Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz por la seguridad de su madre

La hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado habló de la lucha del país por la democracia al aceptar el Premio Nobel de la Paz de este año en Noruega en nombre de su madre, quien no pudo asistir al evento en persona.

Se esperaba que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, que vive escondida, asistiera a la ceremonia de aceptación del miércoles en Oslo, desafiando una prohibición de viajar que pesa sobre ella desde hace una década.

Las declaraciones del miércoles sugirieron que ella todavía estaría en Oslo en algún momento, a pesar de no asistir a la ceremonia.

En una grabación de audio publicada por el Instituto Noruego del Nobel antes del inicio de la ceremonia, Machado, de 58 años , dijo: “Estaré en Oslo, voy camino a Oslo ahora mismo”. Agradeció a quienes habían “arriesgado sus vidas” para que ella pudiera hacer el viaje, y agregó que su vuelo salía “literalmente ahora mismo”.

Anteriormente, sus representantes habían dicho: “Confirmamos que no asistirá a la ceremonia del Nobel, pero somos optimistas sobre su participación en el resto de los eventos del día”.