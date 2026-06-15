Más de mil muertos por drones en Sudán en los primeros cinco meses de 2026: ONU

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    Más de mil muertos por drones en Sudán en los primeros cinco meses de 2026: ONU
    El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Volker Turk ha documentado el alza de ataques sexuales en Sudán. AP

La guerra, que comenzó en 2023, se ha cobrado la vida de al menos 59 mil personas; sólo en 2025, han muerto más de 2 mil personas por ataques con drones

Ataques con drones mataron a más de mil civiles en el Sudán en los primeros cinco meses de 2026, afirmó el lunes un alto funcionario de Naciones Unidas mientras esas aeronaves no tripuladas hacen más mortífero ese conflicto africano.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que su oficina ha documentado un “fuerte aumento” de los ataques con drones, así como violaciones y violencia sexual en la guerra de Sudán, que ya va por su cuarto año.

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Indicó que su oficina registró la muerte de más de mil civiles por drones entre enero y mayo de este año.

“En Sudán, el horrible conflicto se ha expandido y escalado, marcado por un fuerte aumento en el uso de la guerra con drones”, dijo Türk al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

La guerra en el país del noreste de África estalló el 15 de abril de 2023, cuando una lucha de poder entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido degeneró en combates abiertos en la capital, Jartum, y en otras partes de Sudán.

La guerra mató al menos a 59 mil personas en el transcurso de tres años, según el Armed Conflict Location & Event Data Project, conocido como ACLED. Sin embargo, el grupo estadounidense dijo que el saldo real casi con certeza fue mayor, dadas las dificultades para informar.

Al menos 2 mil 670 personas, incluidos combatientes y civiles, murieron en 2025, lo que marcó un aumento del 600% en las muertes relacionadas con drones y un aumento del 81% en los ataques con drones en comparación con 2024, según ACLED.

El más reciente ataque con drones del grupo paramilitar la semana pasada mató al menos a 15 personas en un cementerio y una gasolinera en la ciudad central de el-Obeid, dijeron en ese momento funcionarios de salud.

Ambas partes beligerantes han lanzado drones cargados de explosivos contra infraestructura civil, incluidos hospitales, presas, escuelas, mercados y campamentos de desplazados. Los ataques con drones se han convertido en la amenaza más mortífera para los civiles en un conflicto, eclipsado primero por las guerras en Gaza y luego en Irán.

El conflicto ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo, con unas 34 millones de personas —casi dos de cada tres sudaneses— urgidos de asistencia, según la ONU.

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Los combates han devastado áreas urbanas y han estado marcados por atrocidades, incluidas violaciones masivas y asesinatos por motivos étnicos, que equivalen a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, según la ONU y grupos internacionales de derechos.

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