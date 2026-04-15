Trump amenaza con despedir a jefe de la Fed una vez que acabe su periodo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 15 abril 2026
    Trump amenaza con despedir a jefe de la Fed una vez que acabe su periodo
    El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a la derecha, y el presidente estadounidense Donald Trump revisan un documento durante una visita a la Reserva Federal, informó AP AP

El mandatario estadounidense declaró su postura sobre Jerome Powell ante un escenario donde persiste una investigación de la sede de la Reserva Federal de EU

El presidente Donald Trump ha vuelto a amenazar con despedir a Jerome Powell si el presidente de la Reserva Federal decide permanecer en la junta de gobierno del banco central estadounidense una vez que concluya su periodo el próximo mes.

En una entrevista con Fox Business emitida el miércoles, al recordársele que Powell ha dicho que no se irá mientras siga pendiente una investigación en su contra, Trump respondió: “Bueno, entonces tendré que despedirlo, ¿OK?”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/claudia-sheinbaum-entra-por-segunda-vez-a-la-lista-de-las-100-personas-mas-influyentes-de-time-en-2026-JA20026924

Powell afirmó que permanecería como presidente del comité de la Fed que fija las tasas de interés después de que termine su mandato si no se ha confirmado a ningún sucesor. Y señaló que podría quedarse incluso más tiempo si la investigación continúa.

Trump lleva meses queriendo destituir a Powell como presidente de la Fed, al considerar que se ha tardado demasiado en recortar las tasas de interés para impulsar rápidamente la economía estadounidense.

El presidente republicano nominó al exfuncionario de la Fed, Kevin Warsh, para suceder a Powell. Sin embargo, la confirmación de Warsh se ha retrasado por una investigación del Departamento de Justicia sobre breves comentarios que Powell hizo ante la Comisión Bancaria del Senado en junio acerca de la renovación del edificio de la Fed. El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, ha dicho que no votará para confirmar a ningún nominado hasta que se retire la investigación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Política Internacional

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Jerome Powell

Organizaciones


Fed

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Paso firme

Trump: Paso firme
true

Las 3 explicaciones que desaparecieron en materia de inseguridad
true

POLITICÓN: Morena: División entre Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán complica la elección en Coahuila
Las nuevas rutas están diseñadas para integrarse al programa “Aquí Vamos”, con el fin de ampliar la cobertura del servicio gratuito hacia más colonias de la capital.

Proyectan nuevas rutas de transporte público para el sur y poniente de Saltillo
Las frutas y verduras son de los productos que más se han visto afectados por la escalada de incrementos.

Saltillo: Guerra encarece hasta 60% alimentos; influyen transporte y fertilizantes
Jugadores y porristas de Cafés de Bóxer participaron en la tradicional bendición de cascos previo al arranque de temporada.

Saltillo: Cafés de Bóxer ‘New Era’ realiza bendición de cascos rumbo a la Temporada 2026
El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington.

La salud mental de Trump entra a debate por sus comentarios sobre Irán y el papa
El pontífice León XIV, quien recientemente ha reiterado que “no teme al gobierno de Trump” ante los constantes ataques de la administración estadounidense.

Vance dice que el papa León debe mantenerse al margen de los asuntos de EU