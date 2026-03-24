Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EU en sustitución de Kristi Noem

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Internacional
/ 24 marzo 2026
    Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EU en sustitución de Kristi Noem
    Esto ocurre en un momento especialmente delicado, marcado por el caos en los aeropuertos derivado de la escasez de personal tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional. ESPECIAL.

Lo anterior en sustitución de Kristi Noem, quien fue cesada por el presidente, Donald Trump, hace algunas semanas

WASHINGTON- El hasta ahora senador republicano Markwayne Mullin juró el martes el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Fue la fiscal general, Pam Bondi, quien tomó juramento a Mullin, de 48 horas, durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca presidido por Donald Trump un día después de que el Senado lo ratificara para el cargo.

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“No me importa de qué color político sea tu estado. No me importa si son rojos (republicanos) o azules (demócratas). Al final del día, mi trabajo es ser secretario de Seguridad Nacional y proteger a todos por igual, y lo haremos”, declaró Mullin tras asumir el puesto.

Este nuevo mando llega en un momento delicado en el que el Departamento de Seguridad Nacional se ha quedó sin fondos ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso.

El nuevo secretario recordó que, por culpa del cierre, muchos empleados del este departamento llevan más de 30 días trabajando sin percibir su sueldo, lo que demuestra su “dedicación” a la hora de “proteger la patria”.

Mullin, senador republicano de Oklahoma, fue confirmado para el cargo el lunes en el Senado, con una votación de 54 votos a favor y 45 en contra.

El primer desafío de Mullin será restablecer el financiamiento para operaciones de rutina de la agencia, el cual ha quedado bloqueado desde mediados de febrero cuando los demócratas exigieron mayor control a las operaciones migratorias.

Se busca que los agentes de inmigración se identifiquen apropiadamente en sus uniformes y lleven el rostro descubierto, además de abstenerse de realizar operativos cerca de escuelas, iglesias, hospitales y otros lugares sensibles; que lleven cámaras corporales; y que obtengan la aprobación de un juez antes de entrar en viviendas o espacios privados.

Mullin sustituye a Noem, cesada a principios de mes, quien encabezó una política migratoria dura que incluyó redadas masivas en Mineápolis que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales.

Ante esto Mulin reconoció las preocupaciones en algunas comunidades sobre la construcción de enormes centros de detención del ICE en sus vecindarios y afirmó que cortar fondos federales a las llamadas jurisdicciones santuario que no colaboran con el ICE sería un último recurso.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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