El cierre gubernamental de 22 días es ahora el segundo más largo en la historia de EU

El actual cierre gubernamental se convirtió el miércoles en el segundo más largo en la historia de Estados Unidos, superando el lapso de 1995-1996 en la financiación federal, mientras se prolongaba hasta el día 22 sin un final a la vista.

Los demócratas del Senado han bloqueado los intentos republicanos de reabrir el gobierno 11 veces desde el 1 de octubre, cuando todos los miembros del grupo parlamentario, excepto tres, votaron en contra de seguir adelante con una medida aprobada por la Cámara de Representantes para mantener los departamentos y agencias federales financiados en los niveles actuales hasta el 21 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Corea del Norte dispara misiles balísticos mientras Trump se prepara para un viaje a Asia

El Senado se reunirá a las 10 a.m. del miércoles para intentar una vez más poner fin al cierre, mientras los líderes demócratas exigen una reunión con el presidente Trump.

“[El líder de la minoría de la Cámara de Representantes] Hakeem [Jeffries] y yo nos comunicamos hoy con el presidente y le instamos a reunirse con nosotros para negociar y resolver la crisis de salud, abordarla y poner fin al cierre gubernamental impuesto por Trump”, declaró el martes a la prensa el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York). “Lo instamos a reunirse con nosotros y le dijimos que concertaremos una cita con él en cualquier momento y lugar antes de su partida”.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sostiene que no se llevará a cabo ninguna reunión de alto nivel hasta que los demócratas voten para reabrir el gobierno.

“El líder [de la mayoría del Senado] [John] Thune y yo nos reunimos con el presidente Trump esta tarde y él confirmó que está listo y dispuesto a que los tres nos reunamos con el líder Jeffries y el senador Schumer tan pronto como Schumer reabra el gobierno”, escribió Johnson (R-La.) el miércoles.

En la Casa Blanca, donde Trump celebró una reunión en el jardín de rosas para los republicanos del Congreso, Thune (RS.D.) señaló de manera similar que no está interesado en negociar con los demócratas.

“No sé qué hay que negociar”, dijo Thune a los periodistas. “Primero, abran el gobierno”.

El líder de la mayoría del Senado indicó que su estrategia será seguir convocando votaciones sobre el proyecto de ley de financiación provisional de siete semanas, a pesar de la oposición demócrata al mismo.

“Seguiremos votando para abrir el gobierno y, tarde o temprano, los demócratas van a cambiar de opinión”, dijo Thune.

Mientras tanto, Trump comparó la negativa de los demócratas a avanzar con una resolución limpia y continua con un intento de extorsión.

“No seremos extorsionados por este loco complot suyo”, dijo el presidente en la reunión de la Casa Blanca.

“Chuck Schumer y los demócratas del Senado deben votar a favor de una resolución bipartidista limpia y reabrir nuestro gobierno; debe reabrirse ahora mismo”, exigió Trump.

Schumer (D-NY) ha insistido en que los republicanos incluyan una extensión de los subsidios mejorados al seguro médico pandémico para aproximadamente 22 millones de personas que compraron pólizas en los intercambios de la Ley de Atención Médica Asequible Obamacare en su propuesta legislativa para reabrir el gobierno.

La Casa Blanca argumentó que los beneficios no expiran hasta el 31 de diciembre, dando tiempo para una negociación una vez que el gobierno vuelva a funcionar.

El tercer cierre más largo de la historia comenzó el 16 de diciembre de 1995 y terminó el 6 de enero de 1996.

Fue precedido por un cierre más corto, de seis días, en noviembre de 1995, y se desencadenó cuando el entonces presidente Bill Clinton vetó un presupuesto con recortes de gastos aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado controlados por el Partido Republicano.

Aproximadamente 750.000 trabajadores federales han sido suspendidos temporalmente en medio del cierre actual y la administración Trump ha tomado medidas para despedir permanentemente a miles.

Si el cierre continúa, los trabajadores federales perderán sus primeros cheques de pago completos el viernes y los miembros de las fuerzas armadas corren el riesgo de no recibir su pago la semana siguiente, el 31 de octubre.

El cierre gubernamental de 35 días de 2018-2019, que ocurrió durante el primer mandato de Trump, es el más largo en la historia de Estados Unidos.