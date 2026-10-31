Marco Rubio niega que E.U gestionara la salida de Flávio Bolsonaro
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El secretario de Estado aclaró que Washington no participó en los arreglos para el viaje del senador brasileño tras las versiones de un supuesto apoyo.
El Gobierno de Estados Unidos no tuvo nada que ver con el viaje del senador brasileño Flávio Bolsonaro hacia su territorio. El secretario de Estado, Marco Rubio, negó las versiones que decían que funcionarios estadounidenses le habían ayudado a salir de Brasil.
El funcionario habló del tema durante una reunión con medios internacionales en Atlanta. Cuando le preguntaron sobre el viaje del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Rubio respondió de forma clara: ”No estuvimos involucrados en los arreglos”.
UN VIAJE HECHO POR LA VIA NORMAL
El viaje del senador a Estados Unidos ocurrió mediante trámites comunes de viaje. El legislador ya tenía una visa vigente para entrar a ese país, por lo que no necesitó permisos especiales ni un operativo de ayuda de las autoridades norteamericanas.
Las autoridades de ambos países conversan para mantener una relación clara y sin problemas. Rubio confirmó que ha estado en contacto con el gobierno de Brasil para explicar la postura de su país y evitar malos entendidos entre ambas naciones.