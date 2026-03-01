María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela

La líder opositora María Corina Machado aseguró este domingo que regresará a Venezuela ‘en pocas semanas’ para garantizar una “transición democrática”, luego de haber salido del país, en diciembre pasado, para viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz. En un mensaje de video, Machado aseguró que ‘la transición a la democracia en Venezuela es indetenible’.

Afirmó que Nicolás Maduro, capturado el pasado 3 de enero en una operación de las fuerzas de Estados Unidos, no era un presidente legítimo, e insistió en que los venezolanos eligieron en las elecciones del 28 de julio de 2024 a Edmundo González Urrutia, aunque Maduro aseguró que ganó, sin presentar pruebas.

‘El presidente Donald Trump, con visión y con coraje, puso a Nicolás Maduro frente a la justicia internacional’, señaló Machado.

La líder opositora, quien desde que salió de Venezuela se ha reunido con Trump, el papa Francisco, líderes del Congreso estadounidense, entre otras, criticó a los líderes chavistas que se quedaron al frente en Venezuela, encabezados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

‘Son esos que han torturado, perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido’, dijo.

Aseguró que el chavismo busca ‘ganar tiempo para que nada cambie. Pero todo cambió. Y ahora tienen que seguir instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, la recuperación económica de nuestro país y avanzar hacia la transición’.

Machado dijo que ‘tenemos una agenda, una hoja de ruta que cumplir’, que incluye: ‘fortalecer la unión de los venezolanos que comenzó con las primarias y que avanzó con los comandos y los comanditos, organizaciones políticas y sociales para lograr la gran victoria del 28 de julio’.

En segundo lugar, dijo, ‘terminar de consolidar nuestro Gran Acuerdo Nacional con organizaciones y líderes políticos y sociales para establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición y en la Venezuela democrática”.Finalmente, señaló que hay que ‘prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral’.

Por lo anterior, detalló que ‘voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible’.