Más médicos van a la huelga mientras casos de ébola en Congo rozan los 3,000, con 1,300 muertos

BUNIA, REPÚBLICA DEL CONGO- Los trabajadores sanitarios de un centro de tratamiento de ébola en el este de República Democrática del Congo se declararon en huelga el sábado por problemas de pago, lo que interrumpió la atención a los pacientes en el epicentro del brote que crece rápidamente. El número de casos confirmados de ébola en el país alcanzó los 2,973, incluyendo 1,309 decesos, según los datos gubernamentales difundidos el viernes, en lo que las autoridades aseguran que es el brote de más rápido crecimiento jamás registrado. La actividad en el Centro de Tratamiento de Ébola Elikya, en Bunia, en la provincia de Ituri, quedó en gran medida suspendida después de que médicos, enfermeros y personal de seguridad dejaran de trabajar.

Alrededor de un centenar de trabajadores protestaron el sábado en el exterior del centro de tratamiento. Afirmaron que las bonificaciones impagas estaban minando la moral del personal y perturbando la atención a los pacientes, y pidieron a las autoridades congoleñas que liquiden los atrasos para poder reanudar su labor. Los trabajadores afirmaron en un comunicado el viernes que votaron por unanimidad ir a la huelga desde el hoy hasta que se encontraran “soluciones concretas” para resolver “dos meses de bonificaciones por desempeño no pagadas”. La semana pasada, trabajadores sanitarios del Hospital General de Bunia, el mayor centro médico de la región, se declararon en huelga por el impago de los salarios. Algunos contaron a The Associated Press que no han recibido ningún pago desde que comenzaron a trabajar al inicio del brote. La Organización Mundial de la Salud afirma que más de 100 trabajadores de la salud se han infectado desde que comenzó el episodio. La nación centroafricana lucha contra el brote de ébola causado por el raro virus Bundibugyo desde el 15 de mayo. Un total de 766 pacientes permanecen en aislamiento u hospitalizados, mientras que 540 se han recuperado de la fiebre hemorrágica, según datos del Ministerio de Salud. La provincia oriental de Ituri concentra casi el 90% de los positivos confirmados. El brote continúa propagándose más rápido de lo que las autoridades de salud llevan a cabo sus rastreos, pese a la creciente respuesta a la emergencia.

Uno de los principales desafíos es que las autoridades sanitarias no han identificado aún al paciente cero del brote, mientras que los desplazamientos por el conflicto armado y la minería han dificultado el seguimiento de miles de personas que estuvieron en contacto con individuos infectados. La respuesta se está viendo obstaculizada por la falta de fondos, los ataques a centros de salud, el conflicto en curso en el este del país y la desconfianza entre las comunidades locales. Los esfuerzos de respuesta también se han visto dificultados por la falta de vacunas o tratamientos aprobados para el virus Bundibugyo, a diferencia del virus del Zaire, más común y para el que hay vacuna, y que fue responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en República Democrática del Congo. En Ituri comenzó recientemente la inscripción para un estudio muy esperado sobre dos posibles tratamientos contra el ébola. La OMS señala que el riesgo global de que el brote se propague más allá de África Central es bajo, y recuerda que el ébola se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de los infectados, y no por el aire, lo que hace que su propagación sea mucho más difícil que la de los virus respiratorios.