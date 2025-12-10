María Corina Machado reaparece en Oslo, tras recibir Premio Nobel de la Paz

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ya se encuentra en Oslo, dijo el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes; aunque se informó que no comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores, dado que quiere reunirse directamente con sus familiares, no fue así. “María Corina Machado ya está en Oslo y de camino para llegar acá”, al hotel, señaló Frydnes a los medios y a los seguidores de la exdiputada que aplaudieron y gritaban “valiente”. “Ella va a reunirse directamente con su familia, no habrá ningún encuentro hoy”, añadió el máximo responsable del Comité Nobel Noruego, quien agradeció a todos por un “día maravilloso”, en el que él entregó a la hija de Machado, Ana Corina Sosa, el premio Nobel de la Paz al no llegar a tiempo a Oslo la opositora. TE PUEDE INTERESAR: Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre

Frydnes señaló que informará cuanto antes del programa en Oslo el viernes de Machado, que por ahora tenía previsto acudir al Parlamento noruego y reunirse con el primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Støre, con quien iba a dar la rueda de prensa que se perdió el martes. SALUDA A SEGUIDORES Sin embargo, pese a lo informado, la líder opositora venezolana salió este viernes al balcón del Grand Hotel de Oslo tras llegar a la capital de Noruega, desde donde saludó ya de madrugada visiblemente cansada, pero sonriente a sus seguidores y cantó el himno de su país con la mano en el pecho. Es la primera aparición pública de Machado desde enero de este año.

MACHADO ES GALARDONADA CON PREMIO NOBEL DE LA PAZ La llegada de Machado a Oslo, que vive normalmente en la clandestinidad en Venezuela, se produjo con casi tres días de retraso sobre su plan inicial previsto, debido a los problemas de salir de su país y la incertidumbre sobre cómo regresar después al país andino. La líder opositora lamentó el jueves en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con Frydnes que no pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, pero aseguró que estaba ya "de camino" a Oslo. "Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo", dijo en esa conversación, que se produjo cuando estaba a punto de tomar un vuelo, según confesó. En Oslo se encuentran también su hermana y su madre, Corina Parisca.