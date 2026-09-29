Más de 74 mil palestinos han muerto por ataques bélicos de Israel desde octubre de 2023

El Ministerio de Salud de Gaza informó el sábado 26 de septiembre que la cifra de muertos palestinos ha aumentado a 74 mil 016 personas, con 175 mil 068 heridos. La nueva ofensiva a gran escala de Israel contra Hamas y el pueblo palestino estalló el 7 de octubre de 2023. De lado israelí, han muerto mil 200 personas desde octubre de 2023.

Más de 74 mil palestinos han muerto por ataques bélicos de Israel contra Gaza desde octubre de 2023, según el Ministerio de Salud de la Franja. Del mismo modo, desde el alto al fuego del año pasado, mil 145 palestinos han perdido la vida en ataques israelíes desde que entró en vigor un supuesto alto al fuego en octubre de 2025.

Aunque un alto al fuego que entró en vigor ha detenido los combates más intensos, los ataques israelíes han continuado en lo que el ejército israelita ha descrito como respuestas a “amenazas” o “ataques”.

El gobierno encabezado por el partido político Hamás mantiene registros detallados que, en general, son considerados fiables por agencias de la ONU y organizaciones internacionales, y no distingue entre civiles y combatientes. Mientras tanto, siete soldados israelíes han muerto desde el alto el fuego.

Los próximos pasos del alto el fuego siguen en gran medida estancados por la falta de garantías debido a que el alto al fuego no se ha respetado. Las fuerzas israelíes controlan ahora más de la mitad del territorio, informó AP.

GOOGLE ACTUALIZA SU APLICACIÓN DE MAPS A DIFERENCIA DE APPLE MAPS

Google Maps ha actualizado las imágenes de satélite de la franja de Gaza y permite observar cómo ha cambiado el territorio palestino devastado por el ejército israelí por los numerosos bombardeos.

El periódico El País señaló que Google al subir estas nuevas imágenes de los años 2024, 2025 y 2026 de Palestina y Gaza dio “un paso que otras aplicaciones como Apple Maps no han hecho”.