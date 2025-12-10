Exhorta el Comité Noruego del Nobel a Nicolás Maduro a dimitir y aceptar la ‘voluntad’ del pueblo venezolano
Su presidente Jorgen Watne Frydnes, criticó duramente al Gobierno de Caracas por instituir “un régimen que silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición”
OSLO- Watne Frydnes, pidió al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a que acepte los resultados electorales tras los comicios que se llevaron acabo en 2024 y que renuncie a su cargo y así cimentar las bases hacia una “democracia” en el país, siendo esta la voluntad del pueblo venezolano.
“Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, explicó el presidente del Comité Noruego del Nobel al pronuciar su discurso de entrega del Premio Nobel de Paz.
En la ceremonia, a la que no logró llegar a tiempo la líder opositora venezolana, y que su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz fue leído por su hija, Ana Corina Sosa Machado, Frydes culpó a Maduro de convertir Venezuela “en un Estado brutal y autoritario sumido en una profunda crisis humanitaria y económica» mientras una «pequeña élite en la cúspide, protegida por el poder, las armas y la impunidad, se enriquece”.
Además, quien es el máximo responsable del Comité Nobel de la Paz se refirió a la situación en el país sudamericano como “una de las mayores crisis de refugiados del mundo”, en don la emigración de venezolanos en los últimos años, de acuerdo a datos del Comité, es de más de 8 millones de personas, esto es, una cuarta parte de la población.
Así mismo, criticó duramente al Gobierno de Caracas por instituir “un régimen que silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición”.
“Mientras estamos aquí sentados en el Ayuntamiento de Oslo hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden oír los discursos de hoy, sólo los gritos de los presos que están siendo torturados”, prosiguió Frydnes.
Así también, Frydnes tildó de “otra víctima del régimen” la reciente muerte, cuando estaba bajo custodia del Estado venezolano, del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que es conocida como El Helicoide, “la mayor cámara de tortura de América Latina”.
El presidente del Comité Nobel, quien enmarcó la actual situación que se vive en Venezuela dentro de un avance global del autoritarismo y precisó que el mundo le había dado “la espalda”, al mismo tiempo que acentuó que Machado participó en los procesos de diálogo durante años e imputó al Gobierno venezolano de dar una versión manipulada de la oposición con el propósito de presentarse como un garante de la paz.
“La señora Machado ha solicitado atención, apoyo y presión internacionales, no una invasión de Venezuela. Ha exhortado a la población a defender sus derechos por medios pacíficos y democráticos”, detalló Frydnes.
Asimismo, durante su discurso el presidente del Comité Nobel hizo un una revisó a la carrera política de la galardonada, haciendo énfasis en las elecciones presidenciales que se realizaron en 2024, siendo este evento un “factor decisivo” para que Corina Machado fuera elegida para ser laureada con el Nobel; Frydnes se refirió a las acciones emprendidas por la oposición al fotografiar y asegurar las copias de las actas, señalando estas medidas como “una movilización de base sin precedentes en Venezuela y, probablemente, en el mundo entero”.
“A todos aquellos en Caracas y en otras ciudades de Venezuela que se ven obligados a susurrar el lenguaje de la libertad: Que nos escuchen ahora. Que sepan que el mundo no les da la espalda. Que la libertad se acerca. Y que Venezuela volverá a ser un país pacífico y democrático. Que amanezca una nueva era”, expresó.
Por otra parte, Frydnes indicó que cada vez más países, “incluso aquellos con una larga tradición democrática, están derivando hacia el autoritarismo y el militarismo”.
En opinión de Frydnes el futuro de Venezuela puede tomar muchas formas, “pero el presente es uno solo, y es horroroso”.
Es por esta razón que la oposición democrática en Venezuela “debe contar con nuestro apoyo, no con nuestra indiferencia o, peor aún, con nuestra condena”, concluyó Frydnes.
Con información de la Agencia de Noticias EFE.