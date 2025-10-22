Más de 40 muertos tras choque entre autobuses al oeste de Uganda

Internacional
/ 22 octubre 2025
    Más de 40 muertos tras choque entre autobuses al oeste de Uganda
    Los accidentes de tráfico mortales son comunes en Uganda y en otras partes de África Oriental, donde las carreteras suelen ser estrechas. FOTO: AP.

Se trata de uno de los peores accidentes de tráfico en el país de África Oriental en los últimos años. La policía asegura que unidades iban a exceso de velocidad

KAMPALA.-Al menos 46 personas murieron en un accidente que afectó a dos autobuses y otros dos vehículos en una carretera en el oeste de Uganda.

Fue tras el accidente que la policía informó que eran 63 los muertos, no obstante, luego corrigió la cifra a 46 y señaló que algunas personas encontradas inconscientes en la escena del accidente en realidad seguían vivas.

“En el momento del accidente, varias víctimas fueron encontradas inconscientes, y algunas pueden haber sido incluidas erróneamente en el conteo inicial de fallecidos”, decía el comunicado.

Varias personas resultaron heridas en el accidente ocurrido después de la medianoche en la carretera hacia Gulu, una ciudad importante en el norte de Uganda.

De acuerdo a los hechos dos conductores de autobús que iban en direcciones opuestas intentaron adelantar a otros vehículos y chocaron cerca de la ciudad de Kiryandongo, según la policía.

“En el proceso, ambos autobuses se encontraron de frente durante las maniobras de adelantamiento”, dijo el comunicado de la policía.

Fue en el mes de agosto, que un autobús que transportaba dolientes de regreso a casa desde un funeral en el suroeste de Kenia volcó y cayó en una zanja, matando al menos a 25 personas e hiriendo a varias otras.

Los accidentes en la región son comunes debido a su infraestructura carretera, pero la policía generalmente culpa de estos accidentes a los conductores que exceden la velocidad.

El número de muertos en el último accidente en Uganda es inusualmente alto, dijo Irene Nakasiita, portavoz de Cruz Roja, quien describió a víctimas con miembros rotos y hemorragias. Dijo que las imágenes de la escena eran demasiado espantosas para compartirlas.

Perla Sánchez

