Marco Rubio niega que E.U gestionara la salida de Flávio Bolsonaro

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    Marco Rubio niega que E.U gestionara la salida de Flávio Bolsonaro
    Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. X

El secretario de Estado aclaró que Washington no participó en los arreglos para el viaje del senador brasileño tras las versiones de un supuesto apoyo.

El Gobierno de Estados Unidos no tuvo nada que ver con el viaje del senador brasileño Flávio Bolsonaro hacia su territorio. El secretario de Estado, Marco Rubio, negó las versiones que decían que funcionarios estadounidenses le habían ayudado a salir de Brasil.

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El funcionario habló del tema durante una reunión con medios internacionales en Atlanta. Cuando le preguntaron sobre el viaje del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Rubio respondió de forma clara: ”No estuvimos involucrados en los arreglos”.

UN VIAJE HECHO POR LA VIA NORMAL

El viaje del senador a Estados Unidos ocurrió mediante trámites comunes de viaje. El legislador ya tenía una visa vigente para entrar a ese país, por lo que no necesitó permisos especiales ni un operativo de ayuda de las autoridades norteamericanas.

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Las autoridades de ambos países conversan para mantener una relación clara y sin problemas. Rubio confirmó que ha estado en contacto con el gobierno de Brasil para explicar la postura de su país y evitar malos entendidos entre ambas naciones.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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