguntaron sobre el viaje del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Rubio respondió de forma clara: ”No estuvimos involucrados en los arreglos”.

UN VIAJE HECHO POR LA VIA NORMAL

El viaje del senador a Estados Unidos ocurrió mediante trámites comunes de viaje. El legislador ya tenía una visa vigente para entrar a ese país, por lo que no necesitó permisos especiales ni un operativo de ayuda de las autoridades norteamericanas.